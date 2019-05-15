Telefonu kuma gömemezsin

Demet Akalın, eşi-kızı, Fatih Ürek, Selin Ciğerci ve nişanlısıyla cümbür cemaat Maldivler’e tatile gitti...
Demet giderken kafa dinlemek istediğini, sosyal medyadan uzaklaşacağını söyleyerek, “Cep telefonumu kuma gömeceğim” dedi.
Ne mümkün...
Maldivler’de attıkları her adımı paylaşıyorlar.
Görenler de, “Bir telefonu kuma gömmese ne olacaktı acaba”, “Demet sözünü tutamadı” diyor ama zaten sözünü tutması imkansız arkadaşlar...
Baksanıza hepsi fotoğraflarının altında Maldivler tatil çekilişi ilanları paylaşıyorlar...
Belli ki telefonlarını gömmesinler, sosyal medyada paylaşım yapıp, altına da ilan koysunlar diye Maldivler’e davet edilmişler zaten...
Açıkhava başlıyor
Keşke şu Açıkhava Konserleri 9 Haziran’da bayramdan hemen sonra başlasaydı da siyasetin ağır yükünü hafifletebilseydik...
10-23 Haziran arası İstanbul seçiminin en yoğun dönemini yaşayacağız.
Adaylar, partiler, konuşmalar...
İşte tam o dönemde Açıkhava konserleriyle nefes alabilir, kafamızı biraz dağıtabilirdik...
Ama bu yıl ne yazık ki seçimlerden hemen önce 20 Haziran’da başlıyor Bellona Açıkhava Konserleri...
20 Haziran MFÖ, 21 Haziran Teoman konserleriyle...
Seçimden hemen sonra, Yıldız Tilbe (24-26 Haziran), Edis (25 Haziran), Kenan Doğulu (27 Haziran) ve Nilüfer’le (28 Haziran) devam edecek...
Yaz sezonunun ilk konser organizasyonu olacak bu.
Fizy İstanbul Müzik Haftası çerçevesinde yapılacak Açıkhava konserleri dışında aynı dönemde Vadistanbul, Zorlu PSM, Jolly Joker, IF Performance Hall, Kadıköy Sahne ve çeşitli kültür merkezlerinde de konserler olacak...
Hayvanlara eziyete devam
Her gün hepimizin önüne bizi çileden çıkaran, sinir uçlarımıza dokunan bir haber illa geliyor...
Hayvana eziyet, çocuk istismarı ya da kadına şiddet haber bültenlerin olmazsa olmazı durumunda.
Dün de Adana’da köpeğine ceza veren adamın haberleri vardı mesela.
Arabanın arkasına zincirle bağlayıp sürüklüyor...
Bu adama ne ceza var peki?
Yok...
Çünkü hâlâ ortada bir hayvan hakları yasamız yok.
Ne yazık ki bu yılsonuna kadar da olmayacak.
Hayvan Hakları Yasası’nın yeni yasama yılına kaldığı açıklandı.
TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu raporu 3 ayda hazırlayacak.
Ardından taslak tamamlanıp ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Meclis’in gündemine gelecek...
Görüşülmesi, tartışılması, yasalaşması, imzadan çıkması derken yine yılsonunu bulacağız...
Umarım 2020’ye hayvanlara eziyet eden ve öldürenlere 4.5 yıl hapis cezası öngören yeni bir Hayvan Hakları Yasası’yla gireriz...
Fenerbahçe geceleri
Helal olsun Acun Ilıcalı’ya destekçisi olduğu takımı için kanalını açtı, iki gece üst üste büyük bir yardım kampanyası düzenledi...
Bakmayın Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Ali Koç, Fenerbahçe takımının tamamının katıldığına, bu tür yardım gecelerinin reyting karşılığı çok yoktur...
Yani Acun bunun yerine “Survivor”ı yayınlasa çok daha fazla reyting alırdı.
