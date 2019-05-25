Trende bayram filmi

Bir şeker markasının bayram filmi trende geçiyor.
Bayramlaşmaya giden bir aile ve çocuklarını, bir de yaşlı çifti izliyoruz reklamda...
Tren yolda durmak zorunda kalınca bayrama yetişemeyip, birbirleriyle bayramlaşıyorlar...
Son derece iyi niyetli yola çıkılmış bir reklam filmi...
Ama bu ülkede “Çorlu Tren Kazası” diye bir şey oldu arkadaşlar, 25 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden daha bir yıl bile geçmedi...
Daha iki ay önce kazayla ilgili takipsizlik kararı verildi, yine her kazada olduğu gibi hiçbir sorumlu bulunamadı.
Ölenler öldüğüyle kaldı...
9 yaşındaki Oğuz Arda Sel başta olmak üzere hayatını kaybedenler unutulmadı...
Tüm bunlar can yakıcı şekilde hâlâ ortada dururken böyle bir tren reklamının aileleri rencide edeceği hiç mi düşünülmedi...
Erkek adaleti bu
Bir kadın düşünün...
Düzenli olarak
tecavüze uğradığını,
taciz edildiğini, istismar edildiğini, çıplak fotoğraflarının çekildiğini bütün köy biliyor ama kimse sesini çıkarmıyor...
Kadın tecavüzcüsünden hamile kalıyor, sonunda dayanamayıp adamı
öldürüyor ve kafasını kesip, “Alın sizin adaletiniz” diyerek köy meydanına atıyor...
Cezaevinde de tecavüzcüsünün çocuğunu doğurmak zorunda kalıyor.
Bu kadına müebbet hapis cezası verildi...
Ne kadar acı ki, şunu hepimiz biliyoruz...
Aynı şeyi yapan bir erkek olsa ve takım elbise-kravatla hakim karşısına çıksaydı iyi hal indirimi alacaktı...
Nevin Yıldırım’a hiçbir indirim uygulanmadı...
Ne iyi hal, ne meşru müdafaa gözetildi, ömür boyu hapis cezası yapıştırıldı...
Erkek adaleti değil de
nedir bu?
Vicdanları sızlatmaz da ne yapar bu karar?
Savunmaya gel
Madonna’nın Eurovision’da yarıştığını zannedip, birinci olamamasına şaşıran Ece Erken ve Bircan Bali, “Ne var yani her şeyi bilmek zorunda mıyız” diye kendilerini savundular...
Tam bir pişkinlik örneği...
Elbette her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama bilmediğiniz şey hakkında ahkam kesmemek zorundasınız.
Madem bilmiyorsunuz Madonna’nın birinci olamaması üzerine hangi akla hizmet bilmişlik taslıyorsunuz...
Benim en çok şaşırdığım bu programı rejide izleyen kimse yok galiba, canlı yayın sırasında biri de çıkıp kulaklarına “Ne yapıyorsunuz hanımlar Madonna Eurovision’da yarışmıyor” demedi...
Yemeyin bizi
Yalandan evlilik olur mu, oluyormuş, bunu da gördük valla...
Bu YouTuber dünyasında her şey oluyor zaten, evlilik olmuş çok mu?
YouTuber Enes Batur, evlendiği görüntüleri paylaştı, düğününden videolar yayınladı...
Bir rivayete göre YouTube’da takipçi sayısı 10 milyon olduğunda evleneceği sözünü verdiği için evlendiği söyleniyor...
Bir rivayete göre de önümüzdeki hafta vizyona girecek olan “Gerçek Kahraman” adlı filminin tanıtımını yapıyor...
Davetiyede eşinin adı Tulu yazıyor, fotoğraflarda ise evlendiği kadın filmdeki rol arkadaşı Damla Aslanalp...
Yani evlendim diye ortaya çıkıyor ama bu bana pek inandırıcı gelmiyor.
Belki de hepimizle kafa buluyor...
Bu kadarı çok değil mi?
Genç kuşak erkek oyuncularda vücut geliştirme hızla yayılan bir modaya dönüştü... Daha önce Barış Arduç, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol gibi isimler yapılı vücutlarıyla gündeme gelmişlerdi.
