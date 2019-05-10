Türk popu bitecekmiş

Aleyna Tilki’yle aynı uçakta Los Angeles’a seyahat eden Edis, birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına “Uçak düşerse Türk popu biter” diye yazdı...
Ben komik, eğlenceli bir şaka olarak baktım olaya...
Açıkçası sevdim de...
Sonuçta özellikle son iki yıldır erkeklerde Edis, kadınlarda Aleyna toplanmadık ödül bırakmadı.
En çok konseri veren, en çok reklamı kapan bu ikili...
Bu yüzden fazlasıyla egosantrik kokan bu paylaşım beni rahatsız etmedi.
Ama millet öyle mi?
Neler yazmadılar fotoğrafın altına...
Türk popu bunlara mı kalmış...
Sizden öncekilere haksızlık...
Siz önce bir kendinize gelinler falan... En hafifleri bunlar.
Buna eğlenceli bir paylaşım olarak bakarsan batmaz, güler geçersin.
Ne Aleyna ne de Edis, kendilerinden önceki isimlere, şu an piyasada bulunan meslektaşlarına saygısızlık yapacak isimler değil.
Hele Edis, egolar 1500 vaziyetine kendini kaptırmış değil.
Kendisini dev aynasında görüp de duvara toslayacak biri hiç değil.
Belki de ben bunu bildiğim için mesaj bana eğlenceli geldi...
11 yıl sonra futbol beşiğine döndü
Şampiyonlar Ligi’nde efsane bir sezon izliyoruz.
Ajax’ın devleri devirmesi, deplasmanda 1-0 yendikleri ilk maçtan sonra tam finale çıktılar derken evinde Tottenham’a 3-2 kaybedip elenmesi...
Liverpool’un 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında tam olması gerektiği gibi 4-0 yenmesi...
Uzun yıllar unutulmayacak bir maç olması...
Hepsi ama hepsi müthiş bir sezondan geriye kalanlar oldu.
Şimdi final 1 Haziran’da Madrid’de Tottenham-Liverpool arasında oynanacak.
Bu aynı zamanda futbolun beşiğine dönmesi demek.
En son 2007-08 sezonunda iki İngiliz takımı (Manchester United ve Chelsea) Şampiyonlar Ligi’nde final oynamıştı.
Penaltılarla kupayı Manchester United kazanmıştı.
Bundan sonraki
10 sezonda Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vuran İspanyol takımları oldu...
Bu sürede 4 kez Real Madrid, 3 kez Barcelona kaldırdı kupayı, 1’er kez de Inter, Bayern Münih ve Chelsea...
11 yıl aradan sonra iki İngiliz takımı yeniden Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
Geçen yıl finalde 3-1 yenilerek kupayı Real Madrid’e kaptıran Liverpool’un bu sefer kupaya uzanacağına inanıyorum.
İngiltere için futbolun beşiği denir, 11 yıl sonra futbol beşiğine dönüyor yeniden...
1 Haziran’da bu maça gideceğim, İspanyollar Madrid’de bir İngiliz finali izlemeye çok bozulacaklar eminim...
Kutluay: Demet’in sağlık sigortasını bile ödüyorum
Dün İbrahim Kutluay’ın 32.500 lira çocuklarının nafakasını ödemeyeceğine inanmadığımı yazmıştım.
Çocuklarına nasıl düşkün bir baba olduğunu bizzat bildiğim için yazdım bunu...
İbrahim Kutluay aradı...
“15’inde ödemem gerekiyordu, tatildeydim nisan ayında 18’inde ödedim” dedi...
“Demet’in haberi bile yoktur kendisinin sağlık sigortasını bile hâlâ ben ödüyorum, elbette çocuklarımınkini de” dedi...
Sonra da son iki ayın dekontlarını ve sağlık sigortası ödemelerini gönderdi bana...
“İstersen geçmişe dönük bu dekontları da gönderebilirim” dedi...
“Benim bu konuda hiç şüphem yok, rahat ol” dedim, istemedim.
Ailesinin dağılmasında İbrahim Kutluay’ın hatası olabilir ama babalığı ve tazminatlar konusunda herhangi bir eksiği yok...
