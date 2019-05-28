Ucuz etin yahnisi

Galatasaray yönetiminin şampiyonluk kutlamalarının Cübbeli Ahmet’in damadının şirketine verildiği iddia edilmiş, hatta Mustafa Cengiz’in ağzından “Ben kulübün kasasına girecek paraya bakarım” dediği yazılmıştı.
Galatasaray Kulübü sert bir dille yalanladı bunu.
“Galatasaray Kulübü ve yönetimi, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır.
Yönetimimiz, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir” denildi...
Peki Galatasaray değerleri içinde, Galatasaray markasının önüne diğer markaları geçirmek var mı?
Şampiyonluk kutlamalarında her yer sponsor reklamlarıyla doluydu.
Fatih Terim’in ve şampiyon futbolcuların çıktığı podyum logolardan ve markalardan geçilmiyordu.
Kupayı bile bir kurye firması getirdi düşünün artık...
Koskoca Galatasaray’a yakışan bir görüntü mü bu?
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması yapacak parası yok mu?
Belli ki ya organizasyonu yapan firmayla ucuza anlaşılmış sponsorlar senin olsun denmiş...
Ya da kulüp yönetimi her gelen sponsorluk teklifini kabul edip geceyi bedavaya getirmeye çalışmış...
Galatasaray logosundan daha çok sponsor görüntüsü izlediğimiz şampiyonluk kutlaması Galatasaray gibi bir dünya markasına hiç yakışmayan bir görüntüydü...
Kendi mezar taşının başında bana ne demişti
Bu fotoğraf bundan 1.5 yıl önce, Kasım 2017’de çekildi.
Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak’la birlikte Gemlik’te Harun Kolçak’ın mezarını ziyarete gitmiştik...
Oğluyla eşinin yattığı mezarı göstermiş, “Anacığının koynuna verdim ben onu. Oraya beraber yatırdım onları, yanını da kendime hazırladım” demişti...
Harun’un mezar taşına Gir Kanıma şarkısının giriş notalarını, 2010’da kaybettiği 56 yıllık eşi Özcan Kolçak’ın mezar taşına ise “Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım” yazdırmıştı...
Kendi mezar taşına da, “Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır” sözünü ve 20.01.1927 olan doğum tarihini yazdırmış, ‘gidiş’ bölümünü boş bırakmıştı...
“Allah geçinden versin Eşref Abi” deyince de “Her şeyimi Mehmetçik Vakfı’na bırakacağım. En çok Gemlik Küçükkumla’da adımın caddeden kaldırılmasına üzülüyorum” demişti...
Ne yazık ki adının Gemlik’te yeniden caddeye verildiğini göremedi...
Mezar taşının boş olan yerine 26.05.2019 yazıldı...
Trump’ın saçları gibi
Şişhane’de Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bulunan küçük meydan düzenlendi...
Rüzgarda sağa sola uçuşan bu garip bitkiler yerleştirilmiş meydana...
Pazar günü Onur’un (Baştürk) yazısından öğrendim, At Kuyruğu Çimi denirmiş bu bitkiye...
Latince adı Stipa Tenuissima’ymış...
İlk gördüğüm andan itibaren Trump’ın saçlarını çağrıştırdı bu bitkiler bana.
Trump’ın ahenkle dans eden saçları gibiler...
Kümede kalma sevinci
Göztepe’nin kümede kalmasını çok istiyordum, kaldı ki sezonun başında çok iyi futbol oynuyorlardı.
Sezon sonunda işi son maça bırakacaklarını kimse tahmin etmezdi.
İşte o son maçta Göztepe evinde Ankaragücü’nü 2-1 yendi ve kümede kaldı.
Beraber kalsalar bile düşeceklerdi, Bursaspor kümede kalacaktı.
Galibiyet golünü 84. dakikada attılar ve mutlu sona ulaştılar ve maç sonunda ortaya bu güzel fotoğraf çıktı.
Ebru Şancı, Göztepe’de ön libero oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ü saha içinde böyle öperek tebrik etti...
Biliyorum Ebru Şancı saha içine girip rol çalıyor ama olsun...
Güzel bir aşk ve kümede kalma sevinci olarak günün fotoğrafı olmayı hak ediyor...
Tebrikler Göztepe...
