Tamirci Çırağı tartışması... “Puslu ayna” mı, “Kuşlu ayna” mı?

Tamirci Çırağı rahmetli Cem Karaca’nın unutulmaz şarkılarından biridir.
Kıraç geçen yıl çıkardığı Beni Ben Yapan Şarkılar albümünde bu şarkıyı seslendirdi...
Albüm çıkalı epey oldu ama tartışması yeni patladı.
Sözü müziği Cem Karaca’ya ait bu şarkıda Kıraç’ın söylediği bir bölüm var ki doğru mu yanlış mı diye tartışılıyor şimdi...
Şarkının son bölümü aynen şöyle:
“Ustama dedim ki, bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri, arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya...”
50’den 60’lı ve 70’li yıllara “Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük” adlı çok güzel bir müzik külliyatı hazırlayan Derya Bengi çıktı, “Kıraç yeni albümünde Tamirci Çırağı’nı söylemiş ve çırağa saçlarını arkası puslu aynada taratmış. Puslu ayna nedir? Kuşlu ayna demek bu kadar mı zor? Cem Karaca’nın şarkısında çırak saçlarını arkası kuş resimli teneke cep aynasında tarar” dedi...
Bir anda sosyal medyada herkes Derya Bengi’yi linç etmeye başladı.
◊ Orijinali pusludur, kuşluyu nereden çıkardın...
◊ Eskilikten dolayı pusludur o ayna...
◊ Cem Karaca şarkının orijinalinde arkası puslu der, kuşlu değil...
Diyerek Derya Bengi’nin üzerine yüklendiler.
Tam Derya Bengi pes ediyordu ki, müzik dünyasının efsanelerinden Taner Öngür devreye girdi...
“Yıllarca bu şarkıyı Cem Karaca’yla sahnede beraber çaldık” dedikten sonra şunları söyledi:
“Kuşlu aynadır doğrusu, şu parçayı bir daha dinleyin... Arkası kuşlu diyor. Ş harfi S gibi çıkıyor. Fakat K harfi düpedüz K, P değil...
Cem’in kastettiği de kuşlu aynadır, Derya Bengi’nin resimdeki örneği gibi...”
Daha sonra da şu bilgiyi verdi Taner Öngür:
“50’li 60’lı yıllarda çok kullanılan bir cep aynasıdır. Ucuz olduğu için genellikle askerler ve genç işçiler kullanırdı.
Cem’in şarkı sözlerinde bu aynadan bahsetmesinin sebebi de budur...”
Taner Öngür bu bilgilerle topa girince herkes dağıldı tabii, Derya Bengi’nin haklılığı kanıtlanmış oldu...
Peki geriye ne kaldı...
Kıraç’ın Cem Karaca şarkısını yanlış söylediği...
Doğrusu ‘puslu’ değil ‘kuşlu’ aynaymış...
Doğa’nın konser aşkı
Doğa Rutkay’ın Instagram hesabında gördüm, Madonna konserine Lizbon’a gitmiş...
Boynuna giriş kartlarını takmışlar, salona girmişler...
Hatta konser sırasında Like a Prayer’ı dinlerken gözyaşlarını bile tutamamış...
Tam bunları okurken bir mesaj geldi telefonuma...
“Madonna 45 dakika kala Lizbon konserini iptal etti, Doğa nerede ağlamış” diye...
Yok artık dedim...
Böyle bir şeyi Doğa niye yapsın diyerek Madonna’nın “Madame X Tour” turne tarihlerine baktım...
Madonna’nın 45 dakika kala Lizbon konserini iptal ettiği doğru.
Ama atlanan bir şey var, Madonna Lizbon’da toplam 7 konser veriyor.
Muhtemelen Doğa 14 ya da 16’sındaki konsere gitti, Madonna’nın bir sonraki konseri iptal oldu...
Hakan Meriçliler haklılığını kanıtladı
2016’da bir yazı yazmış ve Hakan Meriçliler’le aynı dizide rol aldığı Ali Erkazan’ın sette kavga ettiğini söylemiştim...
Haftalarca tartışılmıştı.
Ali Erkazan’ın sete gelen genç sevgilisine Hakan Meriçliler’in ilgi gösterdiği, kıskançlık yüzünden kavganın çıktığını iddia etmişti Ali Erkazan...
Bunun üzerine Hakan Meriçliler iki ayrı dava açmıştı Erkazan’a...
Geçen yaz sonuçlanan ilk davada hakaret suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Erkazan...
Tazminat davası ise dün sonuçlandı...
50 bin lira ödemeye mahkum edildi Ali Erkazan...
Hakan Meriçliler’la konuştum dün sabah...
Haklı çıkmanın haklı gururunu yaşıyordu.
