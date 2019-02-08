Ünlülerin çekişmeli boşanma hakkı yok

Necati Şaşmaz kavgada ilk yumruğu atan olmak istedi ve eşine 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon liralık tazminat davası açtı...
Gerekçe, eşinin tam ve ağır kusurlu eylemleri...
Ucu açık, her türlü çağrışıma müsait bir ifade...
Oysa normalde beklenen tam tersidir değil mi...
İki çocuğunun annesi olarak eşinin, Necati Şaşmaz’dan tazminat talep etmesi...
Hem gerekçesi, hem tazminat talebini duyduğum anda Necati Şaşmaz’ın başı bu işten çok ağrıyacak dedim...
Çünkü çekişmeli boşanma hiçbir ünlüye fayda getirmez.
Bu tür çekişmeli boşanmalarda yaralanan, zarar gören hep ünlü taraf olur...
Buyrun, hemen Nagehan Şaşmaz karşı atağa kalktı, 20 milyonluk tazminat davası açmakla kalmadı...
Necati Şaşmaz’ın kendini şeyh ilan etmesinden, Polat Alemdar gibi davranmasına...
Üniversiteden ayrılmasına neden olduğundan, çocuğunu emzirirken gördüğü psikolojik şiddete kadar bir sürü iddiayı ortaya attı...
Dün itibariyle de Necati Şaşmaz’a 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
Necati Şaşmaz 6 ay boyunca eşine, eşinin evine ve işyerine yaklaşamayacak, taşıma ve bulundurma ruhsatı olan silahlarını da polise teslim edecek.
Bunu ihlal ederse de Seren Serengil gibi 3 gün hapse girecek.
Şimdi ne anladım ben bu işten...
Karizmayı çizdirmekle kalmadı, silahlarını bile kaybetti Polat Alemdar.
Oysa bu boşanma işini anlaşarak yapabilseydi, 3’e 5’e bakmayıp eşine tazminat ödemeyi kafasına koysaydı iş bu noktalara hiç gelmeyecekti.
Çekişmeli boşanan ünlülere bakın, bir tane yara almadan çıkan yoktur o süreçten...
İbrahim Kutluay aylardır manşetlerde...
Yani ünlü arkadaşlar diyeceğim o ki, siz siz olun çekişmeli boşanmayı tercih etmeyin...
Küçük Çamlıca’daki iki verici kalmalı...
İstanbul’da yayın yapan kaç radyo istasyonu var: 103 adet...
Hepsi de Çamlıca’da görüntü kirliliği yaratan direklerde...
369 metre yüksekliğindeki yeni yapılan Çamlıca Kulesi bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak, radyo vericilerini tek kulede toplayacak.
Peki Çamlıca Kulesi’nde kaç radyo kanalına yer var, Önce 60’tı, sonra 80’e çıkarıldı...
Açıkta kalan 23 radyo ne olacak peki?
Bu sorunun yanıtı şu an kimsede yok...
Daha önce bu 23 radyonun yine Çamlıca’da bulunan TRT kulesine taşınacağı açıklanmıştı. Hatta hangi 23 radyonun TRT kulesinde olacağı, hangi 80 radyonun yeni Çamlıca Kulesi’ne gideceğini belirlemek için kura bile çekilmişti.
Sonradan TRT kulesinin de yıkılacağı açıklandı.
Şimdi radyo camiası şunu tartışıyor:
1- Bütün radyoları aynı direğe toplamak ulusal güvenlik açısından doğru mu? Allah göstermesin, 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminde F16’lar Çamlıca Kulesi’ni vurduğu anda tüm radyolar susar...
2- Allah göstermesin büyük bir depremde Çamlıca Kulesi zarar görürse yine bütün radyolar susar...
3- 80 radyo kapasiteli Çamlıca Kulesi’ne gidemeyecek 23 radyo ne yapacak?
Kayışdağı’na yeni bir verici kulesi yapılacağı söyleniyor ama sadece söylenti...
Benim önerim şudur:
Küçük Çamlıca’da iki direk var, üstelik diğer direkler gibi Boğaz öngörünümünü de çok bozmuyorlar.
