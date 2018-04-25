TRT’den bir ricam var: Bu güzel 23 Nisan’ı tüm çocuklara izletin

Ben ki oturup uzun uzun televizyon seyretmem, 40 farklı ülkeden gelen 800 çocuğun gösterilerini bayılarak izledim...

Çocukluğumun 23 Nisan’larına gittim çünkü...

Halit Kıvanç’ın sunduğu 23 Nisan gösterilerini soluksuz izlerdik, dünyanın dört bir yanından gelen farklı kültürlerden çocukların danslarını, kostümlerini hayranlıkla takip ederdik...

İşte aynısı pazartesi akşamı ekrandaydı.

Yıllar sonra bir 23 Nisan’da aynı duyguları yaşadım.

Ama tek bir şeye üzüldüm. Bu harika gösteriyi çocuklarıma izletemedim.

Çünkü yayın 20.30’da başlayıp 23.00’te bitti ve bütün çocuklar yataktaydı...

Oysa eskiden bu gösteriler 23 Nisan sabahları bütün çocukların izleyebileceği saatte yapılırdı.

Vallahi bir ara çocukları yataklarından kaldırmayı bile düşündüm ama yapmadım tabii ki...

Bu yüzden TRT’den bir ricam var...

Bu güzel organizasyonu, izleyemeyen tüm çocuklar için lütfen pazar sabahı yeniden yayınlayın...

29 Nisan Pazar günü saat 10.00’a koyun bu yayını, koyun ki bütün çocuklarımız, tıpkı bizim çocukluğumuzda olduğu gibi ülkeleriyle gurur duysunlar.

Dünya çocuklarının katıldığı 23 Nisan’ın yeniden eski heyecanı ve güzelliğiyle kutlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum...

Bir de yetkililere not iletiyorum:

Önümüzdeki yıllarda bu gösteriler çocukların da izleyebileceği gündüz saatinde yapılıp canlı yayınlanmalı...

23 Nisan bu mu peki?

Mersin’deki 23 Nisan gösterileri kız çocukların kıyafeti uygun değil diye okul müdürünün müdahalesiyle yarıda kesildi...

İlçe Milli Eğitim Müdürü de izliyormuş gösteriyi, veliler de... Rahatsız oldukları söyleniyor...

Kıyafetler uygun değil diyerek gösteri bitirilince çocuklar ağlayarak ayrılmış tören alanından...

Törenden görüntüleri izledim. Çocukların kıyafetlerinde hiçbir şey yok...

8-9 yaşındaki çocukların bu kıyafetlerinden başka manalar çıkarıp gösteriyi yarıda kesmek abesle iştigal...

Bunu sonuna kadar eleştirelim tamam da peki yapılanın

23 Nisan gösterisi olup olmadığını tartışmayacak mıyız?

Arap ezgileri eşliğinde çocukların yaptığı mizansenler ve dans figürleri 23 Nisan’ın ruhuna ne kadar uygun?

Bu mudur 23 Nisan gösterisi?

Çocuklara dansöz figürleri yaptırmak mıdır?

Okul müdürü

töreni kıyafet nedeniyle yarıda kesmek yerine keşke nasıl bir gösteri hazırlandığına baksaydı daha önce...

Çocukların kıyafetlerinden önce ne hazırladıklarına bakan bir öğretmen çıksaydı okulda...

Coştun Sabah

Olaylı boşanma...

Ardından MESAM’a kayyum olarak atanma...

“Yetkim olsa Twitter’ı yasaklardım” sözü...

Bir de Ukraynalı modelle benzincide yakalanma...

Tüm bunların üzerine son yıllarda atılmış en güzel başlık sosyal medyada onun için atıldı:

COŞTUN SABAH...

Nesrin Natalie

El Desentierro adlı filmde başrol oynayan Nesrin Cavadzade’yi, filmin İspanyol yapımcısı Natalie Portman’a benzetmiş...

Dün Milliyet Cadde’de bu haberi görünce, vallahi doğru dedim.

Nesrin Cavadzade, Natalie Portman’a aşırı benziyor...

İsraili Natalie Portman’ın, Gazze’de yaşananlardan dolayı İsrail’in verdiği ödülü reddettiği bir dönemde bu benzetme daha da güzel oldu...



