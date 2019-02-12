Ünlülerin müzikal rezaleti

İçimiz dışımız Alice oldu, etraf Alice haberlerinden geçilmiyor.
Müzikallerin yeniden gündeme gelmesi, büyük bütçeli bir prodüksiyona imza atılması...
Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız gibi popüler genç kuşak oyuncuların sahnede olması kültür-sanat hayatımız açısından önemli...
Bu yüzden emeği geçen, rol alan herkesi kutlamak gerekiyor.
Henüz izlemediğim için müzikale şimdilik bir sözüm yok, sözüm müzikale seyirci olarak giden ünlülere...
Ben böyle bir skandal, böyle bir saygısızlık görmedim.
Müzikali izlemedim dedim ya, izlemiş kadar oldum ama...
Serenay’ın nasıl uçtuğunu, nasıl şarkı söylediğini, Enis’in performansını, Ezgi Mola’nın kostümlerini hepsini biliyorum...
Müzikalde başından sonuna ne olduğunu seyrettim.
Elbette sosyal medyadaki videolar sayesinde...
Bunu yapan da en başta bizim sanatçılarımız...
Bergüzar Korel’den Dolunay Soysert’e, Beste Bereket’ten Ceyda Düvenci’ye, Hadise’den Çağla Şıkel’e kadar hepsi sosyal medya sayfalarında müzikalin videolarını paylaşıyorlar...
Gösteri sırasında canlı yayın yapan bile vardı.
İmam bunu yaparsa cemaat ne yapar?
Millet de bakmış bizim sanatçıların sahnedeki sanata saygısı yok, onlar da çıkarmışlar telefonlarını başlamışlar kayıta.
Bu yüzden ortalık Alice videolarından geçilmiyor.
Merak ediyorum ben Halit Ergenç’in bir oyununa gitsem, Bergüzar’ı sahnede izlerken cep telefonumu çıkarıp kaydetsem bana ne derler acaba?
(Halit paylaşmadı ama eşine, “Ne yapıyorsun sen” demediği için onun örneğini verdim.)
Kaldı ki geçmişte sahneden telefonu çalan, kayıt yapan seyirciyi azarlayan pek çok ünlü var.
Kaydı yapan seyirci ünlü olunca mı ses çıkarılmıyor?
Bu müzikal başlamadan önce salonda anons yapılmıyor mu, “Lütfen cep telefonlarını sessize alın ve kayıt yapmayın” diye...
Kaldı ki sanatçılar için böyle bir anonsa ihtiyaç mı var?
Sen sanatçı olarak bilmez misin sahnede bir gösteriden kayıt yapılamayacağını, cep telefonlarının salonda çıkarılmayacağını...
Belli ki organizatörler müzikalin reklamını yapmak için buna ses çıkarmamışlar, belki de teşvik bile ettiler sosyal medyada paylaşın diye...
Ama sen sanatçısın, sahnedeki meslektaşına saygın yoksa seyircinin nasıl olsun?
Yine sosyal medyada bir videoda denk geldim, Enis Arıkan oyunda “Anne ya her şeyi çekip durma” diyordu...
Metinde var mı, yoksa oyun sırasında bu kadar video çekilmesini eleştirmek için kendi mi ekledi bilemiyorum.
Ama şu Alice olayında, bir müzikalin nasıl izlenmemesi gerektiğini ünlüler bize çok güzel gösterdi, sanat adına büyük bir rezalete imza atarak.
Sezen’in sağlığı mı önemli, sizin konserde eğlenmeniz mi?
Sezen Aksu’nun sahnelere dönmesi için düzenlenen imza kampanyalarının beyhude bir çaba olduğunu söylemiştim ama hayranlarının yapıp görmesi gerekiyordu demek ki...
Sezen sahnelere dönerse sağlığını kaybeder, o yüzden konser vermiyor.
Her konsere kılı kırk yararak, ince eleyip sık dokuyarak hazırlandığı için sağlığını riske atıyordu...