Zaten öyle de oldu:
Cem Yılmaz’ın katıldığı ilk gece AB’de 8’nci, ABC1’de 7’nci, Total’de 13’ncü oldu...
Beyazıt Öztürk’ün katıldığı ikinci gece AB’de 13’üncü, ABC1’de 15’inci, Total’de 28’nci oldu...
Ama haksızlık yapmayalım Cem Yılmaz’ın katıldığı program “Survivor”ın peşinde 22.25’te başladı, 02.00’de bitti...
Beyazıt’ın olduğu kinci gece ise 20.00’de başlayıp 01.30’da bitti...
Sonuçta reyting karşılığı çok yüksek olmayabilir ama takım ruhu yüksek gecelerdi...
Fenerli taraftarlar ne kadar gurur duysa azdır böyle takımlarına sahip çıkan ünlüler olduğu için...
Tabii en büyük yardımı bir Galatasaraylı iş insanının yapması da güzeldi, “ebedi dostluk ezeli rekabet” sözünü kanıtladığı için.
Ben bir futbolsever olarak üç büyük kulübün de ekonomik ve futbol kalitesi anlamında üst düzeyde olmasını isterim...
Öyle olsunlar ki seyir zevkimiz artsın...
Baksanıza şu sezona, son beş haftaki heyecan olmasa kaldırıp çöpe atacaktık resmen...
Tebrikler Kuşadası...
Tebrikler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tebrikler başkan...
Koltuğa oturur oturmaz ilk yaptığı icraatlardan biri Kuşadası’nda faytonları kaldırmak oldu.
Ben bu fayton meselesiyle ilgili yıllardır aynı şeyi söylüyorum, bir günlük iş bunu çözmek...
Biz yıllardır Adalar’da tartışıyoruz bir çözüm bulamadık Kuşadası’nda Başkan Günel gelir gelmez olayı halletti...
Hayvanları eziyetten kurtardı.
Darısı Adalar’ın başına...
Yeni Başkan, eski meslektaşımız Erdem Gül’den de Adalar’da aynı adımı bekliyoruz.
Telefonu kuma gömemezsin
Demet Akalın, eşi-kızı, Fatih Ürek, Selin Ciğerci ve nişanlısıyla cümbür cemaat Maldivler’e tatile gitti...
Demet giderken kafa dinlemek istediğini, sosyal medyadan uzaklaşacağını söyleyerek, “Cep telefonumu kuma gömeceğim” dedi.
Ne mümkün...
Maldivler’de attıkları her adımı paylaşıyorlar.
Görenler de, “Bir telefonu kuma gömmese ne olacaktı acaba”, “Demet sözünü tutamadı” diyor ama zaten sözünü tutması imkansız arkadaşlar...
Baksanıza hepsi fotoğraflarının altında Maldivler tatil çekilişi ilanları paylaşıyorlar...
Belli ki telefonlarını gömmesinler, sosyal medyada paylaşım yapıp, altına da ilan koysunlar diye Maldivler’e davet edilmişler zaten...
Açıkhava başlıyor
Keşke şu Açıkhava Konserleri 9 Haziran’da bayramdan hemen sonra başlasaydı da siyasetin ağır yükünü hafifletebilseydik...
10-23 Haziran arası İstanbul seçiminin en yoğun dönemini yaşayacağız.
Adaylar, partiler, konuşmalar...
İşte tam o dönemde Açıkhava konserleriyle nefes alabilir, kafamızı biraz dağıtabilirdik...
Ama bu yıl ne yazık ki seçimlerden hemen önce 20 Haziran’da başlıyor Bellona Açıkhava Konserleri...
20 Haziran MFÖ, 21 Haziran Teoman konserleriyle...
Seçimden hemen sonra, Yıldız Tilbe (24-26 Haziran), Edis (25 Haziran), Kenan Doğulu (27 Haziran) ve Nilüfer’le (28 Haziran) devam edecek...
Yaz sezonunun ilk konser organizasyonu olacak bu.
