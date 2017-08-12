Ünlüler internet kanallarından ne kazanıyor?

Kimi moda, kimi yemek, kimi güzellik kanalı kuruyor.

Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Zeynep Demirel, Ayşe Tolga internet kanalı kuran ünlü isimlerden bazıları.

Sadece ünlüler de değil, pek çok konuda kanal açan vlogger’larla dolu internet dünyası...

Bizim evde küçük çocuklar olduğu için görüyorum. Slime yapan baba-kızlar var...

Oyuncak paketleri açan, elbiselerini tanıtan küçük kızlar da...

Çocuklar birbirlerini çok kolay taklit ettikleri için bu tür kanalları izletmemeye çalışıyorum bizimkilere.

Peki vlogger olmak ünlülere para kazandırı-

yor mu?

İşte ne yazık ki o konuda iyi haberlerim yok.

1 milyon kez izlenen bir videonun karşılığı 1000 dolar civarında Türkiye’de...

Videonuz 1 milyon kez izlenecek ki, karşılığında 3-4 bin lira kazanabilesiniz...

Ancak öyle 1 milyon izlenme oranına ulaşmak hiç kolay bir şey değil...

Çoğu ünlünün internet kanallarına koyduğu videolar 100-200 bin izlenme sayısına zor ulaşıyor.

İsim vererek rencide etmek istemem, 10 binlerde izlenenler bile var.

Dolayısıyla tanıtımlar yaparak, internet kanalı açıyorum diye hava atarak gazetelere haber olmanın maddi bir karşılığı pek yok.

Bu yüzden çoğu ünlü bir heves girdiği bu alandan, kısa süre sonra ya ayrılıyor ya da çok az video yüklemeye başlıyor.

İnternet kanallarında yayıncının reklamdan aldığı pay Türkiye’de hâlâ çok düşük.

Aşka saygı...

Adriana Lima, “eski sevgilisi” denilen işadamının aile dostu ve eşcinsel olduğunu açıkladı...

Metin Hara’yla ilişkisinin devam ettiğini ve aşklarına saygı gösterilmesini istedi.

Yani benim dediğim gibi, purolu ve fabrika sahibi olanlar kazanmamış...

Aşk kazanmış...

Ben de beyanı doğru kabul edip, saygıyla eğiliyorum bu aşkın önünde.

Hepimiz Metin Hara’nın askerleriyiz...





Madalya sevinci

Milli atletimiz Ramil Guliyev’in 200 metrede kazandığı dünya şampiyonluğu nasıl hepimizi gururlandırdı...

Atletizmde gelen ilk altın madalya nasıl hepimizi mutlu etti...

Futbolun onda biri kadar olimpik sporlara planlı bir yatırım yapsak...

Atletizmden yüzmeye, tenisten golfe, eskrimden okçuluğa genç sporcularımız altın madalyalar getirse...

Şu futbolda sevindiğimizin çok daha fazla sevineceğimiz garanti.





Hangi ünlü, hangi reklamı yapıyor?

Instagram reklamlarını denetleyen yok mu diye yazmıştım geçen ay.

“Instagram tüketiciyi kandırmaya yönelik reklamlardan geçilmiyor. Ünlüler utanmazca tanıtım yaparak bu kandırmacaya alet oluyor” demiş, “Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili kurumlar neden harekete geçmiyor?” diye sormuştum.

İyi haber Sağlık Bakanlığı’ndan geldi...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ünlülere bir mektup göndererek bu kandırmaca ürünlerin reklamını yapmamaları konusunda uyardı.

50 ünlüye mektup gönderdi bakanlık...

Ama yetmez, bu reklamları yapanlar ünlülere ceza kesmek lazım.

Şimdiden söylüyorum...

Sosyal medyada bu tür reklamları yapan ünlüleri burada deşifre edeceğim.

İsimlerini tek tek yazarak, yaptıkları tanıtıma kendilerinin inanıp inanmadığını sorarak...

Loca düşkünü

Ölüdeniz’deki işletmeci arkadaşa bakarsanız toptan loca meraklısı bir milletiz biz.

Müşterilerden talep geldiği için, halka açık plajda denizin dibine loca kurmuşlar...

Bu yüzden günlük kiralama fiyatı 120 liraymış...

Neyse ki Hürriyet’in dünkü haberinden sonra bu saçmalığa son verildi de localar kaldırıldı.