Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Türkler Geliyor”, Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler”in gölgesinde vizyona giriyor bugün..
Çekim yapılan stüdyoları gezdim...
Bu filmle ilgili yapımcısı Mehmet Bozdağ’la röportaj yaptım...
Şarkısını dinledim...
İyi bir prodüksiyon, büyük bütçeli bir yapım, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” rüzgarını arkasına alan bir film...
Ne gişe yapacağını çok merak ediyorum.
Yürü be Öz
Ballı kaymaklı, menemenli, sucuklu, kavurmalı, bol ekmekli kahvaltının, hem israf hem sağlıksız olduğunu yazar dururum... Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi bir kahvaltıya rastlamadım...
Bilimsel bir veriyle değil, gözlemlerim ve kişisel deneyimle söylüyorum bunu...
Neyse ki Mehmet Öz çıktı da, kendimi iyi hissettim...
Joker hak etti...
Joker’i sinemada izleyememiştim, Apple TV’ye gelince hemen satın aldım.
Televizyonda satın alıp izlemenin en güzel tarafı şu...
Beğendiğin sahneyi dönüp dönüp izliyorsun...
Tekrar tekrar bakıyorsun...
Aynısını yaptım ve şuna karar verdim...
11 dalda Oscar’a aday olmayı fazlasıyla hak ediyor bu film.
Le Show sürüyor
16 Ocak’ta başlayan Le Show, İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Geçen yıl ilki düzenlenmişti. Deri sektörünün buluştuğu bir fuar olmuştu. Ünlü isimlerin defileleri var...
Bugün son gün aklınızda olsun derim...
Sıla’nın düğünü
Sıla sade bir törenle evlendi, sonra yakın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti yaptı Nişantaşı’nda...
◊ Boğaz’da bir oteldi kapatmamasını...
◊ Havai fişekler patlatmamasını...
◊ Dantelli, güpürlü yerine sade bir gelinlik seçmesini...
◊ Yurtdışında evlenmemesini...
◊ Düğününde en çok eğlenenin kendisi olmasını...
Çok sevdim... Sıla’nın da bu kafasını seviyoruz zaten... Sıla ve Hazer Amani’ye mutluluklar diliyorum.
Birkaç gün izin
An itibariyle üç çift ve 5 çocuk olarak Marsilya’ya tatile çıkıyoruz... Geçen yıl aynı kadro Barcelona’ya gitmiş, çok eğlenmiştik...
11 kişilik bir tatil, deli işi biliyorum...
Ara tatil de bugün başladı, erkenciyiz onu da biliyorum...
Bu mevsimde Marsilya’ya neden gidilir deneceğini de biliyorum... Ama çocuklar olunca her şey oluyor işte...
Kıssadan hisse diyeceğim o ki Marsilya’da çocuk peşinde koşacağımdan salı gününe kadar yazamazsam halimi anlayın...
Türkler Geliyor
Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Türkler Geliyor”, Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler”in gölgesinde vizyona giriyor bugün..
Çekim yapılan stüdyoları gezdim...
Bu filmle ilgili yapımcısı Mehmet Bozdağ’la röportaj yaptım...
Şarkısını dinledim...
İyi bir prodüksiyon, büyük bütçeli bir yapım, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” rüzgarını arkasına alan bir film...
Ne gişe yapacağını çok merak ediyorum.
Yürü be Öz
Ballı kaymaklı, menemenli, sucuklu, kavurmalı, bol ekmekli kahvaltının, hem israf hem sağlıksız olduğunu yazar dururum... Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi bir kahvaltıya rastlamadım...
Bilimsel bir veriyle değil, gözlemlerim ve kişisel deneyimle söylüyorum bunu...
Neyse ki Mehmet Öz çıktı da, kendimi iyi hissettim...
Joker hak etti...
Joker’i sinemada izleyememiştim, Apple TV’ye gelince hemen satın aldım.
Televizyonda satın alıp izlemenin en güzel tarafı şu...
Beğendiğin sahneyi dönüp dönüp izliyorsun...
Tekrar tekrar bakıyorsun...
Aynısını yaptım ve şuna karar verdim...
11 dalda Oscar’a aday olmayı fazlasıyla hak ediyor bu film.
Le Show sürüyor
16 Ocak’ta başlayan Le Show, İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Geçen yıl ilki düzenlenmişti. Deri sektörünün buluştuğu bir fuar olmuştu. Ünlü isimlerin defileleri var...
Bugün son gün aklınızda olsun derim...
Sıla’nın düğünü
Sıla sade bir törenle evlendi, sonra yakın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti yaptı Nişantaşı’nda...
◊ Boğaz’da bir oteldi kapatmamasını...
◊ Havai fişekler patlatmamasını...
◊ Dantelli, güpürlü yerine sade bir gelinlik seçmesini...
◊ Yurtdışında evlenmemesini...
◊ Düğününde en çok eğlenenin kendisi olmasını...
Çok sevdim... Sıla’nın da bu kafasını seviyoruz zaten... Sıla ve Hazer Amani’ye mutluluklar diliyorum.
Birkaç gün izin
An itibariyle üç çift ve 5 çocuk olarak Marsilya’ya tatile çıkıyoruz... Geçen yıl aynı kadro Barcelona’ya gitmiş, çok eğlenmiştik...
11 kişilik bir tatil, deli işi biliyorum...
Ara tatil de bugün başladı, erkenciyiz onu da biliyorum...
Bu mevsimde Marsilya’ya neden gidilir deneceğini de biliyorum... Ama çocuklar olunca her şey oluyor işte...
Kıssadan hisse diyeceğim o ki Marsilya’da çocuk peşinde koşacağımdan salı gününe kadar yazamazsam halimi anlayın...