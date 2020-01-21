İstanbul Havalimanı’nda saati 9 euro’dan başlayan uyku kabinini denedim.
Perşembe günü Marsilya uçağını beklerken, İstanbul Havalimanı’nda uzandım uyku kabinine ve şunları düşündüm:
◊ Klostrofobisi olanlar Sleepod’dan uzak dursun...
◊ Üzerini kapatmadan da güzel bir uyku çekebilirsiniz tabii...
◊ Benim gibi her yerde uyuyabilenler için bulunmaz nimet...
◊ Hijyen ne kadar sağlam sorusu kafaya takılmıyor değil...
◊ Ama her yolcuya
özel yastık, çarşaf verildiği için gittiğiniz otelde ne kadar sağlamsa hijyen, burada da o kadar sağlam...
◊ Havalimanında zamanım olsa uyur muyum, hem de nasıl...
◊ Ama 9 euro çok pahalı geldi bana... 1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın demektir...
İşte budur
Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı...
◊ İndirim yok...
◊ “İyi hâl” demek yok...
◊ “Tahrikti” hiç yok...
◊ “Akıl sağlığım yerinde değil” yalanlarına kanmak yok...
◊ Sanığın oyunlarını yutmak yok...
Tam aksine son derece hızlı verilmiş ağırlaştırılmış müebbet cezası var.
Müebbet olsaydı 20-25 yıl, belki de aftan çok daha erken çıkması mümkün olacaktı...
Şimdi ağırlaştırılmış olduğu için cezaevinden çıkma şansı yok...
Bu ülkede davalar bu kadar hızlı sonuçlanırsa, genç kadınları sokakta öldürmenin cezası böyle ağır olursa, kamu vicdanını rahatlatan böyle kararlar verilirse, o ülkede güven daha hızlı tesis edilir.
Peki bunun cezası ne olacak?
Antalya’da kendisini polis olarak tanıtan bir alçak, 23 yaşındaki genç bir kadını arabasına zorla bindirdi.
Kaçırdı, dövdü...
Elini ayağını bağladı...
Saçını çakmakla yakmaya kalkıştı...
Tecavüz etmeye çalıştı...
Başaramayınca da genç kadını ormanlık bölgede terk etti...
Bu kadarını yapan, kadının kafasına bir taşla da vurabilir ya da o arbede sırasında boğazını sıkıp boğabilirdi.
Antalya’da 21.30’da yaşandı bu olay...
Yukarıdaki yazıda Ceren Özdemir’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını alkışladım ya, peki bu suçun cezası ne olacak?
5 çocukla Marsilya
Marsilya’ya ilk kez gittim, Fransa’nın en eski ve ilk liman kenti...
3 tam gün kaldım. İkinci gün hava felaketti, yağmur vardı...
İlk ve son gün ise şehrin tadını çıkardık.
Peki ne yapılır Marsilya’da 5 çocukla?
Geçen yıl da aynı kadro Barselona’ya gitmiştik. Yine bir ev kiraladık ve orada kaldık.
Bu ikinci deneyimden sonra anladım...
6 çocuk 5 yetişkin toplam 11 kişi bir mekana, dükkana gittiğinizde ya ilk ya da son soru şu oluyor: “Nerelisiniz?”
Ama biz eğleniyoruz...
Daha doğrusu bizden çok çocuklar...
Bu tatilleri de kendimiz için değil, çocuklar için yapıyoruz zaten.
Yani, tatile çıkmadan önce “Bu tatili çocuklar için yapıyoruz” derseniz her şey daha kolay oluyor.
Sivas ve şampiyonluk
Rıza Çalımbay geldi ve doğup büyüdüğü Beşiktaş’ı İstanbul’da yendi...
Sivasspor en yakın rakibi Başakşehir’e 4, Beşiktaş’a 10 puan fark attı...
Galatasaray’ın da 10 puan önünde...
Trabzonspor 5, Fenerbahçe 6 puan geriden geliyor...
Peki Sivasspor şampiyon olur mu?
Sivas’ın genç takımının öyle bir havası var.
Ama şöyle bir gerçek de var:
Anadolu takımları, son haftalara girince tökezliyor.
