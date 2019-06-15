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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Uçan taksiler, değişmeyen taksiler

15 Haziran 2019

Taksi plakaları fiyatı son bir ayda yüzde 30 arttı... 1 milyon 250 bin liradan, 1 milyon 650 bin liraya yükseldi. Neden?


Uber’in XL denilen, siyah minibüslü konforlu taşımacılığı yasaklandığı için...
Yıllardır söylüyorum, Türkiye’deki en büyük lobilerden biri taksicilerdir diye...
Ama taksi şoförleri değil, taksi plakası sahiplerinin lobisidir bu...
Uber’i İstanbul’da yasaklatmayı başardılar.
Uber de ne yapsın, XL araçlarla hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Hoop bir anda taksi plakaları
1 milyon 650 bine tırmandı yeniden.
Şimdi Uber de sadece sarı taksilerle hizmet veriyor, laf olsun torba dolsun kabilinden...
Türkiye piyasasından tamamen çekilmiş olmamak için...
İstanbul’da 50 yıldır 18 bin taksi var...
Bitaksi de, iTaksi de, Uber de o 18 bin taksiyi müşterisine sunuyor...
İstanbul’da 2.3 milyon kişi yaşarken verilmişti bu 18 bin taksi plakası bugün 16 milyon insan yaşıyor taksi plakası hâlâ aynı...
Sayı artarsa, başka taşımacılık şirketleri devreye girerse taksi plaka fiyatları düşecek çünkü...
İstanbul’da 50 yıl önce bin kişiye 8 taksi düşerken bugün bin kişiye düşen taksi sayısı sadece 1.5...
New York’ta bin kişiye düşen taksi sayısı 4,3, Londra’da 12.4...
Nüfus artıyor, yeni uygulamalar giriyor hayatımıza, dünya değişiyor ama değişmeyen tek şey taksi sayımız...
Uber dünyada uçan taksileri test etmeye başladı, 3-4 yıla hizmete sokacak biz direniyoruz...
Olsun taksi plaka fiyatları yükseliyor ama...

Ünlüsü bol gece

Salih Keçeci’nin Quality dergisi adına verdiği ödüller 10. yılını doldurmuş.
Önceki akşam En Quality Magazin Eki Ödülü’nü Kelebek adına almak için Portaxe’te yapılan ödül törenindeydim.
Salih, “Bunca yıldır para biriktiremedim ama dost biriktirmişim” dedi.
Gerçekten de Demet Akbağ’dan Müjdat Gezen’e, Can Yaman’dan Demet Özdemir’e, Nilüfer’den Orhan Gencebay’a, Ebru Yaşar’dan Abdullah Avcı’ya herkes oradaydı...
Daha ne olsun...
Eğlencesi, magazini bol bir gece oldu tüm Quality ekibine tebrikler.

‘Tatil derdi’ başladı

Dün itibariyle devlet okulları kapandı, özel okullar da önümüzdeki hafta sonu kapanacak...
Özellikle çalışan anne babaların en büyük derdi, uzun yaz tatilinde çocukların ne yapacağı...
Çocukları nasıl oyalayacakları...
Yaz okulu desen kaç kişinin bütçesi var, anneanne yanına memlekete göndersen başka dert...
Galiba yürürlüğe girecek uygulama en doğrusu, yaz tatilinin bu kadar uzun olmaması...
Bütün ailelere güzel bir yaz tatili diliyorum...

Boşanmış en iyi 5 baba

Bu pazar Babalar Günü...
Ne yazık ki erkekler boşandıktan sonra çocuklarına yeterli zaman ayırmıyor. Ama bunun tam tersi örnekler de var...
İşte Babalar Günü nedeniyle boşanmasına rağmen çocuklarıyla zaman geçirip, üzerine titreyen 5 baba...
1- Reha Muhtar
2- Emre Altuğ
3- Mustafa Sandal
4- Mustafa Erdoğan
5- İbrahim Kutluay

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