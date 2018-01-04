Tarkan neden mutsuz?

O karenin altına “Alıp başımı gidesim var buralardan. Çok uzaklara... İçimin telaşlı seslerini susturup, gözlerimi de yumup dalgaları, rüzgarı, martıları dinleyesim var. Gidip kendimi bulasım var” diye yazması herkesi şaşırttı.

Kimi evliliğinden sıkıldığına yorumladı, kimi yoğun konser temposundan yorulduğuna...

Ama bana kalırsa Tarkan’ı mutsuz eden şey Kıbrıs’ta sahne almak oldu.

Çünkü bunu yaparak sıradanlaştığını düşünüyor.

Tarkan’ı şu hayatta en mutsuz eden şey sıradanlaşmaktır.

Kendini sürekli başka bir yere konumlandırdığı, ulaşılmaz kıldığı için de Mega Star’dır zaten.

Oysa Kıbrıs’ta Hadise, Murat Boz, Fatih Ürek, Aşkın Nur Yengi gibi yılbaşı programı yapıyor.

Açıkhava’yı 12 gece dolduran Tarkan, Kıbrıs’ta kumar müşterisine söylüyor...

Çıktığı Elexus, Kıbrıs’ın en lüks oteli de olsa, Tarkan en yüksel ücreti de alsa, işte bu sıradanlaşmak yok mu, onun içini yiyip bitiriyor.

İşte bu yüzden de çekip uzaklara gitmek istiyor...

2015’te de Kıbrıs’ta sahneye çıktı Tarkan ama bu yıl kafasında hep bir soru işareti vardı...

Athena Gökhan’ın Karagöz’le Hacıvat’ı

Gökhan Özoğuz’un fan club’ı bu fotoğrafı paylaşmış sosyal medya hesaplarından.

“O eski göbekten eser yok şimdi” diyerek...

Gökhan’ın her halini seviyor hayranları. Göbekli olmuş, kilo almış önemli değil, önemli olan onun kafası ve müziği.

Bu fotoğrafı görünce Gökhan’ın yıllar önce göbeğinin iki yanına yaptırdığı Hacivat’la Karagöz dövmesi geldi aklıma.

Gençken yaptırdığı dövmeler bunlar.

Gökhan’ın karnının sağ tarafında Hacıvat, sol tarafında Karagöz bulunuyor ve birbirlerine bakıyorlar.

Tabii yaş ilerleyip kilo alınınca, biraz da fotoğraftaki gibi göbeklenince Gökhan, iki dövme arasındaki mesafe büyümüş.

“Artık Hacivat’la Karagöz birbirlerini göremez oldu” diye anlatmıştı aldığı kiloları bana...





Magazin figürü Ece...

Ece Erken, kendisi için “magazin figürü” tanımlaması yapan Gülben Ergen’in avukatına 5 bin liralık manevi tazminat davası açmış.

Nedir bu ünlülerin “magazin figürü” sözüne alerjisi anlamış değilim.

Kendilerini aşağılanmış mı hissediyorlar?

Hakaret mi görüyorlar?

İşe bakın ki, magazin figürü lafına dava açan Ece, Beyaz TV’de magazin programı sunmaya başladı.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler buna...

Magazin figürü olmak kötü bir şey değil Ece, takılma böyle şeylere.

Bu arada yeni programın da hayırlı olsun.

Poyraz Karayel nasıl internete düştü?

“Poyraz Karayel”in sinema filmi 15 Aralık’ta vizyona girdi.

İlker’siz ve Burçin’siz bir “Poyraz Karayel” olmayacak duaya amin demekti ama denendi işte.

Gişesi 20 binde kaldı filmin...

Ama bunlardan daha önemlisi “Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” filminin 15 gün içinde internetteki korsan sitelere düşmesi.

İndirip izleyebiliyorsunuz korsan olarak filmleri.

Yapımcılar ve emniyet el ele vererek yıllarca bu korsanı önlemek için çok uğraştılar.

Eskiden ilk hafta korsan CD’leri çıkardı filmlerin, çok şükür yıllardır böyle bir şey yok artık.

Ama “Poyraz Karayel” vizyona girdikten 2 hafta sonra internete düşünce, eyvah sinemada korsan yeniden mi hortluyor dedim.

Aman ha diyeyim...

Cem Karaca albümünde kim hangi şarkıyı söyleyecek?

2018 yılı proje ve tribute/saygı albümlerinin yılı olacak.

Önümüzdeki hafta Muazzez Ersoy’un “Sezen’imin Şarkıları” albümü geliyor.

Ardından ünlü isimlerin Yıldız Tilbe şarkılarını seslendirdiği albüm var.

Sonra yine birbirinden ünlü isimlerden Nazan Öncel şarkıları dinleyeceğiz.

Cem Karaca için hazırlanacak tribute albümün de son hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Dört albümü de merakla bekliyorum ben.

Bu dört albüm, 2018 yılında müzik piyasasını çok hareketlendirecek.

Cem Karaca albümünde yer alan isimleri ve söyleyecekleri şarkıları öğrendim.

Albüm şöyle olacak:

◊ Sıla-Sen de Başını Alıp Gitme

◊ Teoman-Tamirci Çırağı

◊ Mehmet Erdem-Islak Islak

◊ KÖK-Bindik Bir Alamete

◊ Gökcan Sanlıman-Sakın Dönme

◊ Haluk Levent-Yorgunum Kaptan

◊ Can Bonomo-Namus Belası

◊ Halil Sezai-Oh Be

◊ Fırat Tanış-Sevda Kuşun Kanadında

◊ Şevket Çoruh ve Sol Açık (Çarşı Grubu)-Parka

◊ Yüksek Sadakat-Ceviz Ağacı

◊ Kolpa-Bu Son Olsun

◊ Cemil Demirbakan-Karabahtım

Şu şarkıları okuyunca bile Cem Karaca ne büyük isimmiş diyor insan.

Eminim günümüz sanatçıları da çok iyi yorumlayacaktır bu unutulmaz şarkıları...

Yılbaşında sahnenin top 10’u

Yılbaşı gecesi sahneler çok renkliydi.

Buyurun, 31 Aralık 2017 gecesi benim en çok dikkatimi çeken ilk 10 isim...

Aşkın Nur Yengi: Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem’li masasıyla en çok konuşulduğu için...

Tarkan: 1.3 milyonla gecenin en çok kazananı olduğu için...

Hande Yener: Organizatör kurbanı olup yılbaşının en olaylı konserine imza attığı için...

Murat Boz-Gülşen: 3 yıl aradan sonra yeniden düet yaptıkları için...

Bülent Ersoy: Nur Yerlitaş imzalı elbisesi nedeniyle Altın Kadın lakabını aldığı için...

Hadise: Yine en seksi ve iddialı kıyafeti seçtiği için...

Sıla: Saçını kazıtıp yeni imajıyla sahneye çıktığı için...

Ebru Gündeş: Yılın en çok konuşulan kadını olduğu için...

Kenan Doğulu: Çocukluğundan beri hayalini kurduğu Günay’da sahne aldığı için...

Demet Akalın: Aynı gece iki ayrı yerde sahneye çıktığı için...