Bu yüzden bıraktı sahneleri zaten.
Hayranları Sezen’e “sahneye dön”
diyerek aslına ona ne büyük kötülük yaptıklarının farkında değiller.
Dönse, sizi eğlendirse ama sağlığını kaybetse memnun mu olacaksınız?
İşte, “Ben de sizi çok özledim ama sahneleri değil” diyerek toplanan imzalar için teşekkür etti Sezen...
Sahnelere dönmeyeceğini söyledi...
Olması gerekeni yaptı, sağlığını düşündü...
Gündüz derbisi
Galatasaray-Beşiktaş maçının Japonlar için gündüz saatinde oynanmasına itiraz etmiştim...
1986 Meksika Dünya Kupası’ndan örnek verdi Hıncal Uluç; “Avrupa rahat izlesin diye final maçı gündüz 12.00’de oynandı” diyerek...
Demek yanlış olduğunu gördüler ki 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda da maçlar 18.00 ve 20.00’de başlıyordu Hıncal Abi...
Biz de 23.00’te oturup izliyorduk maçları.
Dünya 3’üncüsü olduğumuz 2002 Güney Kore Kupası’nda hatırlarsan sabah 11.00 ve gündüz 13.00’te ekran başına geçiyorduk.
Yani kimse bizi ve Avrupa’yı düşünmüyordu.
Şimdi iki tane Japon oyuncu geldi, biz niye derbiyi gündüz saatine alıyoruz...
İngiltere Premier Lig’te kaç Japon futbolcu, kaç Latin futbolcu var Hıncal Abi?
Japonya saatine göre mi ayarlıyorlar maçları,
Brezilya saatine göre mi, yoksa kendi kafalarına göre mi?
Bizim kafamıza göre ayarlamamızın nesi ırkçılık oluyor anlamadım.
Not: Gündüz derbisine sen de ben de yıllardır evet diyoruz zaten, bunun Japonlar için yapılmasına hayır diyorum ben.
Japonlar gidince akşam derbisine mi döneceğiz yine...
Ünlülerin müzikal rezaleti
İçimiz dışımız Alice oldu, etraf Alice haberlerinden geçilmiyor.
Müzikallerin yeniden gündeme gelmesi, büyük bütçeli bir prodüksiyona imza atılması...
Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız gibi popüler genç kuşak oyuncuların sahnede olması kültür-sanat hayatımız açısından önemli...
Bu yüzden emeği geçen, rol alan herkesi kutlamak gerekiyor.
Henüz izlemediğim için müzikale şimdilik bir sözüm yok, sözüm müzikale seyirci olarak giden ünlülere...
Ben böyle bir skandal, böyle bir saygısızlık görmedim.
Müzikali izlemedim dedim ya, izlemiş kadar oldum ama...
Serenay’ın nasıl uçtuğunu, nasıl şarkı söylediğini, Enis’in performansını, Ezgi Mola’nın kostümlerini hepsini biliyorum...
Müzikalde başından sonuna ne olduğunu seyrettim.
Elbette sosyal medyadaki videolar sayesinde...
Bunu yapan da en başta bizim sanatçılarımız...
Bergüzar Korel’den Dolunay Soysert’e, Beste Bereket’ten Ceyda Düvenci’ye, Hadise’den Çağla Şıkel’e kadar hepsi sosyal medya sayfalarında müzikalin videolarını paylaşıyorlar...
Gösteri sırasında canlı yayın yapan bile vardı.
İmam bunu yaparsa cemaat ne yapar?
Millet de bakmış bizim sanatçıların sahnedeki sanata saygısı yok, onlar da çıkarmışlar telefonlarını başlamışlar kayıta.
Bu yüzden ortalık Alice videolarından geçilmiyor.
Merak ediyorum ben Halit Ergenç’in bir oyununa gitsem, Bergüzar’ı sahnede izlerken cep telefonumu çıkarıp kaydetsem bana ne derler acaba?
(Halit paylaşmadı ama eşine, “Ne yapıyorsun sen” demediği için onun örneğini verdim.)
