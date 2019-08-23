StubHub’da Tarkan bilet alım satımı nasıl oluyor

Tarkan’ın Açıkhava biletlerinin eBay’a ait StubHub sitesinde 6 bin liraya satılmasını eleştirmiştim.
Biletix’te 3 saatte biletler tükeniyor ama StubHub’da yüzlerce bilet fahiş fiyatlara satılıyor...
Dün hâlâ en yüksek 5.053 liradan devam ediyordu satışlar.
O yazım üzerine StubHub’cılar bir açıklama gönderdi.
“Tüm müzikseverlere, bilet alım ve satımı yapabilecekleri güvenli ve şeffaf bir platform sunuyoruz” diyorlar...
Bilet satın aldığı etkinliğe katılamayacak birinin, biletini satışına sunduğu...
Konseri izlemek isteyen başka birinin de güvenle o bileti satın aldığı bir platform olduğunu söylüyorlar StubHub’ın...
“Biz bilet alım satımı yapmıyoruz... Alıcı ve satıcıları ortak bir noktada buluşturuyoruz, konser alanlarının dolmasına katkı sağlıyoruz” diyorlar.
Site üzerinden bilet satışı yapanların bot hesap kullanarak fiyatları yükseltmesine de izin vermiyorlarmış.
Yani Tarkan’ın biletini alıp sonra yüksek fiyata satan StubHub değil...
StubHub buna olanak tanıyan bir platform.
Yani kendileri karaborsacılık yapmıyor ama karaborsa yapanlara imkan tanıyorlar.
Aradan da komisyon alıyorlar.
Bunu organize olarak yapanlar, bunu iş haline getirenler olmadığına da inanmamızı istiyorlar.
Dün Tarkan’ın bir protokol biletini elimdeymiş gibi siteye koymayı denedim mesela, 4000 lira makul fiyat dedi bana sistem...
Hem benden hem alıcıdan komisyon alacak sonra...
“Biz temiz, güvenli ve şeffaf bir hizmet sunuyoruz” diyorlar...
Ona şüphem yok, benim itirazım karaborsayı teşvik eden sistemin kendisine...
Bu selfie’nin neden çekildiğini açıklıyorum
Geçenlerde Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay bir fotoğraf paylaştılar... “Projeler projeler” notunu düştüler altına... Bunun üzerine de yorumlar yapılmaya başlandı. Nurgül, yeni sezonda “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a giriyor” dediler...
“Birlikte yeni film yapacaklar” dediler...
Hayır arkadaşlar ne Nurgül EDHO’ya giriyor, ne de bir film projesi var. Bu selfie’de bahsettikleri proje, bir tiyatro oyunu.
İkili yeni sezonda bir oyunda yer almak için konuşuyorlar.
4 yıl önce Oktay, Deniz Uğur ve Tuba Ünsal’la “Guguk Kuşu” adlı oyunla kapalı gişe oynamıştı. Şimdi yeniden sahneye dönmeye hazırlanıyor ve Nurgül’le birlikte bir oyun için kafa yoruyorlar...
İşte mekanın sahibi
Açıkhava’da bu yaz mekanın sahibinin kim olduğu tartışmasıyla geçirdik... Hadise tartışmayı başlatmıştı...
An itibariyle bu tartışmaya noktayı koyuyorum ve mekanın gerçek sahibini açıklıyorum: Harbiye Açıkhava’nın kedisi...
Önceki akşam Hakan Altun-Cengiz Kurtoğlu konseri sırasında Cengiz Kurtoğlu’nun kucağındaydı kedi... Temmuz ayında ise “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibi oyunlarını sürdürürken, hiçbir şey olmamış gibi salına salına geçmişti sahneden.
Açıkhava bu kedinin evi...
Kâh kulislerde, kâh arkada dekorların içinde, kâh seyircilerin arasında, kâh sahnede bu kedi...
Dolayısıyla bu tartışma bitmiştir. Hiç mekanın sahibi benim diyerek boş yere kendinizi yormayın sevgili sanatçı dostlar. Kelimenin tam anlamıyla mekanın gerçek sahibi bu kedidir...
