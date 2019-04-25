StraffI’nin büyülü dünyası

Sizi bugün Avrupa’nın Walt Disney’i olarak tanınan bir isimle tanıştıracağım; Iginio Straffi...
53 yaşında bir İtalyan...
Bundan 15 yıl önce, 38 yaşındayken yarattığı karakterlerle bugün dünyanın en büyük animasyon çizerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Ben Avrupa’nın en büyük animasyon stüdyosunun, İtalya-Ancona’ya yakın dağlık bölgedeki Recanati kasabasında olduğunu
bilmiyordum...
Bizim Hüsamettin Koçan’ın doğduğu Bayburt’a Baksı Müzesi’ni kurması gibi, Iginio Straffi de doğduğu yer olan Recanati’ye, Rainbow Stüdyoları’nı kurmuş...
Bugün Rainbow Stüdyoları, Recanati dışında Roma ve Kanada-Vancouver’da stüdyoları olan, 1000 kişinin çalıştığı dev bir şirkete dönmüş...
İşte bu stüdyoları gezdim, Winx kızlarının nasıl çizildiğini izledim, sonra da oturdum Straffi’yle şirketin barında sohbet ettim...
Iginio Straffi, Winx Club’la 15 yıl içinde 7 sezon TV dizisi, 4 TV filmi, 3 sinema filmi, 2 müzikal şova imza attı. Çantadan kırtasiyeye, bebekten ev tekstiline binlerce farklı ürünü var.
Benim favorilerim Zorro ve Tarzan’dı
◊ Buraya gelirken bir kızınız olduğunu, onun fairy tail (peri masalı) hikayeleri sevmesinden etkilenerek 15 yıl önce Winx Club’ı yarattığınızı hayal ettim...
- Bu çok romantik bir hikaye olurdu ama ne yazık ki hayallerini yıkacağım, doğru değil... Winx Club’ı yarattığımda kızım yoktu, kızım şimdi 5.5 yaşında.
◊ Animasyon yapmaya nasıl başladınız, çocukluk yıllarında mı?
- Evet. Çizgi roman çizmeye ve okumaya çocukken başladım. Ama süper kahramanlarla değil... Onların etkisi şimdi Amerika’da ve Japonya’da daha yaygın. Benim ilk çizimlerim Avrupa’da olduğu gibi geleneksel çizgi romanlar tarzındaydı. Normal kahramanlardı.
◊ Çocukluğunuzda sizi en çok etkileyen çizgi roman kahramanları hangisiydi?
- Benim zamanımda Zorro gibi herkesi at binmeye iten, Tarzan gibi aslanla kavga eden karakterler vardı. Çok daha gerçeğe uygun kahramanlardı. Onların söylediklerine ve yaptıklarına âşık olmaya meyilli oluyorsun.
◊ Sonra nasıl iş profesyonelleşti?
- Okuldan sonra çizgi romanlarımı bazı yayıncılara satmaya başladım.
◊ Winx kızları nasıl ortaya çıktı?
- Winx benim ikinci hayatım. İlk hayatımda çizgi roman yapıyordum. İkinci hayatımda Rainbow’a başladım. Animasyon başka... Winx yayınladığımız üçüncü önemli seri... Çocuklar için uygun ve güçlü bir şey yapmamız fikriyle ortaya çıktı. O sırada, 90’ların sonlarında, 2000’lerin başında, Winx’i yarattığımda bu tarz bu kadar yaygın değildi. Batı ve Japonya arasındaki hikaye anlatımlarının karışımıyla ortaya çıktı. Kadın animasyon ve kahramanlarındaki boşluğu doldurmaya ihtiyaç vardı. Başarılı olabilmeniz için hem sektörde eksik olan hem de güzel olan bir şey yapmanız gerekiyor.
Burası Iginio Straffi’nin kurduğu Avrupa’nın en büyük animasyon stüdyosu Rainbow’un barı... Binada çalışanlar için havuz da var, spor salonu, futbol
sahası da, çocuklar için de bir kreş...
15. yılda neler olacak?
◊ Winx Club’ın 15. yılında ne yapacaksınız? Nasıl bir organizasyon var dünyada?
