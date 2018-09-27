Versace’nin satışı

Ben global dünyada markaların başka bir ülkeye satılmasına karşı değilim...
Nasıl Ülker gidip bir İngiliz markasını satın alıyorsa, bir Türk markasını da pekala yabancı bir şirket gelip alabilir.
Ama her satış da insanın içindeki milliyetçilik duygularını kabartıyor.
İçini titretiyor...
İşte bu duyguyu şu anda bazı İtalyanlar yaşıyor;
Modada yarattıkları dev markalardan biri olan Versace, Amerikan Michael Kors markasına satıldı.
2.12 milyar dolara...
İtalyanlar, Donatella Versace’ye, “Neden Donatelle” diye soruyorlar.
“Lütfen satma, diren... İtalya’nın bir parçası daha gidiyor” diyorlar.
İtalya İçişleri Bakanı bile; “İtalya’nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurtdışına satılmasından bıktım” dedi.
Bizde de Boyner’in yarıya yakını Katarlılara satılmış ama bu etki olmamıştı...
Tabii Boyner’le Versace aynı değil, biri perakendeci diğeri İtalyan kültürünü taşıyan bir moda ikonu...
İtalyanların milliyetçilik duygularının kabarması çok normal.
Moda evinin kurucusu Gianni Versace, 1997’de Miami’de bir seri katil tarafından vurularak öldürülmese markanın kaderi böyle olmayacaktı belki de...
50 yaş bakımı
Mustafa Sandal’ın yeni görüntüsü tartışma konusu oldu.
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı için, “Mustafa’ya ne oldu” sorusu soruluyor.
Ne olacak, düşük göz kapaklarını aldırmış.
Göz altı torbaları gitmiş... Kaşlar bir kalkmış...~Öyle olunca gözleri daha çok ortaya çıkmış. Kadınların 30’una doğru düştükleri estetik kaygıları erkekler 50’sine doğru yaşamaya başlıyor.
Mustafa da 50’sine merdiven dayadı, 48 yaşında...
50 bin bakımı yaptırmış.
Ama olmamış.
Çünkü erkeğe olgunluk, genç görünme çabasından daha çok yakışıyor.
Heyecan verici buluşma: Moğollar-Ezhel
Yarın Moda Kayıkhane’de başlayacak ve 7 Ekim’e kadar sürecek bir müzik ziyafeti var; BurAda Müzik Var...
1986’da kurulan Ada Müzik’le yolları bir şekilde kesişen sanatçıların sahneye çıkacağı, heyecan verici buluşmalara tanıklık edecek bir şölen bu.
Ada Müzik ve Must Entertainment organizasyonunda 9 gece boyunca üç ayrı sahnede, sürpriz konuklarıyla birlikte 42 sanatçı yer alacak...
Bu buluşmalardan en heyecan verici olanı, 50’nci yılını kutlayan Moğollarla rap’in yükselen yıldızı Ezhel...
Moğallar ve Ezhel performansı 3 Ekim Çarşamba akşamı...
Başka buluşmalar da var sahnede:
Zuhal Olcay&Mert Fırat...
Çiğdem Erken&Fırat Tanış-Halil Sezai...
Birsen Tezer&Aylin Aslım...
Gürol Ağırbaş&Jehan Barbur, Güvenç Dağüstün...
Hüsnü Arkan&Kalben...
Grup Gündoğarken&Vasiliki Papageorgiou gibi...
Bülent Ortaçgil, Bulutsuzluk Özlemi,
Yeni Türkü, Mor ve
Ötesi konserleri de cabası...
Bu müzik şöleninin kapanışını ise 7 Ekim’de Fazıl Say yapacak...
Barış Manço ve Fikret Şeneş...
Proje albümler yaşayan sanatçılara mı yapılır, kaybettiğimiz isimlere mi?..
Kayahan, Aysel Gürel, Zeki Müren’e yapmak mı daha doğru?
Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç’a mı?
Bana göre her ikisi de doğru...
Yaşayanlar için proje... Kaybettiklerimiz için saygı albümleri...
Şimdi de iki kaybettiğimiz efsane için saygı albümü hazırlanıyor.
Barış Manço ve Fikret Şeneş.
İkisi de fazlasıyla böyle albümleri hak eden isimler.
