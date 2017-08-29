Takıntılı âşık katliamı...



Kimsenin aklına gelmeyecek ihtimal, sevgili Vatan Şaşmaz için gerçek oldu ne yazık ki...

Eski manken Filiz Aker’le yakışıklı sunucu Vatan Şaşmaz’ın arasındaki aşk ilişkisinin yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu herkes biliyordu.

İnişli çıkışlı bir ilişki...

Ne var ki son yıllarda Vatan Şaşmaz’ın uzaklaştığı, kafasında ve fiziki olarak tamamen bitirdiği bir ilişkiydi bu...

Yasemin Adalı’yla 2015 yılında evlenmiş, güzel bir yuva kurmuş, baba olmaya hazırlanıyordu...

Eşi 4 aylık hamileydi...

Ne var ki karşı tarafın kafasında hiçbir zaman biten bir ilişki değildi bu.

Vatan Şaşmaz’ın evlenmiş olsa da sonunda kendisine döneceğini düşünüyordu...

Takıntılı âşık durumu...

Psikiyatride “obsesif kompülsif bozukluk” denen şey bundan başkası olamaz herhalde...

Vatan belli ki yine iyi niyetinin kurbanı oldu.

2011’de intihara teşebbüs etmiş bir eski sevgili otel odasına çağırıyorsa, başka neden gider ki insan?

Belki yine bir çılgınlık yapacağını düşündü...

Belki, “Gelmezsen kendimi öldürürüm” diye tehdit etti.

Belki Vatan da, “Son kez gidip konuşayım” diyerek kalktı gitti...

Son kez oldu...

Girdiği otel odasından bir daha çıkamadı.

Takıntılı âşık Filiz Aker, 4 kurşunla katliam gerçekleştirdi, sonra da intihar etti...

Peki Filiz Aker’i çıldırtan neydi?

Hayatında en sevdiği adama kurşun yağdırtacak kadar gözünü döndüren nokta ne oldu?

Baba olacağını öğrenince mi vurdu?

Filiz Aker’i çıldırtan, odadan çıkmak üzere kapıya yönelen Vatan Şaşmaz’ın arkasından kurşun yağdırtan en güçlü neden ‘sevgilisinin’ baba olacağını öğrenmesiydi sanırım... Ben en güçlü olasılık olarak bunu görüyorum.

Belki de Vatan Şaşmaz, “Bırak artık peşimi, evliliğimde mutluyum” dedi...

Belki, “Bundan sonra görüşmeyeceğiz” dedi...

Belki de tüm bunlara gerekçe olarak “Çünkü 5 ay sonra baba oluyorum” açıklamasını yaptı...

Belki de ilk kez bu gerçekle yüzleşen takıntılı âşık Filiz Aker de çılgına dönüp kurşun yağdırdı.

Takıntılı şekilde sevdiği adamı ilk kez gerçekten kaybettiğini düşündü...

Vatan Şaşmaz’ın başka bir kadından çocuk sahibi olabileceğini öğrenince gözü döndü...

Dün gazetelerde, Filiz Aker’in Vatan Şaşmaz için, “Ona 3-4 milyon harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddiaları yer aldı.

Yakın çevresine bunu bile söyleyen bir kadının, Vatan’ın baba olacağı haberi karşısında neler yapabileceğini gördük işte...

Yazık oldu Vatan Şaşmaz’a...

Geçmişte yaşadığı hastalıklı ilişkinin kurbanı oldu...

Oysa daha çok gençti ve hem oyuncu hem sunucu olarak yapacağı çok şey vardı.

Allah rahmet eylesin...

Aynı anda Kanal D’de dizisi NTV’de ölüm haberi vardı

Pazar akşamı Vatan Şaşmaz’ın ölüm haberinin sosyal medyaya, internete düştüğü dakikalarda Kanal D

ekranlarında “Çocuklar Duymasın” dizisi vardı...

Vatan Şaşmaz’ın rol aldığı dizi...

Kanal D’yi açanlar karşılarında Engin rolündeki Vatan’ı izlerken, NTV’yi ve diğer haber kanallarını açanlar ise Vatan Şaşmaz’ın ölüm haberiyle şoke oldular.

Bir oyuncu için acı bir tesadüftü...

Feri Cansel ve Bergen...

Hep erkek şiddetini konuşuyoruz ama Vatan Şaşmaz kadın şiddetine kurban gitti işte...

Âşıkları tarafından öldürülen bir ünlü haberi gördüğümde benim aklıma hep Bergen ve Feri Cansel gelir...

Bergen öldürüldüğünde 31 yaşındaydı. Kocası tarafından yüzüne kezzap atıldığı için onu hep sağ gözünü kapadığı saç stiliyle tanıdık.

“Acıların Kadını”ydı ve kocası tarafından 1989’da öldürüldü...

70’lerde erotik film rüzgarına kapılan, 60’ların ünlü oyuncusu Feri Cansel de 39 yaşında sevgilisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kadın şiddetine maruz kalan bir başka erkek ise birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından 2006’da bıçaklanarak öldürülen oyuncu Mümtaz Sevinç’ti...

Sertab aynısını AK Partili bir başkana yapar mıydı?

Ben siyasetçilerin konserde, festivalde kesinlikle yer almaması gerektiğini savunurum yıllardır. Altın Portakal’a çıkmayın, festivale çıkmayın, konserde konuşmayın...

Sahneyi sahiplerine bırakın, bırakın da müzik dinleyelim, siyaset yapmayın...

Bu yüzden Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın Sertab Erener’in sahnesine müdahale etmesini doğru bulmuyorum.

Başkan’ın işi değil o...

Ama Sertab’ın yaptığı da doğru değil...

Kendisini davet eden bir yerel yöneticiye, “Sahnemi terk eder misiniz” demek nezaket sınırlarını aşan bir çizgi... Bu konuyla ilgili iki sorum var:

1- Sertab, aynı şeyi AK Partili bir belediye başkanına yapabilir miydi?

2- Aynı saygısızlığı AK Partili bir belediye başkanına yapsa, medyadan aynı alkışı alır mıydı?