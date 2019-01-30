Temizlik işçilerine bu eziyet kabul edilemez

Türk insanının çöp atma terbiyesini ısrarla öğrenmemesi üzerine yıllardır yazıyorum, konuşuyorum...
Balkonundan aşağıya çöp torbasını atan var hâlâ.
20 metre ilerideki çöp konteynırına götürüp atmıyor çöp torbasını, kapısının önüne koyuyor...
Nasıl olsa gelip toplanacak ya... Şehirdeki temizlik işçilerine babamızın uşağı gibi davranıyoruz...
Resmen eziyet ediyoruz temizlik işçilerine...
Bunda belediyelerin payı büyük, çöp toplama işini taşeronlara devrediyor, taşeronlar da çok iyi hizmet verdiklerini göstermek, işi kaybetmemek için neredeyse milletin mutfağına girip çöp torbasını toplayacak...
Böyle eziyet nerede var...
Bir çöp kamyonunun arkasına takılmış ve görmüşsünüzdür mutlaka, kamyonun arkasına asılı giden iki işçinin nasıl çalıştığını...
Kendinizden utanırsınız...
Trafiği tıkamamak için hızlı olmak zorundalar, sadece konteynır boşaltmak değil, herkesin kapısının önüne bıraktığı torbaları sağa-sola koşarak en çabuk şekilde toplamak durumundalar...
Bir de arkada trafikte, “Bu saatte çöp mü toplanır” diye bağıranlara laf anlatmaya çalışırlar...
Çöp torbasını kafasına geçirse haklı!
Vallahi yazıktır bu insanlara...
Dünyanın hiçbir medeni kentinde insanlar köle gibi kullanılarak böyle çöp toplanmaz...
Hep söylüyorum, temizlik işçileri konteynıra bırakılmayan çöpleri toplamamalı...
Konteynıra 20 metre yürümeye üşenen insanlara hiç kimse bu hizmeti vermek zorunda değil.
2-3 gün toplama bakalım ne oluyor?
Ya tıpış tıpış konteynıra gitmeyi öğrenecek ya da evinin önünde biriken çöp dağlarına razı olacak...
Ne demek sokağa çöp bırakmak...
Çöpü konteynıra atmak konusunda duyurular yapılacak, ev ev broşürler dağıtılacak ve sonunda bu terbiye öğretilecek...
Belediyecilik, işçileri köle olarak kullanmak değil, insanlara çöp atma terbiyesini öğretmektir...
Diğerini herkes yapar...
5 çocuk, 6 yetişkin nasıl tatil yapar?
1- Çocuklu tatilin yetişkinler için değil çocuklar için olduğunu asla aklından çıkarmayarak...
2- Bunun yetişkinler için yorucu bir tempo olacağını başından kabul ederek...
3- Önceliğin çocukları eğlendirecek aktiviteler bulmak olduğunu unutmayarak...
4- Yetişkinler çocukları birbirlerine devrederek, makul düzeyde nefes alacakları zaman yaratarak...
5- Özel alışverişler hariç bütün harcamaları üçe bölerek...
Biz 3 çift ve 5 çocuk, 5 gün boyunca Barselona’da bunları yaparak çok iyi zaman geçirdik...
İlk başta giderken hepimizin gözü korkuyordu ama sonunda çok mutlu döndük tatilden...
Ama unutmayın yetişkinler arasından biri bile bu 5 kuraldan birine uymazsa tatilin zehir olma tehlikesi yüksektir...
Hangi restorana gidelim kahvaltıyı nerede yapalım?
Dünyada pek çok örneği var, en bilinenleri Trip Advisor ve The Fork...
Gideceğiniz yere rezervasyon yapmak, hakkında bilgiler almak, pahalı olup olmadığını görmek için bu sitelere giriyorsunuz ve rezervasyon yapıyorsunuz...
Reztoran da o sitelerin Türk muadili işte...
1000’in üzerinde mekan kayıtlı uygulamaya, bugüne kadar da 900 bin kişiden fazla kullanıcıya rezervasyon yaptırmışlar.
Gideceğiz mekana gerçek zamanlı rezervasyon yapmak dışında önemli ipuçları veriyor...
Sigara içilen alanı var mı, çocuklu aileler rahat edebilir mi, romantik bir akşam yemeği için uygun mu gibi...
Bir güzelliği daha şu: Kararsızlara yol gösteriyor.
Kahvaltıyı şurada mı yapalım, burada mı, akşam nereye çıkalım gibi tereddütleriniz varsa uygulamaya girip bölgenize yakın tavsiyeleri alıyor, anında rezervasyon yaptırıyorsunuz...
Yurtiçinde ve dışında bu tür uygulamalara çok sık kullanan biriyim, Reztoran’ın da acayip işe yaradığını söyleyebilirim...