Türk popu bitecekmiş
Aleyna Tilki’yle aynı uçakta Los Angeles’a seyahat eden Edis, birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına “Uçak düşerse Türk popu biter” diye yazdı...
Ben komik, eğlenceli bir şaka olarak baktım olaya...
Açıkçası sevdim de...
Sonuçta özellikle son iki yıldır erkeklerde Edis, kadınlarda Aleyna toplanmadık ödül bırakmadı.
En çok konseri veren, en çok reklamı kapan bu ikili...
Bu yüzden fazlasıyla egosantrik kokan bu paylaşım beni rahatsız etmedi.
Ama millet öyle mi?
Neler yazmadılar fotoğrafın altına...
Türk popu bunlara mı kalmış...
Sizden öncekilere haksızlık...
Siz önce bir kendinize gelinler falan... En hafifleri bunlar.
Buna eğlenceli bir paylaşım olarak bakarsan batmaz, güler geçersin.
Ne Aleyna ne de Edis, kendilerinden önceki isimlere, şu an piyasada bulunan meslektaşlarına saygısızlık yapacak isimler değil.
Hele Edis, egolar 1500 vaziyetine kendini kaptırmış değil.
Kendisini dev aynasında görüp de duvara toslayacak biri hiç değil.
Belki de ben bunu bildiğim için mesaj bana eğlenceli geldi...
11 yıl sonra futbol beşiğine döndü
Şampiyonlar Ligi’nde efsane bir sezon izliyoruz.
Ajax’ın devleri devirmesi, deplasmanda 1-0 yendikleri ilk maçtan sonra tam finale çıktılar derken evinde Tottenham’a 3-2 kaybedip elenmesi...
Liverpool’un 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında tam olması gerektiği gibi 4-0 yenmesi...
Uzun yıllar unutulmayacak bir maç olması...
Hepsi ama hepsi müthiş bir sezondan geriye kalanlar oldu.
Şimdi final 1 Haziran’da Madrid’de Tottenham-Liverpool arasında oynanacak.
Bu aynı zamanda futbolun beşiğine dönmesi demek.
En son 2007-08 sezonunda iki İngiliz takımı (Manchester United ve Chelsea) Şampiyonlar Ligi’nde final oynamıştı.
Penaltılarla kupayı Manchester United kazanmıştı.
Bundan sonraki
10 sezonda Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vuran İspanyol takımları oldu...
Bu sürede 4 kez Real Madrid, 3 kez Barcelona kaldırdı kupayı, 1’er kez de Inter, Bayern Münih ve Chelsea...
11 yıl aradan sonra iki İngiliz takımı yeniden Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.
Geçen yıl finalde 3-1 yenilerek kupayı Real Madrid’e kaptıran Liverpool’un bu sefer kupaya uzanacağına inanıyorum.
İngiltere için futbolun beşiği denir, 11 yıl sonra futbol beşiğine dönüyor yeniden...
1 Haziran’da bu maça gideceğim, İspanyollar Madrid’de bir İngiliz finali izlemeye çok bozulacaklar eminim...
Kutluay: Demet’in sağlık sigortasını bile ödüyorum
Dün İbrahim Kutluay’ın 32.500 lira çocuklarının nafakasını ödemeyeceğine inanmadığımı yazmıştım.
Çocuklarına nasıl düşkün bir baba olduğunu bizzat bildiğim için yazdım bunu...
İbrahim Kutluay aradı...
“15’inde ödemem gerekiyordu, tatildeydim nisan ayında 18’inde ödedim” dedi...
“Demet’in haberi bile yoktur kendisinin sağlık sigortasını bile hâlâ ben ödüyorum, elbette çocuklarımınkini de” dedi...
Sonra da son iki ayın dekontlarını ve sağlık sigortası ödemelerini gönderdi bana...
“İstersen geçmişe dönük bu dekontları da gönderebilirim” dedi...
“Benim bu konuda hiç şüphem yok, rahat ol” dedim, istemedim.
Ailesinin dağılmasında İbrahim Kutluay’ın hatası olabilir ama babalığı ve tazminatlar konusunda herhangi bir eksiği yok...