- Birçok aktivite yapıyoruz. Milano’daki Tasarım Haftası’ndaydık, Milano’da birçok projemiz olacak. Türkiye’de de yıl boyunca çeşitli etkinlerimiz olacak. Retro partiler düzenleyeceğiz İstanbul’da.
◊ Sanırım Türkiye’ye de geldiniz.
- Evet. Sadece İstanbul’a da değil... Tekneyle Türkiye kıyılarına tatile gittim. Bodrum, Gökova, Marmaris, Kemer... Yani kıyılarını ve İstanbul’u defalarca ziyaret ettim.
◊ Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Gittikçe daha rekabetçi bir hale geliyor. Çünkü şu anda çizgi film yayınlayan Amerikan kanalı Cartoon Network ve Türk ulusal kanalı var.
◊ Evet, TRT Çocuk...
- Büyümekte olan bir kanal olduğunu öğrendim. Ama sanıyorum yabancı içeriğe açık değiller. Bu da bizim açımızdan bir sorun. Türkiye pazarında olmak için büyük Amerikan kanalına katılmak zorundasınız.
◊ İtalya’da çocuk kanallarında durum nasıl?
- Size göre çok daha fazla kanal var. Ama bu da iyi değil çünkü çok fazla olduklarında seyirci bölünüyor. İtalya’da 5 ya da 6 tane ücretsiz çocuk kanalı var.
Bunun dışında da 5 bebek kanalı var. Seyirci açısından şanslı bir durum.
NetflIx bir meydan okuma
◊ Netflix oyunun kuralını değiştirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
- Netflix bir çeşit meydan okuma ve bu aslında çok heyecanlı.
◊ Netflix dünyada çok büyük bir marka oldu. Bütün sektörde dengeler değişti. Sizin projeleriniz var mı dijital platformlara?
- Netflix’le iki yeni dizi için anlaştık. 15 dakikalık hikayelerden oluşacak. Genç yetişkinler için. Bu yaz çekimlere başlıyoruz.
◊ Apple TV Plus, Disney gibi platformlar da geliyor...
- Netflix, içlerinde en çok Disney platformuyla yarışacak. Disney platformu daha çok çocuklar ve aileler için. Diğer platformlar ağırlıklı olarak yetişkinleri hedefliyor. Eskiden DVD’ler için para ödeniyordu. Şimdi DVD kalmadı. Bu dijital platformlar ve özellikle içerikler çok gelişiyor. 10 dolar gibi bir rakama bütün içeriklerin sahibi oluyorsunuz.
◊ Belki 10 seneye kadar Rai Uno gibi bir kanal da kalmayacak...
- Bu kesin... 5-6 sene önce Netflix nasıldı, şimdi nasıl. Yeni jenerasyon artık bunları izliyor. Kızımdan örnek vereyim. Eskiden çizgi filmleri televizyondan izlerken bunların sayısı azaldıkça iPpad’den ya da Netflix’ten izlediklerinin sayısı artıyor.
◊ Ama içerik her zaman kraldır değil mi?
- Böyle olduğunu umuyor ve inanıyoruz. Çok fazla içerik üretebilirsiniz ama başarılı olmak için doğru içeriğe ihtiyacınız var. Biz her zaman ekibimle doğru içeriği arıyoruz.
StraffI’nin yeni çizgi filmi: 44 sevimli kedi geliyor...
◊ Yeni yarattığınız 44 Cats’in hikayesi de size mi ait?
- Evet, yaklaşık üç yıl önce yazdım. Sanatçılardan oluşan bir ekibim var. Ben grafikleri yorumluyorum ve seçiyorum.
Winx’dekiler gibi. Sanatçılarımız çok yetenekli.
Mesela onlara tavşanlı bir hikaye için yeni bir fikrim olduğunu söylesem, içinden en uygun olanı seçebilmem için en az 30-40 tane öneri gelir.
◊ Evde hayvanınız var mı, evdeki kediden mi yola çıktınız 44 Cats’te?..
- Evet. Benim de evcil hayvanlarım var. Kedi, köpek, tavşan... Her şey... Kızım hayvanların büyük hayranı. Yavaş yavaş bir çiftlik kuruyoruz diyebilirim. Bir dahaki sefere doğum günü için at istiyor.
Straffi’nin yeni çizgi filmi 44 Cats, İtalya’da yeni gösterilmeye başlandı. Türkiye’de temmuzda Cartoon Network’te yayınlanacak.