Temizlik işçilerine bu eziyet kabul edilemez
Türk insanının çöp atma terbiyesini ısrarla öğrenmemesi üzerine yıllardır yazıyorum, konuşuyorum...
Balkonundan aşağıya çöp torbasını atan var hâlâ.
20 metre ilerideki çöp konteynırına götürüp atmıyor çöp torbasını, kapısının önüne koyuyor...
Nasıl olsa gelip toplanacak ya... Şehirdeki temizlik işçilerine babamızın uşağı gibi davranıyoruz...
Resmen eziyet ediyoruz temizlik işçilerine...
Bunda belediyelerin payı büyük, çöp toplama işini taşeronlara devrediyor, taşeronlar da çok iyi hizmet verdiklerini göstermek, işi kaybetmemek için neredeyse milletin mutfağına girip çöp torbasını toplayacak...
Böyle eziyet nerede var...
Bir çöp kamyonunun arkasına takılmış ve görmüşsünüzdür mutlaka, kamyonun arkasına asılı giden iki işçinin nasıl çalıştığını...
Kendinizden utanırsınız...
Trafiği tıkamamak için hızlı olmak zorundalar, sadece konteynır boşaltmak değil, herkesin kapısının önüne bıraktığı torbaları sağa-sola koşarak en çabuk şekilde toplamak durumundalar...
Bir de arkada trafikte, “Bu saatte çöp mü toplanır” diye bağıranlara laf anlatmaya çalışırlar...
Çöp torbasını kafasına geçirse haklı!
Vallahi yazıktır bu insanlara...
Dünyanın hiçbir medeni kentinde insanlar köle gibi kullanılarak böyle çöp toplanmaz...
Hep söylüyorum, temizlik işçileri konteynıra bırakılmayan çöpleri toplamamalı...
Konteynıra 20 metre yürümeye üşenen insanlara hiç kimse bu hizmeti vermek zorunda değil.
2-3 gün toplama bakalım ne oluyor?
Ya tıpış tıpış konteynıra gitmeyi öğrenecek ya da evinin önünde biriken çöp dağlarına razı olacak...
Ne demek sokağa çöp bırakmak...
Çöpü konteynıra atmak konusunda duyurular yapılacak, ev ev broşürler dağıtılacak ve sonunda bu terbiye öğretilecek...
Belediyecilik, işçileri köle olarak kullanmak değil, insanlara çöp atma terbiyesini öğretmektir...
Diğerini herkes yapar...
5 çocuk, 6 yetişkin nasıl tatil yapar?
1- Çocuklu tatilin yetişkinler için değil çocuklar için olduğunu asla aklından çıkarmayarak...
2- Bunun yetişkinler için yorucu bir tempo olacağını başından kabul ederek...
3- Önceliğin çocukları eğlendirecek aktiviteler bulmak olduğunu unutmayarak...
4- Yetişkinler çocukları birbirlerine devrederek, makul düzeyde nefes alacakları zaman yaratarak...
5- Özel alışverişler hariç bütün harcamaları üçe bölerek...
Biz 3 çift ve 5 çocuk, 5 gün boyunca Barselona’da bunları yaparak çok iyi zaman geçirdik...
İlk başta giderken hepimizin gözü korkuyordu ama sonunda çok mutlu döndük tatilden...
Ama unutmayın yetişkinler arasından biri bile bu 5 kuraldan birine uymazsa tatilin zehir olma tehlikesi yüksektir...
Hangi restorana gidelim kahvaltıyı nerede yapalım?
Dünyada pek çok örneği var, en bilinenleri Trip Advisor ve The Fork...
Gideceğiniz yere rezervasyon yapmak, hakkında bilgiler almak, pahalı olup olmadığını görmek için bu sitelere giriyorsunuz ve rezervasyon yapıyorsunuz...
Reztoran da o sitelerin Türk muadili işte...
1000’in üzerinde mekan kayıtlı uygulamaya, bugüne kadar da 900 bin kişiden fazla kullanıcıya rezervasyon yaptırmışlar.
Gideceğiz mekana gerçek zamanlı rezervasyon yapmak dışında önemli ipuçları veriyor...
Sigara içilen alanı var mı, çocuklu aileler rahat edebilir mi, romantik bir akşam yemeği için uygun mu gibi...
Bir güzelliği daha şu: Kararsızlara yol gösteriyor.
Kahvaltıyı şurada mı yapalım, burada mı, akşam nereye çıkalım gibi tereddütleriniz varsa uygulamaya girip bölgenize yakın tavsiyeleri alıyor, anında rezervasyon yaptırıyorsunuz...
Yurtiçinde ve dışında bu tür uygulamalara çok sık kullanan biriyim, Reztoran’ın da acayip işe yaradığını söyleyebilirim...