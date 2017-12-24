Starlara hizmet için yaratılmışım

◊ Müzik dünyasında izlenme ve tıklanma rakamlarındaki belirsizlikler neden var? Sürekli gündeme geliyor bu konu...

- Herkesin kafası çok karıştı. Eskiden sadece CD’ler vardı. Kaset satışları bitmişti. Kim ne kadar CD satıyor diye bakılıyordu. Daha sonra dijital dünya ortaya çıktı. Böylece Pandora’nın kutusu açıldı. Yeni bir olay ve kimse bu alanı tanımıyordu. Spotify, iTunes açıldı ve Fizy tekrar geldi...



◊ MÜYAP da CD satışlarını artık açıklamıyor...

- Evet. CD satışlarının açıklanmaması yönetim kurulunun kararı. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum, MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan’la görüşebilirsin bunu.



◊ “Satışlar düştüğü için açıklanmıyor rakamlar” deniyor...

- Satışlar gerçekten düştü. Fakat satışların düşmesi yine de sonuçların açıklanmamasının tek nedeni değildir. Yönetim kurulu daha önce açıklanması yönünde karar almıştı, şimdi de açıklanmaması gerektiği yönünde karar bildirmiş.



◊ Eskiden sanatçıların kendi albüm satışlarını artırmak için yüklü miktarlarda CD aldıkları konuşulurdu. Şimdi de tıklama satın aldıkları konuşuluyor. Youtube izlenme rakamlarına inanıyor musun sen mesela?

- Pek izlenmeyenler, çok fazla izlenenlerin rakamlarına inanmıyorlar. Geçmişten bugüne kadar müzik sektörü kurumsal olamadığı için akla hemen böyle şeyler geliyor. Ama bunu ispat etmek için bir örnek lazım.



◊ Berkay’ın Youtube’daki tıklanmalarının büyük bölümünün Sri Lanka’dan, Hindistan’dan yapıldığı öne sürüldü, sonra o bu iddiaları yalanladı...

- Youtube’un “trend videolar” bölümü var. Onların arasına girmek için promosyon yapılabiliyor. Trend videolar aslında Youtube trafiğinin yüzde 1’ini oluşturuyor. Trend videolara girdiniz diye çok izlenmiyorsunuz yani. İnsanlar buraya girince çok izleniyoruz zannediyor olabilir ama öyle bir şey yok. Bu trafik, dinlediğiniz bir şarkıdan sonra öneri olarak ekrana gelen videolardan kaynaklanıyor. Ve orayla oynamak mümkün değil. Ama trend videolarda Youtube’da bir gariplik olduğunu gördük, Youtube’a başvurduk. Çünkü bir bakıyorduk trend videolarda Hint şarkıları var, “Türkiye’de bunları kim dinliyor?” diye sorduk. “Trend videolara girmek için promosyon yapılabiliyor ama bunlar trafiği etkilemiyor” dediler.



YOUTUBE, İZLENMEYE DEĞİL REKLAMA GÖRE PARA VERİYOR



◊ Trend videolar bir yana, bazen bir şarkının klibi paylaşılıyor ve 3 günde 5 milyon izleniyor. Benim bahsettiğim, bu şişkin rakamlar...

- Ben buna şahit olmadım ama duydum ki birileri yapıyor. Şehir efsanesi gibi de bir yandan. “Ver şu kadar parayı, bu kadar milyon izlen” diyen birini görmedim. Bazı hacker’ların bunu yaptığı söyleniyor. Varsa eğer böyle bir şey, bulup Youtube’a bildirelim.



◊ Eğer çok izlenme varsa Youtube gelirinin de çok olması lazım değil mi?

- Youtube izlenmeye göre para vermiyor, o videonun aldığı reklama göre para veriyor. Reklam gelirinin yüzde 45’ini kendi alıyor, yüzde 10’unu eser sahiplerine veriyor. Yüzde 45’ini de yapımcı ve MÜYORBİR’e veriyor. MÜYORBİR’in payı yüzde 10.



◊ DMC sektörün yüzde kaçını domine ediyor?

- DMC’nin dijital alanda çeşitli firmalarla yaptığı işbirlikleri var. Nasıl eskiden bazı firmalar CD dağıtımı yapıyordu, şimdi de bazı firmalar dijitalde dağıtım yapıyor. DMC birçok firmanın dijital dağıtımcısı. CD dağıtacağımıza şarkıları dijital ortamda dağıtıyoruz. Böyle baktığınızda DMC yüzde 47’yi temsil ediyor. Ama içinde çok önemli başka şirketler de var.



