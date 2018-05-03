Suriyelileri aşağılayan o şarkı bizde olmaz

Kendimizi zaman zaman pek çok konuda eleştiriyoruz, zaman zaman Suriyelilere karşı ırkçı davranışlara tanık oluyoruz ama bu mülteci konusunda ne kadar övünsek azdır.

Dünyanın hiçbir ülkesi 3.5 milyon insana böyle kucak açamaz, açtığı zaman da her gün bir olay yaşanır.

Bizde yaşanan münferit olaylara bakmayın, biz bu sınavı başarıyla geçtik, geçiyoruz...

Geçen hafta Lübnan’da yaşanan olay, bunu bir kez daha gösterdi.

Lübnan’ın özel televizyon kanalı El Cedid’de oynak bir müzik eşliğinde bir klip yayınlandı.

Irkçılıkta ve nefret dilinde zirve budur...

Klipte kadın şarkıcı, arkasındaki dansçılarla dans ederek şu şarkıyı söylüyor: “Oy aman oy, ülkemdeki Suriyeli mültecilere bak...

Biz azınlık olduk, onlarsa çoğunluk...

Genç bir çift birkaç yaz önce bir odaya taşındı...

Ve şimdi odada bir düzineden fazlalar...”

Şarkının sözleri aynen böyle.

Bu şarkı eşliğinde dans edip eğleniyorlar.

Allah’a şükür bu ve benzeri bir ırkçılığı yapacak ne bir televizyon kanalı ne de bir yayıncı var bizde. Lübnan’da da neyse ki bu duruma tepki gösteren duyarlı insanlar çıktı, “Her ülkede saçmalık var ama Lübnan’da bu saçmalık televizyonda yayınlanıyor” dediler.

Lübnan’da yaşananlar sadece bu kliple sınırlı değil.

Lübnan’a sığınan 1.5 milyon Suriyelinin yüzde 80’i, sınır dışı edilmekten korktuğu için yasal statü istemiyor.

Çünkü daha yakın zamanda 13 belediye 3 bin 664 Suriyeliyi zorla evlerinden çıkardı.

Tabii şunu da belirtmeliyim; Lübnan’ın nüfusu 6 milyon ve 1.5 milyon Suriyeli geldi ülkelerine.

4’te bir oranında nüfus demek bu.

Bize 20 milyon Suriyelinin gelmesi gibi bir şey...

Ama ne olursa olsun ırkçılık ve nefret dili hiçbir şart altında kabul edilemez.

Lübnan’daki klibi bulup izleyin, bir kez daha Türkiye’nin misafirperverliğinden gurur duyacaksınız...

Yakışmıyor Genco Abi

Genco Erkal, Instagram hesabında ‘çirkin’ bir Devlet Bahçeli görseli paylaştı.

Seçimlerin erken tarihe alınmasını Bahçeli üzerinden eleştiriyor sözde...

Bir siyaset adamını seversiniz sevmezsiniz ama kim olursa olsun böyle belden aşağı vurmak yakışık almaz.

Hele ülkenin en büyük oyuncularından, en usta tiyatrocularından, yaşayan en büyük efsanelerinden birine bunları yapmak hiç yakışmaz.

Ayrıca işin siyasi tarafını geçtim, içerik olarak fena halde cinsiyetçi bir fotoğraf paylaştığı...

Genco Erkal’la asla örtüşmeyecek bir erkek bakış açısı bu.

Oysa yine sosyal medyasında yazdığı muhalif metinlerde kendisine yakışan, Genco Erkal ağırlığını hissettiren bir dil kullanıyor usta oyuncu.

Kimseye hakaret etmeden, kimseyi rencide etmeden, muhalefet yapan bir dil...

Gelin görün ki zaman zaman koyduğu görseller, 17 yaşındaki bir çocuğun heyecanlı paylaşımları gibi...

Sen Genco Erkal’sın abi, her önüne gelen fotoğrafı yeni yetme çocuklar gibi paylaşamazsın.

Senin bir ağırlığın var, zaten söyleyeceğin her söz yerine oturur.

Ama bu tür paylaşımlar söylediğin sözün değerini hafifletiyor, haberin olsun.

Senin oyunlarınla tiyatro sevdalısı olmuş bir kardeşin olarak benden tavsiye: O çirkin paylaşımları sil sayfadan.

Tosun Paşa meselesi...

Tosun Paşa filmini yeniden çekmek isteyen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a Arzu Film’in izin vermediğini haber yapmıştık Hürriyet’te.

Ferdi Eğilmez’in bizi yalanlamasının doğru olmadığını dün yazmıştım.

Detayını da vereyim;

Biz bu haberi Arzu Film Genel Müdürü Kamil Çevikalp’ten öğrenip yaptık.

Ferdi Eğilmez’in haberi var yok bilemeyiz ama Ay Yapım’ın sahibi Kerem Çatay “Biz şu projeyi yapıyoruz” dediğinde inanır mısınız, yoksa inanmayıp oyunculara sorup teyit mi alırsınız?

İkinciyi yapacak dünyada hiçbir gazeteci yok.

Biz de öyle yaptık.

Peki Şahan neden yalanladı?

Belki onun da kardeşi Togan’dan haberi yoktur, belki gerçekten hiç resmi şekilde konuşulmamıştır, belki de “dur fırsatı yakaladım” deyip bize gol atmaya çalışmıştır.

Ama burası 70 yıllık Hürriyet arkadaşlar, hiçbir haber bir yerimizden uydurularak yapılmaz burada...