Çamlıca’daki diğer direkler yıkılırken Küçük Çamlıca’daki bu iki direk yıkılmasın...
80 radyo yeni Çamlıca Kulesi’nde taşınırken, 23 radyo da Küçük Çamlıca’daki bu iki direk de kalsın...
Hem ulusal güvenlik açısından bir önlem, hem de İstanbul’daki radyo kargaşasını bitirecek bir çözüm...
Güzel bir çift
Hazal Kaya ve Ali Atay ilişkilerine gıptayla baktığım ünlülerin başında geliyor.
5 yıldır birlikteler...
Bu süre içinde ne kavgalarını, dövüşlerini, ne de bir skandallarını duyduk.
İlişkinin ilk yılında bir ayrılık haberi gelse de 5 yıl boyunca gözlerden uzak, mutlu mesut yaşadılar.
Önceki akşam da evlendiler.
5 yıllık uzun bir ilişkinin sonu ya evlilik olur ya ayrılık zaten.
Umarım ilişkileri gibi evlilikleri de mutlu mesut, yıllarca çoğalarak sürer...
Siz yine de tedbirli olun
28 Ekim’de Karayolları Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte öncelik yayaya verildi. Trafik ışığı ve polis olmasa bile adımınızı yaya geçidine attığınız anda araçlar durmak zorunda artık.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu güzel de bir kampanyaya dönüştürdü, 2019 “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Önceki gün başlayan kampanyalar yıl boyu 81 ilde devam edecek.
Ben yine de kanun değişti diye, sağa sola bakmadan kendinizi yaya geçidinize atmamanızı öneririm...
Çünkü yaya geçidinde geçiş üstünlüğünün yayada olduğunu bilen sürücü sayısı çok az...
Bakın kavşaklardaki taralı alanlara durmanın cezası olacaktı, pilot bölge olarak bazı kavşaklara taralı bölgeler yapıldı. Dolmabahçe de bunlardan biri...
Ama sabah akşam o taralı bölgeyi işgal eden ve kavşağı kilitleyen araçtan geçilmiyor Dolmabahçe’de...
Kaçına ceza yazıldı acaba bugüne kadar?
Ünlülerin çekişmeli boşanma hakkı yok
Necati Şaşmaz kavgada ilk yumruğu atan olmak istedi ve eşine 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon liralık tazminat davası açtı...
Gerekçe, eşinin tam ve ağır kusurlu eylemleri...
Ucu açık, her türlü çağrışıma müsait bir ifade...
Oysa normalde beklenen tam tersidir değil mi...
İki çocuğunun annesi olarak eşinin, Necati Şaşmaz’dan tazminat talep etmesi...
Hem gerekçesi, hem tazminat talebini duyduğum anda Necati Şaşmaz’ın başı bu işten çok ağrıyacak dedim...
Çünkü çekişmeli boşanma hiçbir ünlüye fayda getirmez.
Bu tür çekişmeli boşanmalarda yaralanan, zarar gören hep ünlü taraf olur...
Buyrun, hemen Nagehan Şaşmaz karşı atağa kalktı, 20 milyonluk tazminat davası açmakla kalmadı...
Necati Şaşmaz’ın kendini şeyh ilan etmesinden, Polat Alemdar gibi davranmasına...
Üniversiteden ayrılmasına neden olduğundan, çocuğunu emzirirken gördüğü psikolojik şiddete kadar bir sürü iddiayı ortaya attı...
Dün itibariyle de Necati Şaşmaz’a 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
Necati Şaşmaz 6 ay boyunca eşine, eşinin evine ve işyerine yaklaşamayacak, taşıma ve bulundurma ruhsatı olan silahlarını da polise teslim edecek.
Bunu ihlal ederse de Seren Serengil gibi 3 gün hapse girecek.
Şimdi ne anladım ben bu işten...
Karizmayı çizdirmekle kalmadı, silahlarını bile kaybetti Polat Alemdar.
Oysa bu boşanma işini anlaşarak yapabilseydi, 3’e 5’e bakmayıp eşine tazminat ödemeyi kafasına koysaydı iş bu noktalara hiç gelmeyecekti.
Çekişmeli boşanan ünlülere bakın, bir tane yara almadan çıkan yoktur o süreçten...