◊ O şirketlerle nasıl anlaşma yapıyorsunuz?

- 5 ila 10 yıla kadar dağıtım haklarını alıyorum. Böylece onların şarkılarını ben dağıtıyorum. Bunun için de bir komisyon alıyorum.



◊ Dijitalde yüzde 47 gibi büyük bir oranı kontrol edebildiğin için mi sürekli eleştirilen isim oluyorsun? Her tartışmada hedef tahtasına seni koyuyorlar...

- Biraz öyle. Yüzde 47 çok ciddi bir rakam. Yeni öğrenilen bir sektör ve insanlar çok fazla bilmedikleri için yukarıda kim varsa onu suçluyor. DMC hem CD satışıyla hem de dijital alanda çok belirgin bir şekilde sektörün önünde. Radyo ve televizyonda da yüzde 40’lık bir payımız var. Universal, EMI gibi düşün bunu. Dünyada Universal, EMI nasıl rakamlara sahipse DMC de Türkiye’de o rakamlara sahip.

MÜZiK SEKTÖRÜ BANA 40 KiLO ALDIRDI

◊ Kaç senedir DMC’desin?

- 17’nci yılım. 12 yıldır da genel müdürlük yapıyorum.



◊ Bu işe başladığında kaç kiloydun?

- 84 kiloydum. Şu anda 125 kiloyum. Müzik sektörü bana 40 kilo aldırdı.

HİT ŞARKININ 7 SIRRI VAR

◊ Telifmetre diye bir radyo ölçüm sistemi var. Ve o sisteme göre bu senenin en çok dinlenen şarkısı Derya Uluğ’un ‘Canavar’ıymış. Bu doğru mu sence?

- Doğru ama radyo ve televizyonda yılın en çok dinlenen şarkıları diye baktığınızda önce çıkanın avantajlı olduğunu düşünmeniz lazım. “Canavar” şarkısı 19 Ocak’ta çıktı. Ama bir yandan eylül ayında çıkan başka bir şarkı var. Yani biri 12 ay dinlenirken, diğeri sadece 4 ay dinlendi. Tabii yine de bu “Canavar” şarkısının başarısını gölgelemez. Bir şarkı genelde 4 ay çok fazla dinlenir. 4 ay sonra radyolar hâlâ o şarkıyı çalıyorsa başarılıdır. “Canavar” da bu yılın en iyi şarkılarından biri.



◊ Bir şarkıyı hit yapabilir misin? Bunun kodları var mıdır?

- Bir şarkının hit olmasını sağlayan birçok unsur var. Sözleri, müziği, aranjesi, klibi, söyleyeni, yapım şirketi ve promosyonu önemli. Bu yedi kriter birbiriyle ne kadar uyumlu şekilde bir araya gelirse, şarkı o kadar hit olma potansiyeline sahip olur.

Farklı olmak büyük bir avantajdır. Hiçbir şarkıda yer almayan bir söz büyük bir avantaj mesela.

“Her yerde okyanus, sen boğuldun derede” gibi. Dinleyicinin bir sözü ilk defa duyuyor olması çok önemli. “Canavar” da öyleydi. Hiçbir şarkıda “Kendi kendime bir canavar yarattım” sözünü bulamazsınız. Bu insanları çekiyor işte.

CD’NİN 5 YILLIK ÖMRÜ KALDI

◊ Müzik sektöründe dijitalin payı ne oldu?

- 2017 yılında yüzde 65’lere geldi. CD, yüzde 35’lerde.



◊ Sence CD’nin kaç yıllık ömrü kaldı?

- Bence 5 sene. Çok çabuk yok olmuyor, onu gördük. Ama tahminimce 5 yıllık bir ömrü kaldı. Bu arada ilginçtir, plak yükseliyor. CD satışlarının 4’te 1’ine ulaştı cirosu.



◊ Bunu neye bağlıyorsun?

- Daha zevkli bir deneyim sunuyor. Pikap ve plak başka bir zevk. CD çalarlar çok mekanik pikapların yanında.



◊ Kaset mi, CD mi, plak mı yoksa dijital mi senin için?

- Ben dijitali tercih ederim. İstediğim zaman ulaşıyorum çünkü. Plak çok güzel ama dinlemek için eve gitmem lazım. Sevdiğim bir şeyi hemen dinlemek istiyorum ben.



◊ Peki Spotify mı, iTunes mu?