Versace’nin satışı
Ben global dünyada markaların başka bir ülkeye satılmasına karşı değilim...
Nasıl Ülker gidip bir İngiliz markasını satın alıyorsa, bir Türk markasını da pekala yabancı bir şirket gelip alabilir.
Ama her satış da insanın içindeki milliyetçilik duygularını kabartıyor.
İçini titretiyor...
İşte bu duyguyu şu anda bazı İtalyanlar yaşıyor;
Modada yarattıkları dev markalardan biri olan Versace, Amerikan Michael Kors markasına satıldı.
2.12 milyar dolara...
İtalyanlar, Donatella Versace’ye, “Neden Donatelle” diye soruyorlar.
“Lütfen satma, diren... İtalya’nın bir parçası daha gidiyor” diyorlar.
İtalya İçişleri Bakanı bile; “İtalya’nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurtdışına satılmasından bıktım” dedi.
Bizde de Boyner’in yarıya yakını Katarlılara satılmış ama bu etki olmamıştı...
Tabii Boyner’le Versace aynı değil, biri perakendeci diğeri İtalyan kültürünü taşıyan bir moda ikonu...
İtalyanların milliyetçilik duygularının kabarması çok normal.
Moda evinin kurucusu Gianni Versace, 1997’de Miami’de bir seri katil tarafından vurularak öldürülmese markanın kaderi böyle olmayacaktı belki de...
50 yaş bakımı
Mustafa Sandal’ın yeni görüntüsü tartışma konusu oldu.
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı için, “Mustafa’ya ne oldu” sorusu soruluyor.
Ne olacak, düşük göz kapaklarını aldırmış.
Göz altı torbaları gitmiş... Kaşlar bir kalkmış...~Öyle olunca gözleri daha çok ortaya çıkmış. Kadınların 30’una doğru düştükleri estetik kaygıları erkekler 50’sine doğru yaşamaya başlıyor.
Mustafa da 50’sine merdiven dayadı, 48 yaşında...
50 bin bakımı yaptırmış.
Ama olmamış.
Çünkü erkeğe olgunluk, genç görünme çabasından daha çok yakışıyor.
Heyecan verici buluşma: Moğollar-Ezhel
Yarın Moda Kayıkhane’de başlayacak ve 7 Ekim’e kadar sürecek bir müzik ziyafeti var; BurAda Müzik Var...
1986’da kurulan Ada Müzik’le yolları bir şekilde kesişen sanatçıların sahneye çıkacağı, heyecan verici buluşmalara tanıklık edecek bir şölen bu.
Ada Müzik ve Must Entertainment organizasyonunda 9 gece boyunca üç ayrı sahnede, sürpriz konuklarıyla birlikte 42 sanatçı yer alacak...
Bu buluşmalardan en heyecan verici olanı, 50’nci yılını kutlayan Moğollarla rap’in yükselen yıldızı Ezhel...
Moğallar ve Ezhel performansı 3 Ekim Çarşamba akşamı...
Başka buluşmalar da var sahnede:
Zuhal Olcay&Mert Fırat...
Çiğdem Erken&Fırat Tanış-Halil Sezai...
Birsen Tezer&Aylin Aslım...
Gürol Ağırbaş&Jehan Barbur, Güvenç Dağüstün...
Hüsnü Arkan&Kalben...
Grup Gündoğarken&Vasiliki Papageorgiou gibi...
Bülent Ortaçgil, Bulutsuzluk Özlemi,
Yeni Türkü, Mor ve
Ötesi konserleri de cabası...
Bu müzik şöleninin kapanışını ise 7 Ekim’de Fazıl Say yapacak...
Barış Manço ve Fikret Şeneş...
Proje albümler yaşayan sanatçılara mı yapılır, kaybettiğimiz isimlere mi?..
Kayahan, Aysel Gürel, Zeki Müren’e yapmak mı daha doğru?
Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç’a mı?
Bana göre her ikisi de doğru...
Yaşayanlar için proje... Kaybettiklerimiz için saygı albümleri...
Şimdi de iki kaybettiğimiz efsane için saygı albümü hazırlanıyor.
Barış Manço ve Fikret Şeneş.
İkisi de fazlasıyla böyle albümleri hak eden isimler.