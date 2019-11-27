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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Ustaya yakıştı

27 Kasım 2019

Haluk Bilginer’in uluslararası arenada en başarılı olduğunu yıllardır yazar çizer söylerim.

1977’de Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra aynı yıl İngiltere’ye gitti Haluk Bilginer.

Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde ileri tiyatro eğitimi gördü.

Emmy Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada akıcı İngilizcesini hepimiz gördük.

Bugüne kadar rol aldığı yabancı filmlerde de hep bu akıcı İngilizcesi ve usta oyunculuğuyla en çok tercih edilen isim oldu zaten.

Bizim yıllardır alkışladığımız oyunculuğunu, olgunluk döneminde Amerika da keşfediyor şimdi.

“3 gündür burada Akademi üyelerinden büyük ilgi görüyorum” sözleriyle Haluk Bilginer de bunu teyit etti zaten.

Ay Yapım’ın gecenin sponsoru olduğu için bu ödülün Haluk Bilginer’e gittiği söyleniyor ki büyük ayıp.

Emmy’deki davetlere yapım şirketleri ve kanallar sponsor olabilir.

Geçen yıl da açılış davetine Ay Yapım sponsordu, kapanış davetini ise HBO üstlenmişti.

Siz zannediyor musunuz ki yüzlerce Akademi üyesi oyunu verirken davete kim sponsor olmuş diye bakıyor.

Bunu söylemek Haluk Bilginer’e de yönetmen Onur Saylak’a da “Şahsiyet” ekibine de yapılmış bir büyük haksızlık olur.

Bu Emmy heykelciği, Haluk Bilginer’e çok yakıştığı gibi Türk dizi sektörünü de taçlandıran bir ödül oldu.

Bugün Türkiye, Amerika’nın ardından en çok dizi ihracatı yapan ikinci ülke durumunda.

Bu ödül Türk dizilerinin ve oyuncuların kalite başarısını tescilledi.

Bundan sonra yapımcılarımız ve oyuncularımız hedeflerini Emmy olarak belirleyecek.

Ve göreceksiniz, bu ödüllerin devamı da gelecek.

Bu başarıda internet platformlarının hayatımıza girmesinin de etkisi büyük.

Yapımcı ve yönetmenlerimizin reyting kaygısı olmadan 50 dakikalık işler yaptığında nasıl kaliteli, ödüllü diziler çıkardıklarını, çıtayı Emmy seviyesine koyduklarını gördük.

Tebrikler Haluk Bilginer ve Onur Saylak. Tebrikler Ay Yapım ve Puhu TV.

 

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