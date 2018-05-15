VIP kalkıp gidince dedi ki: İlk iki şarkı hariç çok güzel konserdi

Masalı, oturmalı düzende seyirci başı 120 lira...

Arkada ayakta 60 lira...

Cem Adrian dinler mi! VIP olayına ve salondaki seyirci düzenine isyan etmiş.

İkinci şarkıdan sonra arkadaki seyircileri öne çağırmış Cem Adrian.

Tabii bu duruma ön masalarda oturan VIP müşteriler isyan etmiş, iki katı para vermişler sonuçta...

Buna da tepki göstermek için bazıları kızmış ve konseri terk etmiş.

Cem Adrian oralı bile olmamış, şarkılarını ön tarafa çağırdığı seyircinin de katılımıyla söylemiş.

Konserin sonunda da sahneden “İlk iki şarkı hariç çok güzel konserdi” demiş.

Cem Adrian mı haklı, konsere iki kat para ödeyen VIP müşteri mi?

Doğrusu şuydu; Cem Adrian, salon düzenini önceden bilip buna en başında müdahale etmeliydi...

Bu yaz 40 yaş üstü babaların yazı olacak

Bu fotoğrafı Hakan Özoğuz’un sayfasında gördüm.

İkizi Gökhan’la birlikte Selda Bağcan’la karşılaşmışlar, kaçırırlar mı hemen selfie çekip sayfalarına yüklemişler.

Fotoğrafta dikkatimi çekti, Gökhan acayip zayıflamış.

Saçlarını da kestirince 5-6 yaş küçülüp eski Athena Gökhan’a dönmüş.

Son dönemde çok kilo almıştı. Hatta ben bile yazmıştım; karnının sağında ve solunda bulunan Hacivat-Karagöz dövmelerinin göbeğinin büyüklüğünden dolayı artık birbirlerini göremez hale geldiğini!

Bunu bana kendi anlatmıştı.

Eminim artık görüyordur Hacivat ve Karagöz birbirlerini...

Cem Yılmaz’dan sonra Gökhan da zayıflayarak çok iyi bir görünüme kavuştu.

Görünen o ki bu yaz 40 yaş üstü babaların yazı olacak...





Hakan Özoğuz - Gökhan Özoğuz - Selda Bağcan

Vedat Milor bu yemeğe ne der?

Habertürk’te Mustafa Doğan, Vedat Milor ve Arda Türkmen’in rol aldığı reklamı yazdı geçen gün.

Sosyal medyada eleştirilmesini anlamadığını söylüyor sevgili kardeşim Mustafa ve diyor ki; “Vedat Milor’un karizmasına, şöhretine yakışmadığını söylüyorlar ama ben reklamı çok beğendim”...

Milletin takıldığı reklamda Vedat’ın nasıl oynadığı, ne yaptığı değil Mustafa...

Tanıttığı ürünle hazırlanmış bir yemeğe ne derdi acaba?

Hatırlıyorum bir keresinde Bodrum mantısına ketçap koydular diye mekan sahibini rezil etmişti Vedat Milor televizyon programında.

Merak ediyorum, reklamında oynadığı ürünle hazırlanmış bir yemek gelse önüne neler söylerdi acaba?

Milletin takıldığı Vedat Milor’un reklamda oynaması değil, zor beğenen biri olarak bir şeyi tavsiye etmesi...

Cannes’daki partide neler yaşandı

Serenay Sarıkaya ve Meryem Uzerli’nin Cannes’daki partide kapıda kaldığı, kimsenin suratlarına bakmadığı dedikodusu dolanıyor ortada.

Yapmayın arkadaşlar, Türkiye’nin iki önemli oyuncusu Magnum’un davetlisi olarak oraya gitmiş...

İki güzel ve iddialı kadın olarak davete katılmışlar ve kapıda kalmışlar ha?

Bella Hadid’in dünya yüzü olduğu partide kimse Bella kadar ilgi görmesini beklemiyor herhalde bizimkilerin değil mi?

Ama sanki bizimkilerin ezildiğini, küçük düşürüldüğünü, aşağılandıklarını görmekten mutlu olacak bir kalabalık var.

Meryem’i kapıdan çevirseler, Serenay’ı kovsalar zil takıp oynayacaklar.

Beğenin ya da beğenmeyin bu isimler bizim kıymetli oyuncularımız, onların kapıda kalmasından değil, el üstünde tutulmasından mutlu olmalıyız.

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