Kaldı ki geçmişte sahneden telefonu çalan, kayıt yapan seyirciyi azarlayan pek çok ünlü var.
Kaydı yapan seyirci ünlü olunca mı ses çıkarılmıyor?
Bu müzikal başlamadan önce salonda anons yapılmıyor mu, “Lütfen cep telefonlarını sessize alın ve kayıt yapmayın” diye...
Kaldı ki sanatçılar için böyle bir anonsa ihtiyaç mı var?
Sen sanatçı olarak bilmez misin sahnede bir gösteriden kayıt yapılamayacağını, cep telefonlarının salonda çıkarılmayacağını...
Belli ki organizatörler müzikalin reklamını yapmak için buna ses çıkarmamışlar, belki de teşvik bile ettiler sosyal medyada paylaşın diye...
Ama sen sanatçısın, sahnedeki meslektaşına saygın yoksa seyircinin nasıl olsun?
Yine sosyal medyada bir videoda denk geldim, Enis Arıkan oyunda “Anne ya her şeyi çekip durma” diyordu...
Metinde var mı, yoksa oyun sırasında bu kadar video çekilmesini eleştirmek için kendi mi ekledi bilemiyorum.
Ama şu Alice olayında, bir müzikalin nasıl izlenmemesi gerektiğini ünlüler bize çok güzel gösterdi, sanat adına büyük bir rezalete imza atarak.
Sezen’in sağlığı mı önemli, sizin konserde eğlenmeniz mi?
Sezen Aksu’nun sahnelere dönmesi için düzenlenen imza kampanyalarının beyhude bir çaba olduğunu söylemiştim ama hayranlarının yapıp görmesi gerekiyordu demek ki...
Sezen sahnelere dönerse sağlığını kaybeder, o yüzden konser vermiyor.
Her konsere kılı kırk yararak, ince eleyip sık dokuyarak hazırlandığı için sağlığını riske atıyordu...
Bu yüzden bıraktı sahneleri zaten.
Hayranları Sezen’e “sahneye dön”
diyerek aslına ona ne büyük kötülük yaptıklarının farkında değiller.
Dönse, sizi eğlendirse ama sağlığını kaybetse memnun mu olacaksınız?
İşte, “Ben de sizi çok özledim ama sahneleri değil” diyerek toplanan imzalar için teşekkür etti Sezen...
Sahnelere dönmeyeceğini söyledi...
Olması gerekeni yaptı, sağlığını düşündü...
Gündüz derbisi
Galatasaray-Beşiktaş maçının Japonlar için gündüz saatinde oynanmasına itiraz etmiştim...
1986 Meksika Dünya Kupası’ndan örnek verdi Hıncal Uluç; “Avrupa rahat izlesin diye final maçı gündüz 12.00’de oynandı” diyerek...
Demek yanlış olduğunu gördüler ki 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda da maçlar 18.00 ve 20.00’de başlıyordu Hıncal Abi...
Biz de 23.00’te oturup izliyorduk maçları.
Dünya 3’üncüsü olduğumuz 2002 Güney Kore Kupası’nda hatırlarsan sabah 11.00 ve gündüz 13.00’te ekran başına geçiyorduk.
Yani kimse bizi ve Avrupa’yı düşünmüyordu.
Şimdi iki tane Japon oyuncu geldi, biz niye derbiyi gündüz saatine alıyoruz...
İngiltere Premier Lig’te kaç Japon futbolcu, kaç Latin futbolcu var Hıncal Abi?
Japonya saatine göre mi ayarlıyorlar maçları,
Brezilya saatine göre mi, yoksa kendi kafalarına göre mi?
Bizim kafamıza göre ayarlamamızın nesi ırkçılık oluyor anlamadım.
Not: Gündüz derbisine sen de ben de yıllardır evet diyoruz zaten, bunun Japonlar için yapılmasına hayır diyorum ben.
Japonlar gidince akşam derbisine mi döneceğiz yine...