Uyku kabinini denedim
İstanbul Havalimanı’nda saati 9 euro’dan başlayan uyku kabinini denedim.
Perşembe günü Marsilya uçağını beklerken, İstanbul Havalimanı’nda uzandım uyku kabinine ve şunları düşündüm:
◊ Klostrofobisi olanlar Sleepod’dan uzak dursun...
◊ Üzerini kapatmadan da güzel bir uyku çekebilirsiniz tabii...
◊ Benim gibi her yerde uyuyabilenler için bulunmaz nimet...
◊ Hijyen ne kadar sağlam sorusu kafaya takılmıyor değil...
◊ Ama her yolcuya
özel yastık, çarşaf verildiği için gittiğiniz otelde ne kadar sağlamsa hijyen, burada da o kadar sağlam...
◊ Havalimanında zamanım olsa uyur muyum, hem de nasıl...
◊ Ama 9 euro çok pahalı geldi bana... 1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın demektir...
İşte budur
Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı...
◊ İndirim yok...
◊ “İyi hâl” demek yok...
◊ “Tahrikti” hiç yok...
◊ “Akıl sağlığım yerinde değil” yalanlarına kanmak yok...
◊ Sanığın oyunlarını yutmak yok...
Tam aksine son derece hızlı verilmiş ağırlaştırılmış müebbet cezası var.
Müebbet olsaydı 20-25 yıl, belki de aftan çok daha erken çıkması mümkün olacaktı...
Şimdi ağırlaştırılmış olduğu için cezaevinden çıkma şansı yok...
Bu ülkede davalar bu kadar hızlı sonuçlanırsa, genç kadınları sokakta öldürmenin cezası böyle ağır olursa, kamu vicdanını rahatlatan böyle kararlar verilirse, o ülkede güven daha hızlı tesis edilir.
Peki bunun cezası ne olacak?
Antalya’da kendisini polis olarak tanıtan bir alçak, 23 yaşındaki genç bir kadını arabasına zorla bindirdi.
Kaçırdı, dövdü...
Elini ayağını bağladı...
Saçını çakmakla yakmaya kalkıştı...
Tecavüz etmeye çalıştı...
Başaramayınca da genç kadını ormanlık bölgede terk etti...
Bu kadarını yapan, kadının kafasına bir taşla da vurabilir ya da o arbede sırasında boğazını sıkıp boğabilirdi.
Antalya’da 21.30’da yaşandı bu olay...
Yukarıdaki yazıda Ceren Özdemir’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını alkışladım ya, peki bu suçun cezası ne olacak?
5 çocukla Marsilya
Marsilya’ya ilk kez gittim, Fransa’nın en eski ve ilk liman kenti...
3 tam gün kaldım. İkinci gün hava felaketti, yağmur vardı...
İlk ve son gün ise şehrin tadını çıkardık.
Peki ne yapılır Marsilya’da 5 çocukla?
Geçen yıl da aynı kadro Barselona’ya gitmiştik. Yine bir ev kiraladık ve orada kaldık.
Bu ikinci deneyimden sonra anladım...
6 çocuk 5 yetişkin toplam 11 kişi bir mekana, dükkana gittiğinizde ya ilk ya da son soru şu oluyor: “Nerelisiniz?”
Ama biz eğleniyoruz...
Daha doğrusu bizden çok çocuklar...
Bu tatilleri de kendimiz için değil, çocuklar için yapıyoruz zaten.
Yani, tatile çıkmadan önce “Bu tatili çocuklar için yapıyoruz” derseniz her şey daha kolay oluyor.
Sivas ve şampiyonluk
Rıza Çalımbay geldi ve doğup büyüdüğü Beşiktaş’ı İstanbul’da yendi...
Sivasspor en yakın rakibi Başakşehir’e 4, Beşiktaş’a 10 puan fark attı...
Galatasaray’ın da 10 puan önünde...
Trabzonspor 5, Fenerbahçe 6 puan geriden geliyor...
Peki Sivasspor şampiyon olur mu?
Sivas’ın genç takımının öyle bir havası var.
Ama şöyle bir gerçek de var:
Anadolu takımları, son haftalara girince tökezliyor.