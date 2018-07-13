Stat konserini özlemişiz

1 ay içinde iki Shakira konseri izlemiş biri olarak, Londra ve İstanbul konserlerini kıyaslayabilir, sanatçının performansını, sahnesini karşılaştırabilirdim.
İki konserin artılarını, eksilerini listeleyebilirdim.
Ama öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü çarşamba akşamı Vodafone Park’ta her şey o kadar güzeldi ki...
Eskisi gibi stat konserlerimize yeniden kavuşmuştuk.
On binlerce insan tribünleri, sahayı doldurmuştu.
Gençler dans ediyor, öpüşüyor, eğleniyor, fotoğraflar çektiriyordu konserde.
Uzun süredir görmeye alışık olmadığımız bir enerji vardı Vodafone Park’ta.
İşte bu yüzden ben bu konseri tek bir kusurunu görmeden alkışlıyorum.
Güvenlik gerekçesi, dövizdeki dalgalanmalar, Suriye savaşı gibi yığınla olumsuzluk sonrasında dünya starlarının turne yörüngesinden çıkmıştı İstanbul uzun bir süredir.
Belki de Shakira’nın bu stat konseriyle yeniden başlayacak büyük yıldızların İstanbul turneleri.
Yeniden eğleneceğiz...
Yeniden dans edeceğiz...
Yeniden şarkılar söyleyeceğiz...
Shakira bunu hatırlattı bize işte çarşamba gecesi.
Bu yüzden güzel konserdi, emeği geçen herkese teşekkürler.
Zemin böyle korundu
Stat konserlerinde en çok tartışılan şey sahanın zemininin bozulmasıdır.
Bu yüzden kulüpler sahalarını vermek istemezler.
Hatta 2012’de Türk Telekom Stadı’ndaki Madonna konserinden sonra Galatasaray’la organizatörler arasında zemin tartışması yaşanmıştı.
Eskiden daha az korunaklı malzemelerle kapatılıyordu çimlerin üzeri.
Shakira konserinde ise birbirine geçebilen plastik malzemeyle kapanmıştı sahanın zemini.
Böylece Vodafone Park’ın çimleri korunmuş oldu.
Bu konser için stadı veren Fikret Orman’ı bir kez daha tebrik ediyorum.
Ali Koç’tan da aynı yaklaşımı bekliyoruz, İstanbul’da stat konserleri çoğalsın diye...
Shakira’nın karnesi
◊ Dolgun saçlar: 10
◊ Dolgun kalçalar: 10
◊ Ses: 9
◊ Cana yakınlık: 9
◊ Oryantal becerisi: 10
◊ Türkçe bilgisi: 3
◊ Annelik: 10
Güvenlik vardı Onur
Onur Baştürk de bugün Shakira konserinden izlenimlerini yazdı köşesinde.
“Güvenlik sıfırdı” diyor ama ben katılmıyorum.
Evet, içeriye girerken insanların üzerini sadece el yordamıyla kontrol ettiler, doğru ama etrafta ve içeride geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
Ortada dolanmasalar da ağır silahlı güvenlik birimleri de konserdeydi.
Bu tür etkinliklerde insanların üzerinin didik didik aranmasındansa çevrede alınan caydırıcı önlemler çok daha önemlidir.
Bir dilim peynir 30 lira!
Gece hayatının yüzde 20 pahalandığını yazmıştım geçen gün, bunu bizzat test de ettim.
Shakira konseri öncesinde Gümüşsuyu’ndaki Chef Mezze’ye gittik üç kişi.
Ortaya bir küçük rakı, 6 meze, 1 salata, 1 yaprak ciğer aldık: 470 lira!
Arkadaşım, “Bu ne ya?” diye fiştekleyince beni hesap dökümünü istedim. Bölüştüğümüz bir dilim peynir 30 lira.
Kiloyla alsan bu fiyat olmaz!
Sipariş bile etmediğimiz, yemediğimiz bir dilim kavuna da 40 lira yazılmış. Bu üçüncü kez ödediğim fahiş fiyat aynı mekanda. Bu kez itiraz ettim.
Ne bir özür, ne bir mahcubiyet; “Kasadan 40 lira verin Cengiz Bey’e” dedi görevli. Üzerine 20 lira koyup “Çocuklara dağıtın. Mesele 40 lira değil, kazıklanmak” deyip ayrıldım mekandan. Gazi ve Bilal Ateş kardeşler hızla büyüdüler, çok da severim kendilerini. Ama ne zaman gitsem mekanda değiller artık. Demek ki şimdi şirketler için en büyük tehlike olan “büyürken küçülme” safhasına geçmişler...