- İkisi arasında fark var. iTunes’ta daha çok yerli şarkı var. Spotify’da da yabancı şarkılar ağırlıkta. O yüzden bana göre iTunes. Çünkü ben yerli müziği tercih ediyorum.

MANUŞ BABA DİJİTALDE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

◊ DMC’nin 2017 yılında kârı arttı mı?

- 2017 yılı, 2016 yılına göre her alanda çok iyi geçti. Atatürk Havaalanı’ndaki terör saldırısından sonra müzik sektörü şoka girdi. Sonrasında da darbe girişiminin etkisiyle müzik sektörü yerlere düştü. Terör olayları müzik sektörünü birinci dereceden etkiliyor. Hem konserler hem de satışlar olumsuz etkileniyor. 2017’de DMC’de yüzde 25-30 arasında bir iyileşme oldu. Bunun içinde Tarkan’ın büyük etkisi var tabii. Bu sene Tarkan’ın albümü vardı. Tarkan üzerine Aleyna Tilki, Demet Akalın-Ozan Doğulu, Manuş Baba geldi. Manuş Baba da sürpriz şekilde dijitalde dengeleri değiştirdi. Onun da dağıtımcısı biziz.



◊ Peki, sektör 2017’de ne kadar büyüdü?

- Yüzde 15-20 arasında iyileşme vardır.



◊ Müzik kârlı bir sektör mü? Herkes ağlıyor ama bir yandan da herkes bu işi yapmaya çalışıyor...

- Rutin bakarsan kârlı bir sektör değildir. Ama tek bir sanatçı ya da bir şarkı yakalarsan kâr edersin. Çünkü aynı zamanda o sanatçının menajerliğini de alırsın.



◊ DMC menajerlik yapıyor mu?

- Yapmıyor. Bizim GCMA adında bir oyuncu menajerliği şirketimiz var. Orada yaklaşık 100 oyuncumuz var. Bu sene şirketimiz çok başarılı oldu.

POP DEVRİMİNİN TEKRARI DİJİTAL DEVRİMDİR

◊ 2017, Türk pop müziğinin gençleştiği bir yıl mı oldu?

- Dijital alan, yenilere çok büyük imkanlar sundu. Eskiden yeni isimler televizyon, radyo ve gazetelerde ustaları kadar yer alamıyordu. Ama internet herkese eşit fırsat sunuyor. Dijitalle birlikte yenilerin sayısı arttı. Tecrübeli sanatçılar önce dijitalde nasıl konumlanacaklarına dair durumu anlamaya çalıştı. Bunu çok iyi başaranlar oldu. Ama buna adapte olamayanlar da oldu. Neyse ki yenilerle eskiler uyum içinde yürüdü. 90’lardaki büyük pop devriminin tekrarı bence dijital devrimdir. 2012’den beri yaşanıyor.



◊ Aleyna Tilki bunun top noktası mı?

- Sadece Aleyna değil, Ece Seçkin, İrem Derici, Derya Uluğ, Simge Sağın, Edis, Oğuzhan Koç, İlyas Yalçıntaş, Sinan Akçıl ve Koray Avcı da dijitalde çok başarılı oldular. 10 iyi yeni isim saydım. Unuttuklarım da olabilir.



◊ Bundan 5 yıl öncesine kadar bu isimleri bilmiyorduk. Kenan Doğulu, Serdar Ortaç gibi tecrübeli sanatçılarla yeni isimler arasında bir ayrım mı oluşmaya başladı?

- Aralarında keskin bir çizgi var diyemem. Çünkü Kenan Doğulu da dijitale müthiş şeyler yapıyor. Sezen Aksu da öyle. Mustafa Sandal bir dijital ustası. Herkes çabuk adapte oluyor yeniye.



◊ Türk pop müziği iyi bir döneminde o zaman...

- Evet, Türk pop müziği 90’lardan sonra en iyi dönemini yaşıyor. Sadece dijitale geçişte bir türbülans yaşandı. Geçiş sağlanınca da yeni bir dünya oluştu. Gidin gece kulüplerine, bundan 10 sene önce ne kadar yabancı şarkı çalıyorsa, şu anda o kadar yerli çalıyor. En iyi mekanlar bile Türkçe çalıyor artık. 90’larda da böyleydi, şimdi de böyle. Bu kadar yükselişe rağmen para kazanmakta zorlanıyoruz. Çünkü dinleyici, internetten para ödeyerek müzik dinlemeye yeni yeni alışıyor.





MESLEK BİRLİKLERİ OLARA SORUNLARIN İÇİNDE KAYBOLUYORUZ

◊ Bu yıl müzik dünyasında kimler başarılı oldu sence?

