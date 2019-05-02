Şu ayak yıkama meselesi

Şu ayak yıkama, terlik getirme meselesini ortadan kaldırırsak galiba Türk magazininde önemli bir sorunu çözmüş olacağız...
Kuşaklar değişiyor, yeni dünyayı gezmiş görmüş gençler geliyor, internet çağındayız, yıl olmuş 2019 diyoruz ama bu ayak yıkama meselesinde gram yol alamıyoruz...
İdo’nun babası İbo da 30 yıl önce aynı haberlerle gündeme geliyordu...
Alişan’ın el aldığı abileri de...
Hadi erkekler değişmiyor, kadınlar neden değişmiyor.
Mesela Yasemin Şefkatli bu konu sorulduğunda, “Ne münasebet kardeşim neden ben bir başkasının ayakları yıkayacakmışım” diyemiyor...
Erkeğinin ayağını yıkamayı bu çağda hâlâ bir sevgi göstergesi olarak görüyor.
Sevgili genç arkadaşlar, magazin dünyasının genç figürleri...
İster kadın erkeğin yıkasın, isterse de erkek kadın fark etmez bu bir sevgi göstergesi falan değildir.
Bakın işin hastalığı falan bir yana...
Ama normal bir zamanda kadının erkeğin ayağını yıkaması ne demek?
Neden herkes kendi işini kendi yapmıyor?
Terliğini git kendin al, suyunu git kendin doldur, ayaklarını yıkayacaksan da git kendin yıka...
Yatarken pijamasını da giydir bari, çişini de yaptır oldu olacak.
O senin erkek çocuğun falan değil, hayatını paylaştığın adam.
Hasta olur, bakıma muhtaçtır o ayrı, o zaman her türlü temizliğini yaparsın zaten...
Ama klip çekiminden gelmiş adamın ayaklarını neden yıkıyorsun, bunu neden normalleştiriyorsun?
Bunun nedeni aslında erkek çocukların aile içinde yetiştirilme biçiminden, çocukluklarından beri aile içinde edindikleri imtiyazdan kaynaklanıyor.
Abisine, erkek kardeşine su getiren kız çocuğu, büyüdüğünde de kocasının ayaklarını yıkamakta bir sakınca görmüyor.
Hayır arkadaşlar, herkes kendi işini kendi yapacak.
Sofrayı da beraber toplayacaklar...
Bırakın artık bu ayak yıkama meselesini normal bir şeymiş, sevgi göstersiymiş gibi sunmayı...
Reklam mı bu?
Hadise’yle Erhan Çelik’in aşk yaşadığı haberleri nereden çıktı...
Duyduğumda gram ihtimal vermedim... Ne alaka Hadise’yle Erhan dedim...
Zaten olayı hemen Hadise de yalanladı...
Bakıyorum Erhan’dan ses seda yok...
Belli ki Hadise gibi güzel bir kadınla adının anılmasından sessiz bir memnuniyet içinde...
Gülben Ergen’den boşandıktan sonra Elif Dürüst ve Sedef Orman gibi tanıdık yüzlerle adı anılmıştı...
Şimdi de Hadise...
Görünen o ki medyatik ilişkilerden fazlasıyla memnun...
Bu nasıl zihniyet
Küçükçekmece’de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili yaşam koçu olduğu söylenen Çolpan Işın Taner bir paylaşımda bulunmuş...
“Bize kötü gibi görünen durumlar, belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi Ak Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce Ak Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir...”
Bu nasıl korkunç bir zihniyettir?
Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl bir vicdansızlıktır?
Bu zihniyetin çocuğa taciz edenden bir farkı yok.
İleride Ak Parti’ye oy verebilir diye bir çocuğun uğradığı cinsel istismara oh çekmek insanlığa sığmaz.
Üstelik bunu yapan bir kadın, belki de bir anne...
Biz nasıl bu kadar acımasız olduk, nasıl siyaset bizim gözümüzü bu kadar kör etti kahrolmamak mümkün değil.
Şampiyon
Sabah’ın futbol yazarları kalan 4 maçta şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın toplayacakları puanları ve şampiyonu tahmin etmişler.
8 yazardan 5’i Başakşehir şampiyon demiş, 2’si Galatasaray, 1’i Beşiktaş...
Ben de 4 maç sonrası tahminimi açıklıyorum...
62 puanlı Başakşehir: Sivasspor’dan 1 puan, Ankaragücü’nden 3 puan, Galatasaray’dan 0 puan, Alanyaspor’dan 3 puan alır ve 69 puan toplar...
60 puanlı Galatasaray: Beşiktaş’tan 1 puan, Rizespor’dan 3 puan, Başakşehir’den 3 puan, Sivasspor’dan 3 puan alır ve 70 puana ulaşır...
59 puanlı Beşiktaş: Galatasaray’dan 1 puan, Alanya’dan 3 puan, Trabzonspor’dan 1 puan, Kasımpaşa’dan 3 puan alır ve 67
puana ulaşır...