Ucuz etin yahnisi
Galatasaray yönetiminin şampiyonluk kutlamalarının Cübbeli Ahmet’in damadının şirketine verildiği iddia edilmiş, hatta Mustafa Cengiz’in ağzından “Ben kulübün kasasına girecek paraya bakarım” dediği yazılmıştı.
Galatasaray Kulübü sert bir dille yalanladı bunu.
“Galatasaray Kulübü ve yönetimi, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır.
Yönetimimiz, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir” denildi...
Peki Galatasaray değerleri içinde, Galatasaray markasının önüne diğer markaları geçirmek var mı?
Şampiyonluk kutlamalarında her yer sponsor reklamlarıyla doluydu.
Fatih Terim’in ve şampiyon futbolcuların çıktığı podyum logolardan ve markalardan geçilmiyordu.
Kupayı bile bir kurye firması getirdi düşünün artık...
Koskoca Galatasaray’a yakışan bir görüntü mü bu?
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması yapacak parası yok mu?
Belli ki ya organizasyonu yapan firmayla ucuza anlaşılmış sponsorlar senin olsun denmiş...
Ya da kulüp yönetimi her gelen sponsorluk teklifini kabul edip geceyi bedavaya getirmeye çalışmış...
Galatasaray logosundan daha çok sponsor görüntüsü izlediğimiz şampiyonluk kutlaması Galatasaray gibi bir dünya markasına hiç yakışmayan bir görüntüydü...
Kendi mezar taşının başında bana ne demişti
Bu fotoğraf bundan 1.5 yıl önce, Kasım 2017’de çekildi.
Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak’la birlikte Gemlik’te Harun Kolçak’ın mezarını ziyarete gitmiştik...
Oğluyla eşinin yattığı mezarı göstermiş, “Anacığının koynuna verdim ben onu. Oraya beraber yatırdım onları, yanını da kendime hazırladım” demişti...
Harun’un mezar taşına Gir Kanıma şarkısının giriş notalarını, 2010’da kaybettiği 56 yıllık eşi Özcan Kolçak’ın mezar taşına ise “Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım” yazdırmıştı...
Kendi mezar taşına da, “Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır” sözünü ve 20.01.1927 olan doğum tarihini yazdırmış, ‘gidiş’ bölümünü boş bırakmıştı...
“Allah geçinden versin Eşref Abi” deyince de “Her şeyimi Mehmetçik Vakfı’na bırakacağım. En çok Gemlik Küçükkumla’da adımın caddeden kaldırılmasına üzülüyorum” demişti...
Ne yazık ki adının Gemlik’te yeniden caddeye verildiğini göremedi...
Mezar taşının boş olan yerine 26.05.2019 yazıldı...
Trump’ın saçları gibi
Şişhane’de Beyoğlu Belediyesi’nin önünde bulunan küçük meydan düzenlendi...
Rüzgarda sağa sola uçuşan bu garip bitkiler yerleştirilmiş meydana...
Pazar günü Onur’un (Baştürk) yazısından öğrendim, At Kuyruğu Çimi denirmiş bu bitkiye...
Latince adı Stipa Tenuissima’ymış...
İlk gördüğüm andan itibaren Trump’ın saçlarını çağrıştırdı bu bitkiler bana.
Trump’ın ahenkle dans eden saçları gibiler...
Kümede kalma sevinci
Göztepe’nin kümede kalmasını çok istiyordum, kaldı ki sezonun başında çok iyi futbol oynuyorlardı.
Sezon sonunda işi son maça bırakacaklarını kimse tahmin etmezdi.
İşte o son maçta Göztepe evinde Ankaragücü’nü 2-1 yendi ve kümede kaldı.
Beraber kalsalar bile düşeceklerdi, Bursaspor kümede kalacaktı.
Galibiyet golünü 84. dakikada attılar ve mutlu sona ulaştılar ve maç sonunda ortaya bu güzel fotoğraf çıktı.
Ebru Şancı, Göztepe’de ön libero oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ü saha içinde böyle öperek tebrik etti...
Biliyorum Ebru Şancı saha içine girip rol çalıyor ama olsun...
Güzel bir aşk ve kümede kalma sevinci olarak günün fotoğrafı olmayı hak ediyor...
Tebrikler Göztepe...