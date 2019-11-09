Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cengiz SEMERCİOĞLU>Unutmayın bu çocuklar da bizim
"Cengiz Semercioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cengiz Semercioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Unutmayın bu çocuklar da bizim

9 Kasım 2019

Aksaray’da otizmli çocuklara karşı bazı velilerin takındığı tutum hepimize büyük bir utanç ve üzüntü yaşattı.

Unutmayın bu çocuklar da bizim

Böyle bir olayın hayırlara vesile olması en büyük dileğimiz...
Çünkü toplumun her kesimi tepki gösterdi bu olaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, muhalefet partileri, kamuoyu herkes ama herkes bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Belki bu üzücü olay, Türkiye’de otizmli, Down sendromlu çocuklar için bir farkındalık oluşturur.
Belki de bu çocukların eğitimi ve toplumda kabul görmesi açısından adımların hızlı atılmasına neden olur.
Çünkü unutmayın 26 Eylül’de yaşanan depremde İstanbul’da hepimizin içini ısıtan, “aferin bu çocuklara” denilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Deprem sırasında okulu terk eden küçük öğrenciler engelli arkadaşlarını sınıfta yalnız bırakmamışlardı. Yürümekte zorluk çeken arkadaşlarının koluna girerek okul dışına, bahçeye çıkarmışlardı...
İlköğretimde okuyan bu çocukların görüntüleri hepimize helal olsun dedirtmişti.
Unutmayın bu vicdanlı, ‘diğer’ arkadaşlarını ötekileştirmeyen çocuklar da bizim...
Evet otizmli öğrencileri yuhalayan veliler de bizim ama geleceğimiz bu çocuklar... O yüzden ben gelecekten umutluyum...
Veliler değil ama bu vicdanlı çocuklar her engeli aşacaktır.

Benzin alamazsın siyanür alırsın

Mart ayında İzmir’de yaşanan olaydan beri aynı şeyi yazıp, söylüyorum...
Hatırlarsanız şizofren bir üniversite öğrencisi anne babasını siyanürle zehirleyerek öldürmüştü...
Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı sorusunu o günden beri soruyorum.
Evet kolay...
Kilosu 200 liradan internette satılıyor.
Çok kolay satın alınıyor çünkü yasaklı maddeler listesinde değil.
Bugün Türkiye’de benzinciye gidip ehliyet ve araç ruhsatı göstermeden bir bidon benzin alamazsınız ama onlarca kişiyi anında öldürebilecek siyanürü alabilirsiniz...
Siyanür, bu ölüm ve intihar haberleriyle birlikte çok daha tehlikeli bir silah olmaya başladı.
Yasaklı madde ilan etmek ve internetten satışı engellemek için daha kaç siyanür vakası yaşamamız gerekiyor...

Siyanür kokusu

Fikirlerine, aklına, bilgisine bayıldığım Sevilay Atasoy, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Fatih’te 4 kardeşin ölümüyle ilgili konuştu...
“Siyanür kokan bir maddedir, özellikle sıcak sıvıya katıldığında daha da dikkat çekici bir hal alır. Bu yüzden 4 kardeşin ölümü, toplu bir intihar olabilir” dedi Atasoy...
Bu açıklamasından sonra İzmir’de anne-babasını siyanürle öldüren İzmirli üniversite öğrencisinin işlediği cinayet geldi aklıma...
Siyanür fark edilecek kadar keskin bir madde olmasına rağmen anne-babayı nasıl bir yöntemle öldürmüş olabilir şizofren genç? Anne baba siyanür kokusunu almadan limonatayı nasıl içtiler?

Hürriyet gazeteciliği

Fatih’te hayatını kaybeden dört kardeşle ilgili haberlerde kimi yoksulluk tarafından bakıp muhalefet yaptı...
Kimi psikolojik sorunlardan yaklaşıp iktidara yakın durdu.
Haberi sadece haber gibi verense Hürriyet’ti.
Dünkü Hürriyet, olayın her boyutunu araştıran şekilde çok başarılı bir gazetecilik yaptı.
Haberi siyaseten bir yere bağlamaya çalışmadan, gerçek haberciliğin güzel bir örneğini sergiledi.

 

X
Cengiz SEMERCİOĞLU Cengiz SEMERCİOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu Fener bu futbolla zor giderİlker YASİNBu Fener bu futbolla zor gider09.11.2019
Atış serbestRauf TAMERAtış serbest09.11.2019
Hocaların hocasını kaybettikDeniz SİPAHİHocaların hocasını kaybettik09.11.2019
Kurgu varsa birlik olup yok etsinlerBülent YAVUZKurgu varsa birlik olup yok etsinler!09.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.