StraffI’nin büyülü dünyası
Sizi bugün Avrupa’nın Walt Disney’i olarak tanınan bir isimle tanıştıracağım; Iginio Straffi...
53 yaşında bir İtalyan...
Bundan 15 yıl önce, 38 yaşındayken yarattığı karakterlerle bugün dünyanın en büyük animasyon çizerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Ben Avrupa’nın en büyük animasyon stüdyosunun, İtalya-Ancona’ya yakın dağlık bölgedeki Recanati kasabasında olduğunu
bilmiyordum...
Bizim Hüsamettin Koçan’ın doğduğu Bayburt’a Baksı Müzesi’ni kurması gibi, Iginio Straffi de doğduğu yer olan Recanati’ye, Rainbow Stüdyoları’nı kurmuş...
Bugün Rainbow Stüdyoları, Recanati dışında Roma ve Kanada-Vancouver’da stüdyoları olan, 1000 kişinin çalıştığı dev bir şirkete dönmüş...
İşte bu stüdyoları gezdim, Winx kızlarının nasıl çizildiğini izledim, sonra da oturdum Straffi’yle şirketin barında sohbet ettim...
Iginio Straffi, Winx Club’la 15 yıl içinde 7 sezon TV dizisi, 4 TV filmi, 3 sinema filmi, 2 müzikal şova imza attı. Çantadan kırtasiyeye, bebekten ev tekstiline binlerce farklı ürünü var.
Benim favorilerim Zorro ve Tarzan’dı
◊ Buraya gelirken bir kızınız olduğunu, onun fairy tail (peri masalı) hikayeleri sevmesinden etkilenerek 15 yıl önce Winx Club’ı yarattığınızı hayal ettim...
- Bu çok romantik bir hikaye olurdu ama ne yazık ki hayallerini yıkacağım, doğru değil... Winx Club’ı yarattığımda kızım yoktu, kızım şimdi 5.5 yaşında.
◊ Animasyon yapmaya nasıl başladınız, çocukluk yıllarında mı?
- Evet. Çizgi roman çizmeye ve okumaya çocukken başladım. Ama süper kahramanlarla değil... Onların etkisi şimdi Amerika’da ve Japonya’da daha yaygın. Benim ilk çizimlerim Avrupa’da olduğu gibi geleneksel çizgi romanlar tarzındaydı. Normal kahramanlardı.
◊ Çocukluğunuzda sizi en çok etkileyen çizgi roman kahramanları hangisiydi?
- Benim zamanımda Zorro gibi herkesi at binmeye iten, Tarzan gibi aslanla kavga eden karakterler vardı. Çok daha gerçeğe uygun kahramanlardı. Onların söylediklerine ve yaptıklarına âşık olmaya meyilli oluyorsun.
◊ Sonra nasıl iş profesyonelleşti?
- Okuldan sonra çizgi romanlarımı bazı yayıncılara satmaya başladım.
◊ Winx kızları nasıl ortaya çıktı?
- Winx benim ikinci hayatım. İlk hayatımda çizgi roman yapıyordum. İkinci hayatımda Rainbow’a başladım. Animasyon başka... Winx yayınladığımız üçüncü önemli seri... Çocuklar için uygun ve güçlü bir şey yapmamız fikriyle ortaya çıktı. O sırada, 90’ların sonlarında, 2000’lerin başında, Winx’i yarattığımda bu tarz bu kadar yaygın değildi. Batı ve Japonya arasındaki hikaye anlatımlarının karışımıyla ortaya çıktı. Kadın animasyon ve kahramanlarındaki boşluğu doldurmaya ihtiyaç vardı. Başarılı olabilmeniz için hem sektörde eksik olan hem de güzel olan bir şey yapmanız gerekiyor.
Burası Iginio Straffi’nin kurduğu Avrupa’nın en büyük animasyon stüdyosu Rainbow’un barı... Binada çalışanlar için havuz da var, spor salonu, futbol
sahası da, çocuklar için de bir kreş...
15. yılda neler olacak?
◊ Winx Club’ın 15. yılında ne yapacaksınız? Nasıl bir organizasyon var dünyada?
- Birçok aktivite yapıyoruz. Milano’daki Tasarım Haftası’ndaydık, Milano’da birçok projemiz olacak. Türkiye’de de yıl boyunca çeşitli etkinlerimiz olacak. Retro partiler düzenleyeceğiz İstanbul’da.