- Listelere baktığın zaman Tarkan, Sezen Aksu, Aleyna Tilki, Edis, Hande Yener, Murat Boz, Demet Akalın, Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Manuş Baba, Koray Avcı ve Mabel Matiz.



◊ Hep DMC sanatçılarını sayıyorsun...

- Koray Avcı ya da Hande Yener bizim sanatçımız değil ki.



◊ Aranjörlerin albüm yapmasına nasıl bakıyorsun?

- Çok iyi bakıyorum. Çünkü aranjörler çok iyi birer prodüktör. Her aranjör de albüm yapmıyor, ustalar yapıyor. Dünyada da yapılıyor bu.



◊ Her şey bu kadar güllük gülistanlıkken, sence Türk popunun en büyük sorunu ne?

- Çok seviliyorsun, çok dinleniyorsun, fakat para kazanamıyorsun. Çünkü insanlar henüz abonelik servislerine alışmadı. Şarkıları bedava dinlemek istiyorlar. Yeni telif yasası Meclis’te ve hâlâ çıkmadı. Bunun çıkması lazım. Çıkacağı sözü verildi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından.



◊ Bence en büyük sorun meslek örgütleri. Kendi içinizde anlaşamıyorsunuz...

- Evet, bu büyük bir problem. Meslek birlikleri olarak sorunların içinde kayboluyoruz. Birlikte hareket etme kültürümüz pek iyi değil. İşi kişiselleştiriyoruz. İşler zor yürüyor o yüzden. “Kim kimi seviyor, sevmiyor”u bir tarafa bırakıp sorunlara çözüm bulma mantığına gitmek gerekir.

TARKAN TÜM İSTATİSTİKLERİ ALTÜST EDEN BİR ADAM

◊ Onno Tunç, Kayahan, Sezen Aksu, Aysel Gürel gibi söz yazarları çıkmıyor artık. Sözler ve aranjeler ucuzladı mı biraz?

- Çok büyük isimler söylediklerin... Bence yine de çok iyi söz yazarlarımız var.



◊ Kimler mesela?

- Mabel Matiz, Sıla, Zeki Güner, Sinan Akçıl, Soner Sarıkabadayı ve yenilerden Edis’i sayabiliriz. Manuş Baba ve Kalben de enteresan. Bunlar, saydığın o muhteşem söz yazarlarının attığı tohumlardan filizlenen isimler.



◊ İleride de bu isimlerin şarkılarını dinleyecek miyiz sence?

- Evet. Bu bir nesil devamlılığı. 10 sene sonra da Sıla’yı ya da Soner’i dinleyeceğiz.



◊ Ama yine de saydığın tüm bu isimler bir yana, Tarkan bir yana değil mi?

- Tarkan istatistiklerin hepsini altüst eden bir adam. Albümü 400 bin satan bir isimden bahsediyoruz. O çok özel bir konuma sahip. Bunu herkesin kabul etmesi lazım.

İşte 2017’de dijital dünyanın en çok dinlenen şarkıları

Samsun Demir’e “Müzik dünyasında herkes kendini bir şekilde birinci ilan ediyor, nasıl oluyor bu?” diye sordum. Aşağıdaki listeleri verdi bana ve dedi ki: “Her listenin ortalamasını al görürsün, her listeye girmiş olan yılın en iyileridir zaten.”

iTunes 2017 en popüler şarkılar

1- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

2- Tarkan – Yolla

3- Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan

4- Çağatay Akman – Gece Gölgenin Rahatına Bak

5- Tarkan – Beni Çok Sev

6- Sezen Aksu – Manifesto

7- Kalben – Haydi Söyle

8- Sıla – Yan Benimle

9- Edis – Çok Çok

10- Ayşe Hatun Önal – Olay

Spotify 2017 en popüler şarkılar

1- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

2- Edis – Çok Çok

3- Ayşe Hatun Önal – Olay

4- Tarkan – Yolla

5- Sezen Aksu – Manifesto

6- Yüzyüzeyken Konuşuruz – Ne Farkeder

7– Hadise – Sıfır Tolerans

8- Manuş Baba – Dönersen Islık Çal

9- Hande Yener – Bakıcaz

10- İlyas Yalçıntaş – Gel Be Gökyüzlüm

Fizy 2017 en popüler şarkılar

1- Tarkan – Yolla

2- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

3- Tarkan – Beni Çok Sev

4- Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı

5- Manuş Baba – Eteği Belinde

6- Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan

7- Manuş Baba – Dönersen Islık Çal

8- Müslüm Gürses – Affet

9- Burak King – Koştum Hekime

10– İlyas Yalçıntaş – Gel Be Gökyüzlüm

Youtube 2017 en popüler şarkılar

1- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

2- Tarkan – Yolla

3- Derya Uluğ – Canavar

4- Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum

5- Mustafa Ceceli-İrem Derici – Kiymetlim

6- Sıla – Yan Benimle

7- Oğuzhan Koç – Küsme Aşka

8- Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan

(Listede iki de yabancı şarkı yer alıyor.)