StubHub’da Tarkan bilet alım satımı nasıl oluyor
Tarkan’ın Açıkhava biletlerinin eBay’a ait StubHub sitesinde 6 bin liraya satılmasını eleştirmiştim.
Biletix’te 3 saatte biletler tükeniyor ama StubHub’da yüzlerce bilet fahiş fiyatlara satılıyor...
Dün hâlâ en yüksek 5.053 liradan devam ediyordu satışlar.
O yazım üzerine StubHub’cılar bir açıklama gönderdi.
“Tüm müzikseverlere, bilet alım ve satımı yapabilecekleri güvenli ve şeffaf bir platform sunuyoruz” diyorlar...
Bilet satın aldığı etkinliğe katılamayacak birinin, biletini satışına sunduğu...
Konseri izlemek isteyen başka birinin de güvenle o bileti satın aldığı bir platform olduğunu söylüyorlar StubHub’ın...
“Biz bilet alım satımı yapmıyoruz... Alıcı ve satıcıları ortak bir noktada buluşturuyoruz, konser alanlarının dolmasına katkı sağlıyoruz” diyorlar.
Site üzerinden bilet satışı yapanların bot hesap kullanarak fiyatları yükseltmesine de izin vermiyorlarmış.
Yani Tarkan’ın biletini alıp sonra yüksek fiyata satan StubHub değil...
StubHub buna olanak tanıyan bir platform.
Yani kendileri karaborsacılık yapmıyor ama karaborsa yapanlara imkan tanıyorlar.
Aradan da komisyon alıyorlar.
Bunu organize olarak yapanlar, bunu iş haline getirenler olmadığına da inanmamızı istiyorlar.
Dün Tarkan’ın bir protokol biletini elimdeymiş gibi siteye koymayı denedim mesela, 4000 lira makul fiyat dedi bana sistem...
Hem benden hem alıcıdan komisyon alacak sonra...
“Biz temiz, güvenli ve şeffaf bir hizmet sunuyoruz” diyorlar...
Ona şüphem yok, benim itirazım karaborsayı teşvik eden sistemin kendisine...
Bu selfie’nin neden çekildiğini açıklıyorum
Geçenlerde Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay bir fotoğraf paylaştılar... “Projeler projeler” notunu düştüler altına... Bunun üzerine de yorumlar yapılmaya başlandı. Nurgül, yeni sezonda “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a giriyor” dediler...
“Birlikte yeni film yapacaklar” dediler...
Hayır arkadaşlar ne Nurgül EDHO’ya giriyor, ne de bir film projesi var. Bu selfie’de bahsettikleri proje, bir tiyatro oyunu.
İkili yeni sezonda bir oyunda yer almak için konuşuyorlar.
4 yıl önce Oktay, Deniz Uğur ve Tuba Ünsal’la “Guguk Kuşu” adlı oyunla kapalı gişe oynamıştı. Şimdi yeniden sahneye dönmeye hazırlanıyor ve Nurgül’le birlikte bir oyun için kafa yoruyorlar...
İşte mekanın sahibi
Açıkhava’da bu yaz mekanın sahibinin kim olduğu tartışmasıyla geçirdik... Hadise tartışmayı başlatmıştı...
An itibariyle bu tartışmaya noktayı koyuyorum ve mekanın gerçek sahibini açıklıyorum: Harbiye Açıkhava’nın kedisi...
Önceki akşam Hakan Altun-Cengiz Kurtoğlu konseri sırasında Cengiz Kurtoğlu’nun kucağındaydı kedi... Temmuz ayında ise “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibi oyunlarını sürdürürken, hiçbir şey olmamış gibi salına salına geçmişti sahneden.
Açıkhava bu kedinin evi...
Kâh kulislerde, kâh arkada dekorların içinde, kâh seyircilerin arasında, kâh sahnede bu kedi...
Dolayısıyla bu tartışma bitmiştir. Hiç mekanın sahibi benim diyerek boş yere kendinizi yormayın sevgili sanatçı dostlar. Kelimenin tam anlamıyla mekanın gerçek sahibi bu kedidir...