◊ Sanırım Türkiye’ye de geldiniz.
- Evet. Sadece İstanbul’a da değil... Tekneyle Türkiye kıyılarına tatile gittim. Bodrum, Gökova, Marmaris, Kemer... Yani kıyılarını ve İstanbul’u defalarca ziyaret ettim.
◊ Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Gittikçe daha rekabetçi bir hale geliyor. Çünkü şu anda çizgi film yayınlayan Amerikan kanalı Cartoon Network ve Türk ulusal kanalı var.
◊ Evet, TRT Çocuk...
- Büyümekte olan bir kanal olduğunu öğrendim. Ama sanıyorum yabancı içeriğe açık değiller. Bu da bizim açımızdan bir sorun. Türkiye pazarında olmak için büyük Amerikan kanalına katılmak zorundasınız.
◊ İtalya’da çocuk kanallarında durum nasıl?
- Size göre çok daha fazla kanal var. Ama bu da iyi değil çünkü çok fazla olduklarında seyirci bölünüyor. İtalya’da 5 ya da 6 tane ücretsiz çocuk kanalı var.
Bunun dışında da 5 bebek kanalı var. Seyirci açısından şanslı bir durum.
NetflIx bir meydan okuma
◊ Netflix oyunun kuralını değiştirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
- Netflix bir çeşit meydan okuma ve bu aslında çok heyecanlı.
◊ Netflix dünyada çok büyük bir marka oldu. Bütün sektörde dengeler değişti. Sizin projeleriniz var mı dijital platformlara?
- Netflix’le iki yeni dizi için anlaştık. 15 dakikalık hikayelerden oluşacak. Genç yetişkinler için. Bu yaz çekimlere başlıyoruz.
◊ Apple TV Plus, Disney gibi platformlar da geliyor...
- Netflix, içlerinde en çok Disney platformuyla yarışacak. Disney platformu daha çok çocuklar ve aileler için. Diğer platformlar ağırlıklı olarak yetişkinleri hedefliyor. Eskiden DVD’ler için para ödeniyordu. Şimdi DVD kalmadı. Bu dijital platformlar ve özellikle içerikler çok gelişiyor. 10 dolar gibi bir rakama bütün içeriklerin sahibi oluyorsunuz.
◊ Belki 10 seneye kadar Rai Uno gibi bir kanal da kalmayacak...
- Bu kesin... 5-6 sene önce Netflix nasıldı, şimdi nasıl. Yeni jenerasyon artık bunları izliyor. Kızımdan örnek vereyim. Eskiden çizgi filmleri televizyondan izlerken bunların sayısı azaldıkça iPpad’den ya da Netflix’ten izlediklerinin sayısı artıyor.
◊ Ama içerik her zaman kraldır değil mi?
- Böyle olduğunu umuyor ve inanıyoruz. Çok fazla içerik üretebilirsiniz ama başarılı olmak için doğru içeriğe ihtiyacınız var. Biz her zaman ekibimle doğru içeriği arıyoruz.
StraffI’nin yeni çizgi filmi: 44 sevimli kedi geliyor...
◊ Yeni yarattığınız 44 Cats’in hikayesi de size mi ait?
- Evet, yaklaşık üç yıl önce yazdım. Sanatçılardan oluşan bir ekibim var. Ben grafikleri yorumluyorum ve seçiyorum.
Winx’dekiler gibi. Sanatçılarımız çok yetenekli.
Mesela onlara tavşanlı bir hikaye için yeni bir fikrim olduğunu söylesem, içinden en uygun olanı seçebilmem için en az 30-40 tane öneri gelir.
◊ Evde hayvanınız var mı, evdeki kediden mi yola çıktınız 44 Cats’te?..
- Evet. Benim de evcil hayvanlarım var. Kedi, köpek, tavşan... Her şey... Kızım hayvanların büyük hayranı. Yavaş yavaş bir çiftlik kuruyoruz diyebilirim. Bir dahaki sefere doğum günü için at istiyor.
Straffi’nin yeni çizgi filmi 44 Cats, İtalya’da yeni gösterilmeye başlandı. Türkiye’de temmuzda Cartoon Network’te yayınlanacak.