Fizy İstanbul Müzik Haftası çerçevesinde yapılacak Açıkhava konserleri dışında aynı dönemde Vadistanbul, Zorlu PSM, Jolly Joker, IF Performance Hall, Kadıköy Sahne ve çeşitli kültür merkezlerinde de konserler olacak...
Hayvanlara eziyete devam
Her gün hepimizin önüne bizi çileden çıkaran, sinir uçlarımıza dokunan bir haber illa geliyor...
Hayvana eziyet, çocuk istismarı ya da kadına şiddet haber bültenlerin olmazsa olmazı durumunda.
Dün de Adana’da köpeğine ceza veren adamın haberleri vardı mesela.
Arabanın arkasına zincirle bağlayıp sürüklüyor...
Bu adama ne ceza var peki?
Yok...
Çünkü hâlâ ortada bir hayvan hakları yasamız yok.
Ne yazık ki bu yılsonuna kadar da olmayacak.
Hayvan Hakları Yasası’nın yeni yasama yılına kaldığı açıklandı.
TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu raporu 3 ayda hazırlayacak.
Ardından taslak tamamlanıp ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Meclis’in gündemine gelecek...
Görüşülmesi, tartışılması, yasalaşması, imzadan çıkması derken yine yılsonunu bulacağız...
Umarım 2020’ye hayvanlara eziyet eden ve öldürenlere 4.5 yıl hapis cezası öngören yeni bir Hayvan Hakları Yasası’yla gireriz...
Fenerbahçe geceleri
Helal olsun Acun Ilıcalı’ya destekçisi olduğu takımı için kanalını açtı, iki gece üst üste büyük bir yardım kampanyası düzenledi...
Bakmayın Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Ali Koç, Fenerbahçe takımının tamamının katıldığına, bu tür yardım gecelerinin reyting karşılığı çok yoktur...
Yani Acun bunun yerine “Survivor”ı yayınlasa çok daha fazla reyting alırdı.
Zaten öyle de oldu:
Cem Yılmaz’ın katıldığı ilk gece AB’de 8’nci, ABC1’de 7’nci, Total’de 13’ncü oldu...
Beyazıt Öztürk’ün katıldığı ikinci gece AB’de 13’üncü, ABC1’de 15’inci, Total’de 28’nci oldu...
Ama haksızlık yapmayalım Cem Yılmaz’ın katıldığı program “Survivor”ın peşinde 22.25’te başladı, 02.00’de bitti...
Beyazıt’ın olduğu kinci gece ise 20.00’de başlayıp 01.30’da bitti...
Sonuçta reyting karşılığı çok yüksek olmayabilir ama takım ruhu yüksek gecelerdi...
Fenerli taraftarlar ne kadar gurur duysa azdır böyle takımlarına sahip çıkan ünlüler olduğu için...
Tabii en büyük yardımı bir Galatasaraylı iş insanının yapması da güzeldi, “ebedi dostluk ezeli rekabet” sözünü kanıtladığı için.
Ben bir futbolsever olarak üç büyük kulübün de ekonomik ve futbol kalitesi anlamında üst düzeyde olmasını isterim...
Öyle olsunlar ki seyir zevkimiz artsın...
Baksanıza şu sezona, son beş haftaki heyecan olmasa kaldırıp çöpe atacaktık resmen...
Tebrikler Kuşadası...
Tebrikler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tebrikler başkan...
Koltuğa oturur oturmaz ilk yaptığı icraatlardan biri Kuşadası’nda faytonları kaldırmak oldu.
Ben bu fayton meselesiyle ilgili yıllardır aynı şeyi söylüyorum, bir günlük iş bunu çözmek...
Biz yıllardır Adalar’da tartışıyoruz bir çözüm bulamadık Kuşadası’nda Başkan Günel gelir gelmez olayı halletti...
Hayvanları eziyetten kurtardı.
Darısı Adalar’ın başına...
Yeni Başkan, eski meslektaşımız Erdem Gül’den de Adalar’da aynı adımı bekliyoruz.