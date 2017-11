Taksim meydanı önce taksicilerden kurtulmalı...

Lütfen Gezi Parkı’nın Divan Otel tarafındaki kavşakta bir gününüzü geçirin...

Divan’ın oradan Tarlabaşı’na dönen kavşakta alt geçit yapıldığı ilk günden beri burası içinden çıkılmaz bir hale dönüştü.

Günün 24 saati trafik var...

Mete Caddesi’nden gelip Divan’a doğru dönen kavşak her zaman kilit.

Taksim Meydanı’nın Harbiye tarafına bakan cephesinden yapılan U dönüşü, sanki araçların dönmemesi için tasarlanmış. Bir de orada belediye otobüslerinin kullandığı cebi kaldırdılar şimdi, iş iyice arapsaçına döndü...

Şu an Gezi Parkı’nın her üç yanı da ağır trafik işkencesi altında, 4’üncü tarafı da meydana bakıyor zaten, araç trafiğine kapalı.

Şimdi Gümüşsuyu’ndan gelip AKM’nin önünden geçip Mete Caddesi’ne bağlanan trafik de yer altına alınacak...

Böylece meydan tamamen yayalara ait olacak.

AKM’nin önünün yayalaştırılması sonuna kadar doğru ancak trafiği yer altına almak çözüm değil.

Trafiği düzenleyenler Divan Otel’in önünden günde iki defa geçsin, ne dediğimi anlayacaklar zaten. Bu keşmekeşin en büyük sebebi de taksiler.

Taksim’in Sıraselviler tarafında da aynı taksici terörü yıllardır sürüyor.

Çünkü İstanbul’un eskisi, yenisi, şimdiki Trafik Şube Müdürü, Taksim’i taksici teröründen kurtarmak istemiyor...

Taksim taksicilerden kurtulmadığı sürece istediğiniz kadar trafiği yeraltına alın, sadece keşmekeşi daha çok artırırsınız...

Kır saç modası...

Ertuğrul Özkök eski James Bond oyuncusu Pierce Brosnan’ın 62 yaşından sonra saçlarını boyamayı bıraktığını yazdı...

Kır saçın ve sakalın erkeğe yakıştığını düşünüyormuş... Kendi saçları da beyaz olduğu için normal böyle düşünmesi. Bunun için 62 yaşını beklemeyen, Türkiye’den ünlü örnekler de var.

Özcan Deniz bir süre önce saçlarını boyamayı bıraktı ve kır saçlarıyla kameralar karşısına çıkıyor artık. Üstelik daha 45 yaşında...

Baba olmaya hazırlanan Özcan ileride yeniden boyatır mı bilmiyorum ama kır saçlı halini daha karizmatik bulanlardanım ben... Doğallık yeniden trend oluyor galiba...

Çek paçadan aşağı!

Nusret’in çektiği videolara ‘et pornosu’ lafını ilk söyleyen Leman Sam değil, Okan Bayülgen’dir...

Okan, Nusret’in videolarının pornografik olduğunu söylemiş, bu yorumu çok konuşulmuştu. Ama medya bu lafı sevmiş olmalı ki her tekrar edeni haber yapıyor, Leman Sam da yeni söylemiş gibi haber oldu. Oysa aynı gün, cumartesi, Nusret’in Miami’de yeni dükkanının açılışı vardı.

Dükkana gelen Amerikalılar, Nusret’le tuz serpe hareketi yapmak, fotoğraf çektirmek için kuyruğa giriyorlardı...

Lafa geldiğinde Türkiye’nin dünya çapında markaları yok diyoruz...

Hele yeme-içme sektöründe hiç yok!

Beğen beğenme, adam dünya çapında bir marka yaratmış, Arjantin’in Meksika’nın egemen olduğu Amerik’daki steakhouse piyasasına Türk bayrağı dikmiş, biz yerden yere vuruyoruz...

Miami’de dükkanının açıldığı ilk gün Nusret’i tebrik edeceğimize, helal olsun diyeceğimize ‘et pornosu’ diye eleştiriyoruz. Tam Türk işi paçadan aşağı çekme hareketidir bu!



Hande Ataizi hayata döndü!

RTÜK’ün evlilik programlarına kestiği cezadan bihaber, Life Time kanalına evlilik programı yapan Hande Ataizi için, “Nerede yaşıyorsun” demiştim...

RTÜK’ün kanala kestiği en üst düzey para ve yayın durdurma cezasından sonra Hande Ataizi evlilik programını bırakıp, bilgi yarışması türü bir formata dönmüş.

Biz buna dünyaya döndü diyoruz aslında...

2’yle 2’nin 4 edeceğini öğrenmek için buna gerek yoktu ki...



İskele babası!

Zaman zaman Günay Musayeva’nın isyanı çıkıyor gazetelerde...

Günay Musayeva, Tolga Karel’in Azeri kökenli, model olan eski eşi... Çocuğu Cihangir’in annesi...

Tolga gitti, Amerika’da evlendi, Miami’de yaşıyor... Kapağı zengin bir aileye attı anlaşılan, zaman zaman lüks arabalarla fotoğraf paylaşıyor...

Bir de çocuk yaptı o evliliğinden...

Allah mesut etsin etmesine de, burada da bir çocuğun var senin...

Günay Musayeva’nın zaman zaman çıkan isyanı da o. 500 lira nafakayı ödemiyormuş Tolga Karel... Yaşadığı yerin parasıyla 130 dolar.

İstanbul’a geldiğinde oğlunu bile görmediğini söylemiş Günay Musayeva... Kapağı zengin kapısına atıp, arkasında bıraktıklarına dönüp bakmayana baba değil ancak iskele babası denir.