Şimdilerde Murat Boz, Ahmet Kural ve Can Yaman salondan çıkmıyor.
Murat Boz 7 yıl önce teknede çekilen fotoğrafına inat çok fit bir vücuda sahip oldu... Ama bu kadarı yeter Murat, daha fazla şişme... Ahmet Kural çok abartılı değil, kollara yüklenmemiş çünkü...
Can Yaman ise bu işin zirvesine çıktı...
Zaten uzun boylu, yapılı bir oyuncu bir de kaslı vücut yapınca Hulk’a döndü...
Can Yaman’ın babası Güven Bey, “Anlamayan cahiller! Spor insanın kendine ve sevenlerine saygısıyla ilgilidir, gösteriş için yapılmaz” diyerek eleştirilere kızıyor ama bu kadarı da abartı değil mi?
Tamam sağlıklı yaşam, fit görünmek, spor yapmak güzel şeyler ama bu adamlar oyuncu sonuçta...
Pankreas güreşi için ringe çıkmayacaklar ki...
İsmi Lazım Değil...
Feyza Üncüoğlu’nun ilk kitabı İsmi Lazım Değil geçti elime...
Kalbi iki erkek arasında kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Bir kadının kaleminden kadın dünyasını okumak, kadın duygularını hissetmek her zaman ilgi çekici gelmiştir bana...
Feyza Üncüoğlu da o duyguyu iyi anlatmış.
Bir ilk kitaba göre dili samimi, duygusu çok iyi geçen bir çalışma olmuş.
Tavsiye ederim...
YARIN: Vedat Milor anlatıyor
◊ Türk mutfağını neden Türk erkeğine benzetti?
◊ Galatasaray maçında uğur getirsin diye giydiği kırmızı ördekli çorabının hikayesi ne?
◊ 20 yıl önceye dönse vejetaryen olur muydu?
◊ Kuzu yemeye devam edecek mi?
◊ Anthony Bourdain’in intiharı için neden ‘saygıyla karşılıyorum’ yanıtını verdi?
Hepsi ve daha fazlası yarın Kelebek Pazar’da...
Trende bayram filmi
Bir şeker markasının bayram filmi trende geçiyor.
Bayramlaşmaya giden bir aile ve çocuklarını, bir de yaşlı çifti izliyoruz reklamda...
Tren yolda durmak zorunda kalınca bayrama yetişemeyip, birbirleriyle bayramlaşıyorlar...
Son derece iyi niyetli yola çıkılmış bir reklam filmi...
Ama bu ülkede “Çorlu Tren Kazası” diye bir şey oldu arkadaşlar, 25 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden daha bir yıl bile geçmedi...
Daha iki ay önce kazayla ilgili takipsizlik kararı verildi, yine her kazada olduğu gibi hiçbir sorumlu bulunamadı.
Ölenler öldüğüyle kaldı...
9 yaşındaki Oğuz Arda Sel başta olmak üzere hayatını kaybedenler unutulmadı...
Tüm bunlar can yakıcı şekilde hâlâ ortada dururken böyle bir tren reklamının aileleri rencide edeceği hiç mi düşünülmedi...
Erkek adaleti bu
Bir kadın düşünün...
Düzenli olarak
tecavüze uğradığını,
taciz edildiğini, istismar edildiğini, çıplak fotoğraflarının çekildiğini bütün köy biliyor ama kimse sesini çıkarmıyor...
Kadın tecavüzcüsünden hamile kalıyor, sonunda dayanamayıp adamı
öldürüyor ve kafasını kesip, “Alın sizin adaletiniz” diyerek köy meydanına atıyor...
Cezaevinde de tecavüzcüsünün çocuğunu doğurmak zorunda kalıyor.
Bu kadına müebbet hapis cezası verildi...
Ne kadar acı ki, şunu hepimiz biliyoruz...
Aynı şeyi yapan bir erkek olsa ve takım elbise-kravatla hakim karşısına çıksaydı iyi hal indirimi alacaktı...
Nevin Yıldırım’a hiçbir indirim uygulanmadı...
Ne iyi hal, ne meşru müdafaa gözetildi, ömür boyu hapis cezası yapıştırıldı...