Şu ayak yıkama meselesi
Şu ayak yıkama, terlik getirme meselesini ortadan kaldırırsak galiba Türk magazininde önemli bir sorunu çözmüş olacağız...
Kuşaklar değişiyor, yeni dünyayı gezmiş görmüş gençler geliyor, internet çağındayız, yıl olmuş 2019 diyoruz ama bu ayak yıkama meselesinde gram yol alamıyoruz...
İdo’nun babası İbo da 30 yıl önce aynı haberlerle gündeme geliyordu...
Alişan’ın el aldığı abileri de...
Hadi erkekler değişmiyor, kadınlar neden değişmiyor.
Mesela Yasemin Şefkatli bu konu sorulduğunda, “Ne münasebet kardeşim neden ben bir başkasının ayakları yıkayacakmışım” diyemiyor...
Erkeğinin ayağını yıkamayı bu çağda hâlâ bir sevgi göstergesi olarak görüyor.
Sevgili genç arkadaşlar, magazin dünyasının genç figürleri...
İster kadın erkeğin yıkasın, isterse de erkek kadın fark etmez bu bir sevgi göstergesi falan değildir.
Bakın işin hastalığı falan bir yana...
Ama normal bir zamanda kadının erkeğin ayağını yıkaması ne demek?
Neden herkes kendi işini kendi yapmıyor?
Terliğini git kendin al, suyunu git kendin doldur, ayaklarını yıkayacaksan da git kendin yıka...
Yatarken pijamasını da giydir bari, çişini de yaptır oldu olacak.
O senin erkek çocuğun falan değil, hayatını paylaştığın adam.
Hasta olur, bakıma muhtaçtır o ayrı, o zaman her türlü temizliğini yaparsın zaten...
Ama klip çekiminden gelmiş adamın ayaklarını neden yıkıyorsun, bunu neden normalleştiriyorsun?
Bunun nedeni aslında erkek çocukların aile içinde yetiştirilme biçiminden, çocukluklarından beri aile içinde edindikleri imtiyazdan kaynaklanıyor.
Abisine, erkek kardeşine su getiren kız çocuğu, büyüdüğünde de kocasının ayaklarını yıkamakta bir sakınca görmüyor.
Hayır arkadaşlar, herkes kendi işini kendi yapacak.
Sofrayı da beraber toplayacaklar...
Bırakın artık bu ayak yıkama meselesini normal bir şeymiş, sevgi göstersiymiş gibi sunmayı...
Reklam mı bu?
Hadise’yle Erhan Çelik’in aşk yaşadığı haberleri nereden çıktı...
Duyduğumda gram ihtimal vermedim... Ne alaka Hadise’yle Erhan dedim...
Zaten olayı hemen Hadise de yalanladı...
Bakıyorum Erhan’dan ses seda yok...
Belli ki Hadise gibi güzel bir kadınla adının anılmasından sessiz bir memnuniyet içinde...
Gülben Ergen’den boşandıktan sonra Elif Dürüst ve Sedef Orman gibi tanıdık yüzlerle adı anılmıştı...
Şimdi de Hadise...
Görünen o ki medyatik ilişkilerden fazlasıyla memnun...
Bu nasıl zihniyet
Küçükçekmece’de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili yaşam koçu olduğu söylenen Çolpan Işın Taner bir paylaşımda bulunmuş...
“Bize kötü gibi görünen durumlar, belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi Ak Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce Ak Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir...”
Bu nasıl korkunç bir zihniyettir?
Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl bir vicdansızlıktır?
Bu zihniyetin çocuğa taciz edenden bir farkı yok.
İleride Ak Parti’ye oy verebilir diye bir çocuğun uğradığı cinsel istismara oh çekmek insanlığa sığmaz.
Üstelik bunu yapan bir kadın, belki de bir anne...
Biz nasıl bu kadar acımasız olduk, nasıl siyaset bizim gözümüzü bu kadar kör etti kahrolmamak mümkün değil.
Şampiyon
Sabah’ın futbol yazarları kalan 4 maçta şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın toplayacakları puanları ve şampiyonu tahmin etmişler.
8 yazardan 5’i Başakşehir şampiyon demiş, 2’si Galatasaray, 1’i Beşiktaş...
Ben de 4 maç sonrası tahminimi açıklıyorum...
62 puanlı Başakşehir: Sivasspor’dan 1 puan, Ankaragücü’nden 3 puan, Galatasaray’dan 0 puan, Alanyaspor’dan 3 puan alır ve 69 puan toplar...
60 puanlı Galatasaray: Beşiktaş’tan 1 puan, Rizespor’dan 3 puan, Başakşehir’den 3 puan, Sivasspor’dan 3 puan alır ve 70 puana ulaşır...
59 puanlı Beşiktaş: Galatasaray’dan 1 puan, Alanya’dan 3 puan, Trabzonspor’dan 1 puan, Kasımpaşa’dan 3 puan alır ve 67
puana ulaşır...