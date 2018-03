Uyuşturucu haber dilini değiştirelim...

Medyada yer alan uyuşturucu haberlerinin dili değişmeli diyorum.

Bu konuyla ilgili ilk yazıları 2009’da yazmışım...

Neden uyuşturucuların adı bonzai, extacy gibi sevimli ve sempatik olur hiç düşündünüz mü?

Kullanıcıyı daha kolay cezbedebilmek için...

Adı ürkütücü olan bir uyuşturucuyu kim kullansın?

Dikkat edin uyuşturucuyla ilgili diğer tanımlar da hep yüceltici ve sempatiktir...

‘Altın vuruş’ ne demektir ya, bunu yaptığında ölüyorsun ama adı altın vuruş, ne sempatik...

Yıllarca medya kullandı bu tabiri, ‘yapmayalım, yerine ölüm vuruşu diyelim’ diye kaç yazı yazdım...

Uyuşturucu baronları...

Ne demek ya?

Gencecik insanların hayatını karartan uyuşturucu tacirlerine soyluluk unvanı veriyoruz...

Avrupa soyluluk hiyerarşisinde en alt basamak şövalyedir, sonra baron gelir, vikont, kont olarak devam eder...

Baron Fransızca’dır, İngiltere’deki karşılığı Lord...

Uyuşturucu lordları diyoruz biz milleti zehirleyenlere, ocakları söndürenlere, yok bir de yakalarına nişan takalım bari...

İşte benim anlatmaktan yorulduğum bu konuyu RTÜK yetkilisi Murat Ellialtı gündeme getirmiş.

“Radyo televizyon yöneticileriyle bir araya gelip uyuşturucuyla ilgili haberlerde ortak bir dil oluşturulmasını talep etmeliyiz” diyor...

Yerden göğe kadar haklı, kendisine teşekkür ediyorum.

Baronlar, altın vuruşlar, özendirici uyuşturucu isimleri medyanın dilinden temizlenmeli...

Sadece televizyonların değil, gazetelerin de...

RTÜK bu konuyu ciddiyetle ele almalı ve bir an önce hayata geçirmeli.

Uyuşturucu ancak topyekun yapılacak bir savaşla yenilebilecek bir illettir.

AVM’lerde itfaiye denetiminde yangın tatbikatı zorunlu olmalı

Rusya’nın acısından ders çıkaralım

Rusya’da AVM’de çıkan yangında 41’i çocuk 64 kişi öldü...

Çocukların sinema salonundan ailelerine attığı mesajlar yürekleri parçaladı. Allah hiçbir ülkeye böyle acılar göstermesin.

Faciadan sonra ortaya çıktı ki, önlemler yetersizmiş, yangın merdivenlerine açılan kapılar kilitliymiş, yangın alarmı bozukmuş...

Binanın çalışma ve güvenlik sertifikası rüşvet verilerek alınmış. Biz de malum, AVM kültürünü seven bir millet olduk artık. Çoluk çocuk AVM’lerden çıkmıyoruz. Türkiye’de irili ufaklı olmak üzere toplam AVM sayısı 400’e yaklaşmış durumda...

Hayata geçecek yeni projelerle bu rakamın 2019’da 450 olması bekleniyor...

Peki her gün yüz binlerce kişinin girip çıktığı bu AVM’ler yeterli şekilde denetleniyor mu?

11 çocuğun öldüğü Aladağ yurt yangınının acısını unutmadık.

Yangın merdiveni kapıları kilitliydi...

AVM’lerde durum ne peki? Büyük, marka AVM’lerin denetlendiğini, kontrollerin yapıldığını tahmin ediyoruz da küçük, kendi halinde AVM’lerde durum ne?

Allah korusun Rusya’daki gibi bir yangının benzerini bizdeki AVM’lerin ne kadarı can kaybı olmadan atlatabilir...

Sinema salonlarının çıkışları, kafelerin kapıları, yangın merdivenlerine giden yollar arada denetleniyor mu?

Rusya’daki yangın bizim AVM’lere ders olmalı, işi sadece belediyeye, zabıtaya bırakmamalı...

AVM yönetimleri kendi içlerinde çok sıkı denetim, hatta yangın tatbikatı yapmalı...

İtfaiyeyle ortak yangın tatbikatlar, AVM’ler için zorunlu hale getirilmeli.

Çok iyi fikir

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in “Ailecek Şaşkınız” için yaptıkları tanıtıma bayıldım.

Bir sinema salonuna gitmişler, film afişlerinin bulunduğu ekranda canlı görüntüleri yayınlanıyor.

O ekrandan bilet kuyruğundaki seyirciye laf atıyorlar, “Şişt beyaz çantalı, hangi filme bilet alacaksın” falan diyorlar... “Biraz yaklaşsana ekrana sohbet edelim” diyorlar.

“Bizim filme gitsene” diye millet takılıyorlar.

Çok zekice farklı ve yaratıcı bir tanıtım kampanyası...

O sırada satacakları ekstra 20-30 bilete ihtiyaçları yok ama hem sinemaya ilgiyi artıracak, hem filmin konuşulmasını sağlayacak bir PR çalışması bu...