Erkek adaleti değil de
nedir bu?
Vicdanları sızlatmaz da ne yapar bu karar?
Savunmaya gel
Madonna’nın Eurovision’da yarıştığını zannedip, birinci olamamasına şaşıran Ece Erken ve Bircan Bali, “Ne var yani her şeyi bilmek zorunda mıyız” diye kendilerini savundular...
Tam bir pişkinlik örneği...
Elbette her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama bilmediğiniz şey hakkında ahkam kesmemek zorundasınız.
Madem bilmiyorsunuz Madonna’nın birinci olamaması üzerine hangi akla hizmet bilmişlik taslıyorsunuz...
Benim en çok şaşırdığım bu programı rejide izleyen kimse yok galiba, canlı yayın sırasında biri de çıkıp kulaklarına “Ne yapıyorsunuz hanımlar Madonna Eurovision’da yarışmıyor” demedi...
Yemeyin bizi
Yalandan evlilik olur mu, oluyormuş, bunu da gördük valla...
Bu YouTuber dünyasında her şey oluyor zaten, evlilik olmuş çok mu?
YouTuber Enes Batur, evlendiği görüntüleri paylaştı, düğününden videolar yayınladı...
Bir rivayete göre YouTube’da takipçi sayısı 10 milyon olduğunda evleneceği sözünü verdiği için evlendiği söyleniyor...
Bir rivayete göre de önümüzdeki hafta vizyona girecek olan “Gerçek Kahraman” adlı filminin tanıtımını yapıyor...
Davetiyede eşinin adı Tulu yazıyor, fotoğraflarda ise evlendiği kadın filmdeki rol arkadaşı Damla Aslanalp...
Yani evlendim diye ortaya çıkıyor ama bu bana pek inandırıcı gelmiyor.
Belki de hepimizle kafa buluyor...
Bu kadarı çok değil mi?
Genç kuşak erkek oyuncularda vücut geliştirme hızla yayılan bir modaya dönüştü... Daha önce Barış Arduç, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol gibi isimler yapılı vücutlarıyla gündeme gelmişlerdi.
Şimdilerde Murat Boz, Ahmet Kural ve Can Yaman salondan çıkmıyor.
Murat Boz 7 yıl önce teknede çekilen fotoğrafına inat çok fit bir vücuda sahip oldu... Ama bu kadarı yeter Murat, daha fazla şişme... Ahmet Kural çok abartılı değil, kollara yüklenmemiş çünkü...
Can Yaman ise bu işin zirvesine çıktı...
Zaten uzun boylu, yapılı bir oyuncu bir de kaslı vücut yapınca Hulk’a döndü...
Can Yaman’ın babası Güven Bey, “Anlamayan cahiller! Spor insanın kendine ve sevenlerine saygısıyla ilgilidir, gösteriş için yapılmaz” diyerek eleştirilere kızıyor ama bu kadarı da abartı değil mi?
Tamam sağlıklı yaşam, fit görünmek, spor yapmak güzel şeyler ama bu adamlar oyuncu sonuçta...
Pankreas güreşi için ringe çıkmayacaklar ki...
İsmi Lazım Değil...
Feyza Üncüoğlu’nun ilk kitabı İsmi Lazım Değil geçti elime...
Kalbi iki erkek arasında kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Bir kadının kaleminden kadın dünyasını okumak, kadın duygularını hissetmek her zaman ilgi çekici gelmiştir bana...
Feyza Üncüoğlu da o duyguyu iyi anlatmış.
Bir ilk kitaba göre dili samimi, duygusu çok iyi geçen bir çalışma olmuş.
Tavsiye ederim...
YARIN: Vedat Milor anlatıyor
◊ Türk mutfağını neden Türk erkeğine benzetti?
◊ Galatasaray maçında uğur getirsin diye giydiği kırmızı ördekli çorabının hikayesi ne?
◊ 20 yıl önceye dönse vejetaryen olur muydu?
◊ Kuzu yemeye devam edecek mi?
◊ Anthony Bourdain’in intiharı için neden ‘saygıyla karşılıyorum’ yanıtını verdi?
Hepsi ve daha fazlası yarın Kelebek Pazar’da...