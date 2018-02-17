Altın Kelebek’le hiç kıyaslamayacağım, çünkü tarzları farklı iki törenin. GQ’da ödül kazananlar önceden belli.

Bu seneki ödül törenine, aynı gün gözümden ufak bir arpacık operasyonu geçirdiğim için katılamadım.

Ama sonra izledim töreni...

Volkswagen Arena’ya yine geçen yılki sahnenin aynısını kurmuşlar, ki sahnenin ortada olduğu bu düzeni çok beğeniyorum.

Bu yıl 6’ncısı düzenlendi bu törenin.

Özellikle son 3 yılda büyük aşama kaydettiler.

Ödül alanlar, gelen davetliler, katılımcılar hepsi çok şıktı...

Başarılı bir de kampanyaya imza attılar bu yıl.

Kadına şiddet konusunda “Kırmızı Kart” adıyla bir sosyal sorumluk projesi yarattılar...

Burak Özçivit, Burak Deniz ve Seda Domaniç de gecede kadına şiddet konusuna dikkat çekti.

Kırmızı Kart’ıyla, katılımıyla, sahneden ödül alanlarıyla çok şık bir geceydi...

Gecenin en güzel 5 kadını

GQ yılın en iyi erkeklerini seçiyor ama kusura bakmayın beyler, yine en çok kadınlar konuşuluyor.

Perşembe gecesi de öyle oldu...

Ben de oturup gecenin en güzel 5 kadınını seçtim.

1- Berrak Tüzünataç

2- Defne Samyeli

3- Nesrin Cavadzade

4- Büşra Develi

5- Özge Ulusoy

Gecenin en cesuru ise tartışmasız Eliz Sakuçoğlu’ydu. Giydiği mayo benzeri kıyafetle en çok o konuşuldu...

Düşeceksek, doğru not düşelim...

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Mustafa Sandal’la Emina Sandal resmen boşanacaklarını açıkladılar.

Hemen medyada “biz demiştik” yarışı başladı.

Dün Bülent Cankurt da, “Günaydın’ın dediği çıktı, biz bu haberi aralıkta yapmıştık” dedi.

İlahi Bülent... Madem böyle bir yarışa kalkışacaksın, sadece kendi yaptığına bakmayacaksın.

Aralıktan önceye, 2017’nin ekim ayına da bakacaksın.

Bak ne diyor 19 Ekim 2017 tarihli Kelebek kupürü:

Emina’yla Mustafa’nın evliliklerinde ilk büyük ve ciddi kavgayı yaptıklarını...

Evliliğin çatırdadığıyla ilgili medyada yapılmış ilk haber de buydu.

Sevgili Bülent yarışta sadece arkana bakarsan, önünde koşanı göremezsin...

Dünyada en çok bilinen Türk takımı hangisi?

Fikret Orman buyurmuş; “Dünyada Türkiye’nin en bilinen markası Beşiktaş” demiş.

Neye dayanarak?

Avrupa’da kupa mı kaldırdı takım? Şampiyonlar Ligi’nde final mi oynadı? Ne yaptı?

Son iki sezondur futbolcu ihraç ettikleri, Milan’a, Lyon’a, Everton’a futbolcu gönderdikleri için Türkiye’nin dünyada en bilinen markasıymış Beşiktaş.

Bu işler futbolcu göndermekle olsaydı, Afrika’nın bütün takımlarını ezbere biliyor olurduk Başkan.

Dünyada bilinmek UEFA Kupası’nı kazanmakla, Süper Kupa’yı kaldırmakla olur...

Bunu da Türkiye’de yapan tek bir takım var.

Umarım Beşiktaş haftaya salı Bayern’i yener, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale doğru yürür, sonra finale kalır da dünyanın en bilinen Türk takımı olur...

Sinan Akçıl Show

Sinan Akçıl’ın, TRT’de haftada bir müzik-sohbet programına başlayacağını öğrendim.

İlk bölüm, 22 Şubat Perşembe akşamı 22.30’da yayınlanacak ve her perşembe canlı olarak ekrana gelecek.

TRT Müzik’te canlı olarak yayınlanacak programın tekrarı, aynı gece “Mehmetçik Kûtulamâre” dizisinden sonra

TRT 1’de olacak.

Sinan Akçıl’ın ilk konukları; Serdar Ortaç ve ilk kez yan yana canlı yayına çıkacağı sevgilisi Otilia.

Böylece TRT 1 uzun süre sonra bir popçunun müzik sohbet programına kapılarını açmış olacak.

En iyi aktör Halit Ergenç

Şuna iyi oyuncu, buna iyi oyuncu diyoruz ama Türkiye’nin en iyi aktörü uzak ara Halit Ergenç arkadaşlar.

Hadi “Muhteşem Yüzyıl” tarih oldu, oturun “Vatanım Sensin”de Halit Ergenç’i izleyin.

Şiir gibi oynuyor...

Bakışları, mimikleriyle o kadar başarılı ki, sahnenin duygusunu her seferinde seyirciye geçiriyor.

Diğer oyuncular yanında sönük kalıyor...

Nereden çıktı şimdi bu Halit Ergenç övgüsü derseniz onu da söyleyeyim; ben çok dizi izleyen biri değilim.

Ama son iki haftadır “Vatanım Sensin”e bakmam, bu satırları yazmama yetti de arttı bile...

Vallahi tebrikler Halit...