Tamirci Çırağı tartışması... “Puslu ayna” mı, “Kuşlu ayna” mı?
Tamirci Çırağı rahmetli Cem Karaca’nın unutulmaz şarkılarından biridir.
Kıraç geçen yıl çıkardığı Beni Ben Yapan Şarkılar albümünde bu şarkıyı seslendirdi...
Albüm çıkalı epey oldu ama tartışması yeni patladı.
Sözü müziği Cem Karaca’ya ait bu şarkıda Kıraç’ın söylediği bir bölüm var ki doğru mu yanlış mı diye tartışılıyor şimdi...
Şarkının son bölümü aynen şöyle:
“Ustama dedim ki, bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri, arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya...”
50’den 60’lı ve 70’li yıllara “Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük” adlı çok güzel bir müzik külliyatı hazırlayan Derya Bengi çıktı, “Kıraç yeni albümünde Tamirci Çırağı’nı söylemiş ve çırağa saçlarını arkası puslu aynada taratmış. Puslu ayna nedir? Kuşlu ayna demek bu kadar mı zor? Cem Karaca’nın şarkısında çırak saçlarını arkası kuş resimli teneke cep aynasında tarar” dedi...
Bir anda sosyal medyada herkes Derya Bengi’yi linç etmeye başladı.
◊ Orijinali pusludur, kuşluyu nereden çıkardın...
◊ Eskilikten dolayı pusludur o ayna...
◊ Cem Karaca şarkının orijinalinde arkası puslu der, kuşlu değil...
Diyerek Derya Bengi’nin üzerine yüklendiler.
Tam Derya Bengi pes ediyordu ki, müzik dünyasının efsanelerinden Taner Öngür devreye girdi...
“Yıllarca bu şarkıyı Cem Karaca’yla sahnede beraber çaldık” dedikten sonra şunları söyledi:
“Kuşlu aynadır doğrusu, şu parçayı bir daha dinleyin... Arkası kuşlu diyor. Ş harfi S gibi çıkıyor. Fakat K harfi düpedüz K, P değil...
Cem’in kastettiği de kuşlu aynadır, Derya Bengi’nin resimdeki örneği gibi...”
Daha sonra da şu bilgiyi verdi Taner Öngür:
“50’li 60’lı yıllarda çok kullanılan bir cep aynasıdır. Ucuz olduğu için genellikle askerler ve genç işçiler kullanırdı.
Cem’in şarkı sözlerinde bu aynadan bahsetmesinin sebebi de budur...”
Taner Öngür bu bilgilerle topa girince herkes dağıldı tabii, Derya Bengi’nin haklılığı kanıtlanmış oldu...
Peki geriye ne kaldı...
Kıraç’ın Cem Karaca şarkısını yanlış söylediği...
Doğrusu ‘puslu’ değil ‘kuşlu’ aynaymış...
Doğa’nın konser aşkı
Doğa Rutkay’ın Instagram hesabında gördüm, Madonna konserine Lizbon’a gitmiş...
Boynuna giriş kartlarını takmışlar, salona girmişler...
Hatta konser sırasında Like a Prayer’ı dinlerken gözyaşlarını bile tutamamış...
Tam bunları okurken bir mesaj geldi telefonuma...
“Madonna 45 dakika kala Lizbon konserini iptal etti, Doğa nerede ağlamış” diye...
Yok artık dedim...
Böyle bir şeyi Doğa niye yapsın diyerek Madonna’nın “Madame X Tour” turne tarihlerine baktım...
Madonna’nın 45 dakika kala Lizbon konserini iptal ettiği doğru.
Ama atlanan bir şey var, Madonna Lizbon’da toplam 7 konser veriyor.
Muhtemelen Doğa 14 ya da 16’sındaki konsere gitti, Madonna’nın bir sonraki konseri iptal oldu...
Hakan Meriçliler haklılığını kanıtladı
2016’da bir yazı yazmış ve Hakan Meriçliler’le aynı dizide rol aldığı Ali Erkazan’ın sette kavga ettiğini söylemiştim...
Haftalarca tartışılmıştı.
Ali Erkazan’ın sete gelen genç sevgilisine Hakan Meriçliler’in ilgi gösterdiği, kıskançlık yüzünden kavganın çıktığını iddia etmişti Ali Erkazan...
Bunun üzerine Hakan Meriçliler iki ayrı dava açmıştı Erkazan’a...
Geçen yaz sonuçlanan ilk davada hakaret suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Erkazan...
Tazminat davası ise dün sonuçlandı...
50 bin lira ödemeye mahkum edildi Ali Erkazan...
Hakan Meriçliler’la konuştum dün sabah...
Haklı çıkmanın haklı gururunu yaşıyordu.