Stat konserini özlemişiz
1 ay içinde iki Shakira konseri izlemiş biri olarak, Londra ve İstanbul konserlerini kıyaslayabilir, sanatçının performansını, sahnesini karşılaştırabilirdim.
İki konserin artılarını, eksilerini listeleyebilirdim.
Ama öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü çarşamba akşamı Vodafone Park’ta her şey o kadar güzeldi ki...
Eskisi gibi stat konserlerimize yeniden kavuşmuştuk.
On binlerce insan tribünleri, sahayı doldurmuştu.
Gençler dans ediyor, öpüşüyor, eğleniyor, fotoğraflar çektiriyordu konserde.
Uzun süredir görmeye alışık olmadığımız bir enerji vardı Vodafone Park’ta.
İşte bu yüzden ben bu konseri tek bir kusurunu görmeden alkışlıyorum.
Güvenlik gerekçesi, dövizdeki dalgalanmalar, Suriye savaşı gibi yığınla olumsuzluk sonrasında dünya starlarının turne yörüngesinden çıkmıştı İstanbul uzun bir süredir.
Belki de Shakira’nın bu stat konseriyle yeniden başlayacak büyük yıldızların İstanbul turneleri.
Yeniden eğleneceğiz...
Yeniden dans edeceğiz...
Yeniden şarkılar söyleyeceğiz...
Shakira bunu hatırlattı bize işte çarşamba gecesi.
Bu yüzden güzel konserdi, emeği geçen herkese teşekkürler.
Zemin böyle korundu
Stat konserlerinde en çok tartışılan şey sahanın zemininin bozulmasıdır.
Bu yüzden kulüpler sahalarını vermek istemezler.
Hatta 2012’de Türk Telekom Stadı’ndaki Madonna konserinden sonra Galatasaray’la organizatörler arasında zemin tartışması yaşanmıştı.
Eskiden daha az korunaklı malzemelerle kapatılıyordu çimlerin üzeri.
Shakira konserinde ise birbirine geçebilen plastik malzemeyle kapanmıştı sahanın zemini.
Böylece Vodafone Park’ın çimleri korunmuş oldu.
Bu konser için stadı veren Fikret Orman’ı bir kez daha tebrik ediyorum.
Ali Koç’tan da aynı yaklaşımı bekliyoruz, İstanbul’da stat konserleri çoğalsın diye...
Shakira’nın karnesi
◊ Dolgun saçlar: 10
◊ Dolgun kalçalar: 10
◊ Ses: 9
◊ Cana yakınlık: 9
◊ Oryantal becerisi: 10
◊ Türkçe bilgisi: 3
◊ Annelik: 10
Güvenlik vardı Onur
Onur Baştürk de bugün Shakira konserinden izlenimlerini yazdı köşesinde.
“Güvenlik sıfırdı” diyor ama ben katılmıyorum.
Evet, içeriye girerken insanların üzerini sadece el yordamıyla kontrol ettiler, doğru ama etrafta ve içeride geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
Ortada dolanmasalar da ağır silahlı güvenlik birimleri de konserdeydi.
Bu tür etkinliklerde insanların üzerinin didik didik aranmasındansa çevrede alınan caydırıcı önlemler çok daha önemlidir.
Bir dilim peynir 30 lira!
Gece hayatının yüzde 20 pahalandığını yazmıştım geçen gün, bunu bizzat test de ettim.
Shakira konseri öncesinde Gümüşsuyu’ndaki Chef Mezze’ye gittik üç kişi.
Ortaya bir küçük rakı, 6 meze, 1 salata, 1 yaprak ciğer aldık: 470 lira!
Arkadaşım, “Bu ne ya?” diye fiştekleyince beni hesap dökümünü istedim. Bölüştüğümüz bir dilim peynir 30 lira.
Kiloyla alsan bu fiyat olmaz!
Sipariş bile etmediğimiz, yemediğimiz bir dilim kavuna da 40 lira yazılmış. Bu üçüncü kez ödediğim fahiş fiyat aynı mekanda. Bu kez itiraz ettim.
Ne bir özür, ne bir mahcubiyet; “Kasadan 40 lira verin Cengiz Bey’e” dedi görevli. Üzerine 20 lira koyup “Çocuklara dağıtın. Mesele 40 lira değil, kazıklanmak” deyip ayrıldım mekandan. Gazi ve Bilal Ateş kardeşler hızla büyüdüler, çok da severim kendilerini. Ama ne zaman gitsem mekanda değiller artık. Demek ki şimdi şirketler için en büyük tehlike olan “büyürken küçülme” safhasına geçmişler...