Uçak kazasının ardından üzülmeyenler kaç kişi?

Uçağın düştüğü haberi ilk geldiğinde 50-60 olan yorum sayısı hızla artmaya başladı.

Üzüntüsünü dile getiren, fotoğraftaki tüm genç kadınların hayatını kaybetmesine kahrolan, Allah’tan rahmet dileyen yorumcu sayısı fazlaydı...

Ne zaman ki sayfadaki yorumlar binlere ulaştı, çatlak sesler de çıkmaya başladı...

Keşke dedim, şu an aileye ulaşabilsem ve sosyal medya hesabını kapattırabilsem...

Düşünün uçağı İran’ın dağlarına düşen çocuğunuzun cansız bedenine ulaşamamışsınız daha, kendini bilmez vicdansızlar onun son fotoğrafının altına aklına eseni yazıyor.

Kimi ölenler sırf zengin oldukları için...

Kimi hayat tarzlarını beğenmediğinden...

Kimi “hep fakirler mi ağlayacak” dediğinden...

Kimi sapla samanı karıştırıp olayı şehitlerimize bağladığından...

O ya da bu sebeple “Zevkleri için öldüler bana ne” diyor, diyebiliyor.

Mina Başaran’ın sayfasına yapılan binlerce yorum içinde elbette bunları yazanlar çok az.

Ama yarattıkları etki, bulandırdıkları su sayılarından çok daha fazla.

Sayfada taziye mesajları yerine bu tartışmalar başladı sonra, “vicdansızlar” diyenlerle, neredeyse “iyi oldu” diyenler karşı karşıya geldi.

Peki bir anket yapsak, uçak kazasına üzülenlerle “umurumda değil” diyenlerin oranı kaça kaç çıkar?

Ben söyleyeyim; sosyal medyada bunu dile getirenler az ama toplumda ne yazık ki bu duygudaki insan sayısı çok. Çünkü empati yeteneğimizi kaybettik.

Kimse kimsenin acısına, gözyaşına, mutluluğuna ortak olmuyor.

Yoksula da zengine de, muhafazakâra da sekülere de kimse ‘önce insan’ diye bakmıyor artık...

Sosyal medya şiddetine kimse dur demeyecek mi?

Sokaktaki şiddete sesimizi yükseltiyoruz, kadına, çocuğa karşı şiddete hepimiz ayağa kalkıyoruz... Hayvanlara karşı şiddette de ‘yeter artık’ diyoruz.

Peki sosyal medyada yapılan şiddete kimse dur demeyecek mi?

Şiddet illa odunu alıp birinin kafasına vurmak değil ki...

Şu sosyal medya belası yüzünden jet kazasında kaybettiğimiz 11 genç kadının yakınlarının ruhlarında açılan yara ne olacak?

Ahlaksız kelimeleriyle, vicdansız cümleleriyle aileleri perişan edenlerin yaptığı şiddet cezasız mı kalacak?

Bunların da suç olması lazım.

Ayrımcılık, ırkçılık yapanlar, şiddet dili kullananlar hakkında savcıların şikayet beklemeden harekete geçmesi lazım.

Cezalar konmadığı sürece bu pislikleri sosyal medyadan temizleyemeyeceğiz.

Bekarlığın son günü!

Arda Turan için de bu evlilik sürpriz olmalı ki, nikâhtan bir gün önce arkadaşlarıyla 9 saat tavla oynamış.

Bir gün sonra düğünü olan damat adayı oturup 9 saat tavla mı oynar?

Bekarlığın son gününün tadını böyle çıkarmak istedi belki de...

Demet 5 yıl önce Zuhal’e ne yapmıştı?

Demet Akalın, “Şükran Ovalı’nın annelik haberini verme sevincini elinden aldılar” diyor ya...

Kendisi Şükran’ın düşük tehlikesi yaşadığını anlattı, buna ne diyeceğiz?

Aynı gün Şükran gözyaşları içinde bana da anlatmıştı hamileliğinde düşük tehlikesi yaşadığını.

Ben böyle hassas bir konuyu gündeme bile getirmezken, Demet çıktı kameralara anlattı bunu...

Benzer şeyi 5 yıl önce de Zuhal Topal’a yapmıştı.

Zuhal Topal’ın eşinin ailesi bile bilmezken, kameraların karşısına geçip ikiz bebek beklediklerini anlatmıştı.

Daha sonra ikizlerinden birini kaybetti Zuhal Topal.

O günden beri de Zuhal Topal’ın Demet Akalın’la konuşmadığını biliyorum.

Yani ilgisi olmayan konulara bodoslama dalmak konusunda mahir olan Demet Akalın şimdi çıkmış “Şükran’ın elinden annelik müjdesini vermek alındı” diyor...

İyi habercilik

Pazartesi günü Hürriyet Magazin gündemdeki iki konuyla ilgili çok titiz haberler yapmıştı.Pazartesi günü Hürriyet Magazin gündemdeki iki konuyla ilgili çok titiz haberler yapmıştı.Arda Turan’ın düğününün detaylarını da...Düşen jetteki 11 kadının hikayesini de en iyi Hürriyet’ten öğrendim.Böyle olaylarda haberciliği kimin iyi yaptığı ortaya çıkıyor.