İbrahim Kutluay aylardır manşetlerde...
Yani ünlü arkadaşlar diyeceğim o ki, siz siz olun çekişmeli boşanmayı tercih etmeyin...
Küçük Çamlıca’daki iki verici kalmalı...
İstanbul’da yayın yapan kaç radyo istasyonu var: 103 adet...
Hepsi de Çamlıca’da görüntü kirliliği yaratan direklerde...
369 metre yüksekliğindeki yeni yapılan Çamlıca Kulesi bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak, radyo vericilerini tek kulede toplayacak.
Peki Çamlıca Kulesi’nde kaç radyo kanalına yer var, Önce 60’tı, sonra 80’e çıkarıldı...
Açıkta kalan 23 radyo ne olacak peki?
Bu sorunun yanıtı şu an kimsede yok...
Daha önce bu 23 radyonun yine Çamlıca’da bulunan TRT kulesine taşınacağı açıklanmıştı. Hatta hangi 23 radyonun TRT kulesinde olacağı, hangi 80 radyonun yeni Çamlıca Kulesi’ne gideceğini belirlemek için kura bile çekilmişti.
Sonradan TRT kulesinin de yıkılacağı açıklandı.
Şimdi radyo camiası şunu tartışıyor:
1- Bütün radyoları aynı direğe toplamak ulusal güvenlik açısından doğru mu? Allah göstermesin, 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminde F16’lar Çamlıca Kulesi’ni vurduğu anda tüm radyolar susar...
2- Allah göstermesin büyük bir depremde Çamlıca Kulesi zarar görürse yine bütün radyolar susar...
3- 80 radyo kapasiteli Çamlıca Kulesi’ne gidemeyecek 23 radyo ne yapacak?
Kayışdağı’na yeni bir verici kulesi yapılacağı söyleniyor ama sadece söylenti...
Benim önerim şudur:
Küçük Çamlıca’da iki direk var, üstelik diğer direkler gibi Boğaz öngörünümünü de çok bozmuyorlar.
Çamlıca’daki diğer direkler yıkılırken Küçük Çamlıca’daki bu iki direk yıkılmasın...
80 radyo yeni Çamlıca Kulesi’nde taşınırken, 23 radyo da Küçük Çamlıca’daki bu iki direk de kalsın...
Hem ulusal güvenlik açısından bir önlem, hem de İstanbul’daki radyo kargaşasını bitirecek bir çözüm...
Güzel bir çift
Hazal Kaya ve Ali Atay ilişkilerine gıptayla baktığım ünlülerin başında geliyor.
5 yıldır birlikteler...
Bu süre içinde ne kavgalarını, dövüşlerini, ne de bir skandallarını duyduk.
İlişkinin ilk yılında bir ayrılık haberi gelse de 5 yıl boyunca gözlerden uzak, mutlu mesut yaşadılar.
Önceki akşam da evlendiler.
5 yıllık uzun bir ilişkinin sonu ya evlilik olur ya ayrılık zaten.
Umarım ilişkileri gibi evlilikleri de mutlu mesut, yıllarca çoğalarak sürer...
Siz yine de tedbirli olun
28 Ekim’de Karayolları Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte öncelik yayaya verildi. Trafik ışığı ve polis olmasa bile adımınızı yaya geçidine attığınız anda araçlar durmak zorunda artık.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu güzel de bir kampanyaya dönüştürdü, 2019 “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Önceki gün başlayan kampanyalar yıl boyu 81 ilde devam edecek.
Ben yine de kanun değişti diye, sağa sola bakmadan kendinizi yaya geçidinize atmamanızı öneririm...
Çünkü yaya geçidinde geçiş üstünlüğünün yayada olduğunu bilen sürücü sayısı çok az...
Bakın kavşaklardaki taralı alanlara durmanın cezası olacaktı, pilot bölge olarak bazı kavşaklara taralı bölgeler yapıldı. Dolmabahçe de bunlardan biri...
Ama sabah akşam o taralı bölgeyi işgal eden ve kavşağı kilitleyen araçtan geçilmiyor Dolmabahçe’de...
Kaçına ceza yazıldı acaba bugüne kadar?