Radyolarda 2017’de en çok çalınan şarkılar

1- Derya Uluğ – Canavar

2- Tarkan – Yolla

3- Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan

4- Edis – Çok Çok

5– İlyas Yalçıntaş – Gel Be Gökyüzlüm

6- Ayşe Hatun Önal – Olay

7- Bilge Nihan&Bahadır Tatlıöz – Net

8- Soner Sarıkabadayı – Tekamül

9- Erdem Kınay&Merve Özbey – Boynun Borcu

10– Buray - Mecnun

STAR KAVRAMINDA TESLİMİYET YOKTUR

◊ Pop müziğinin neredeyse bütün kalburüstü isimleri DMC bünyesinde...

- Çok popüler olan ve bizimle çalışmayan sanatçı sayısı 5’i geçmez. Sezen Aksu, Tarkan ve Ajda Pekkan’la birlikte çalışan bir şirket yok Türk müzik tarihinde. Biz Sertab Erener’le de, Nilüfer’le de, Ayşegül Aldinç’le de çalıştık. MFÖ, Funda Arar, Ziynet Sali, Burcu Güneş, Demet Akalın, Gülşen, Nazan Öncel, Murat Boz, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli’den genç arkadaşlar Derya Uluğ, Simge Sağın, Ece Seçkin, İrem Derici, Aleyna Tilki’ye uzanan geniş bir skalamız var.



◊ Bu kadar önemli ismi DMC çatısı altında toplayabilmenin sırrı ne? Çok mu para veriyorsunuz?

- Sadece parayla halledilecek bir iş değil. Kurumsallık çok önemli. Sorumluluk alıyoruz. Hata yaptığımızda üstleniyoruz.



◊ Sen bu kadar ismi nasıl idare ediyorsun?

- Günde 18-20 saat çalışıyorum. 3 ayda bir bağışıklık sistemi sorunu yaşıyorum. Doktor kontrolünde yaşıyorum. Bunun dışında başka bir hayatım yok. Ben starlara hizmet için yaratılmışım.



◊ Kaprisleri yok mu?

- Ben onlara hizmet etmek için yaratıldığıma inanıyorum. O kaprisleri çekeceğim ve hayatlarında başarılı oldukları yolda onlara ufak da bir katkıda bulunacağım.



◊ Büyük isimler içinde sana en çok teslim olan sanatçı kim?

- Hiçbiri teslim olmaz. Star kavramında teslimiyet diye bir şey yoktur.



◊ Peki aralarında en çok kim bildiğini okur? Tarkan mı?

- Tarkan en iyi ekip çalışmasını yapan isimlerden. Yeni çıkan biri daha çok bildiğini okur.



◊ Aleyna Tilki öyle mi?

- “En iyi ben biliyorum” diyenlerden biri. Çünkü iki şarkı yaptı, ikisinde de çok başarılı oldu. “Sen Olsan Bari”yi getirdiğinde ona “Emin misin?” diye sordum. Dedi ki; “Merak etmeyin, ben onu sizin beğeneceğiniz hale getireceğim.” Ve o şarkıyı herkesin beğeneceği hale getirdi. Klibinin de iyi olması gerektiği söyledim. “Bana güven” dedi. Storyboard’larına kadar çizdi. Bunu yapan, 17 yaşında biri, düşün. “Sen Olsan Bari’nin izlenmesi 200 milyonu geçsin, sonrasında ne şarkı getirirsen evet diyeceğim’ dedim. Şu anda 254 milyonda o şarkı.



◊ Şu anki en iyi 10’unu sayar mısın?

- Ersay Üner “İki Âşık” her yerde birinci şu anda. Manuş Baba çok tuttu. Demet Akalın’ın “Kulüp”ü de yazın en çok dinlenen şarkılarından biri.



◊ Ocaktan sonra neler olacak sence?

- Üç büyük tribute geliyor; Yıldız Tilbe, Cem Karaca ve Nazan Öncel.