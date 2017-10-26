THY ile Doc&Co’nun arası neden açıldı?

Do&Co, Viyana’da kurulmuş bir Türk şirketi...

Bugün pek çok havayolunun, Şampiyonlar Ligi’nden Formula 1’e kadar pek çok uluslararası organizasyonunun catering işlerini yapıyor.

THY ile Do&Co’nun ilişkisi tam bir win-win örneğiydi.

10 yılda THY, Atilla Doğudan’ın Do&Co’suna çok şey kazandırdı...

Do&Co’nun THY’ye kazandırdıklarını da kimse inkar edemez.

Yıllarca THY ikramda ve hizmette ne kadar güçlü olduğunu anlatarak rakiplerinin önüne geçti.

Şimdi bu Türk şirketini bırakıp, Singapurlu Sats şirketiyle işbirliğine gitmeye hazırlandığını açıkladı THY...

Neden?

Do&Co’nun hizmetinden mi memnun değil THY?

Böyle bir şey yok...

En iyi ekonomi sınıfı ikramı, en iyi business ikramı gibi pek çok ödül aldı THY.

THY ile Do&Co’nun arasını açan konunun ise 3. Havalimanı’na yapılacak yatırım olduğu söyleniyor.

Do&Co’nun yeni havalimanı için düşündüğü yatırım 100 milyon dolarmış...

THY’nin görüşmeler yürüttüğü Singapurlu Sats’ın düşündüğü yatırım miktarı ise 120 milyon dolarmış...

Aradaki 20 milyon dolar mı bugüne kadar çok başarılı çalışan iki Türk firmasının arasını açtı, yoksa THY Sats’ın 120 miyon dolarını koz olarak kullanıp Do&Co’yu fiyat artırmaya mı zorluyor?

İkisi de olabilir...

Ama THY’nin pek çok müşterisi gibi benim gönlüm de yatan da THY’nin Sinagpurlu partner yerine Türk partneri Do&Co’yla yola devam etmesi.

Umarım aradaki prüzler giderilir ve Sats görüşmesi sadece bir blöften ibarettir.

THY ile Do&Co arasında win-win politikası sürmesi...

İki Türk markası da birbirini yükseltmeye devam etmeli.

Not: Bu arada Singapurlu Sats’ın hizmet verdiği havayolu şirketleriyle de uçtum, onlar da ikramda çok başarılı ama kimse kusura bakmasın benim gönlüm THY-Do&cCo işbirliğinin sürmesinden yana...

Eyi Parti

Ben logosunu sevdim...

Bir kadın siyasetçinin siyaset sahnesinde gücünü gösterecek olmasını sevdim...

Yarattığı dalgayı da sevdim...

İyi Parti’nin bir tek ismini sevmedim.

İddiasız... Güçsüz... Sıradan...

Anadolu’da Eyi Parti olacaktır adı, Attila İlhan’ın “Eyi muz eyi”si gibi...

Ne diyordu o şiirinde Attila İlhan: “Çarşıkapı’dan yola düşürdüm eyi muz eyi hemi Aksaray’ı aşırdım eyi muz eyi apartumanlar eh üstüme üstüme geliyler kimin kimsenin muz alası yohtur...”

Kayhan, İvedik’i aratacak galiba...

Şahan Gökbakar yeni filminin karakteri Kayhan’ı takipçileriyle paylaştı.

Yıllar önce NTV’ye yaptığı Kime Diyorum adlı programında yarattığı bir karakterdi bu.

Şahan’ın sosyal medyada paylaştığı bütün Kayhan görüntülerine baktım.

NTV’deki eski kayıtlardan Kayhan skeçlerini izledim.

Tipi, duruşu, konuşmasına hakim sayılırım yani...

Şu kadarını söyleyeyim...

Galiba bu Kayhan, Recep İvedik’i mumla aratacak bize.

Denyolukta ikisi de denyo ama İvedik’in hiç değilse sevimliliği vardı...

Bu Kayhan sevimsiz be...

TRT Çocuk nihayet reytinglerden çıktı...

TRT Çocuk’un reytinglerde olmaması gerektiğini yıllardır yazıyorum.

TRT yönetimi çok doğru bir kararla 1 Ocak 2016’dan itibaren TRT Çocuk’a reklam almamaya başlamasıyla bu kanalın reyting ölçümlerinde hâlâ kalması çok manasızdı...

Çünkü reyting, reklam veren için ölçülür.

Bu konuyu son dönemde diğer köşe yazarları da gündeme getirdi...

Sonunda TRT yönetimi çağrımıza kulak verdi, TRT Çocuk kanalının ölçülmemesi kararını aldı.

1 Kasım’dan itibaren listelerde görmeyeceğiz.

Bu her gün ilk 100 listesine giren 30-35 TRT

Çocuk programının listeye girmemesi demek.

Onların yerine ilk 100 dışında kalan 30-35 program kendini gösterebilecek.

Kimsenin

reytingi yükselmeyecek ama en azından bir haksızlığın önüne geçilmiş olacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i kutluyorum, bir önceki yönetimin yapamadığını koltuğa oturduktan 3 ay sonra yaptı...

Seda Sayan, White Mill’i tahliye etti...

Seda Sayan, Cihangir Susam Sokak’taki binayı satın aldığı günden beri, binanın alt katındaki White Mill’le yıldızı barışmamıştı...

2014’te de binanın yeni sahibi Seda Sayan’ın White Mill’i tahliye edeceğini yazmıştım, taraflar son anda anlaşıp 3 yıllık kontrat imzalamıştı.

O sürenin sonuna gelinde ve Seda Sayan bu kez anlaşmaya yanaşmadı.

Ve Cihangir’in uzun süredir hizmet veren, kendine ait bahçesiyle pek çok ünlenen, gözden uzak takıldığı restoran-barı White Mill tarih oldu.

Cihangir’in

ilk klas mekanlarından biriydi White Mill. Üzülmedim dersem yalan olur.

Önceki gün ne var ne yok söküp götürdü işletmeciler.

Şimdi orası ne olacak belli değil ama ilgilenen varsa söyleyeyim aylık 30 bin lira kira istiyor Seda Sayan...