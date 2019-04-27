Sosyal medya denilen çöplük

◊ Twitter, Facebook ve Instagram, bir hastalık...
◊ Teknoloji endüstrisinin yüzleştiği en büyük sorunlardan biri sosyal medya...
◊ Çünkü kötü davranışları teşvik ediyor...
◊ Beğenme (like) ve paylaşma (share) modeli tamamen bir çöpten ibaret...
◊ Bu mekanizma hiçbir çaba ve kalite kontrol içermiyor, gücünü sadece kalite kontrolsüzlükten alıyor...
◊ Klik avcılığı üzerine kurulu bu yapı çoğu kez ahlaksız da olacak şekilde duygusal tepki vermek üzerine kurgulanmış durumda.
Bunları kim söylüyor biliyor musunuz; Bedava bir işletim sistemi olan Linux’un Finlandiyalı yaratıcısı Linus Torvalds...
Geçtiğimiz hafta Milliyet’te Menderes Özel’in köşesinde okudum Torvalds’ın bu sözlerini.
Tam da benim düşündüğümü söylemiş dedim.
Sosyal medya gerçekten de vasatı öne çıkaran, kalite kontrol olmadan içerik üretilen ve kötü davranışları teşvik eden bir mecra...
Bunun en büyük nedeni de sistemin like almak, takipçi kazanmak, bunu paraya dönüştürmek üzerine kurulması.
Bu mesele, biz köşe yazarlarının da sorunuydu bir dönem.
Kaç like aldığı, ne kadar paylaşıldığı sayfamızda yer alıyordu...
Yazarlar arasında garip bir yarış başlamıştı.
Yazılar sosyal medyada beğenilmek, daha çok like almak üzerine kuruluyordu.
Neyse ki bir süre sonra bu yanlıştan dönüldü.
Şimdi aynı yanlıştan Instagram da dönmeye hazırlanıyor, o yazı da bir alt kutuda...
Yaşasın Instagram beğeniyi kaldırıyor...
Sosyal medyada bütün kötülüklerin anası, sistemin beğeni ve takipçi üzerine kurulu olması...
Herkes beğenilmek, takipçi sayısı artırmak, bu sayede şöhret olup para kazanma derdinde...
Artık sosyal medyanın tek amacı bu oldu.
Bu beraberinde Instagram’ın denetleyemediği pek çok sorunu da beraberinde getiriyor...
Kirli içerik, sahte takipçi ve like’lar satan şirketler, asla denetlenemeyen bir reklam pazarı...
İşte Instagram bunu değiştirmek için ilk adımı attı.
Artık alınan like’lar sadece o paylaşımı yapan kullanıcı tarafından görülecek.
Yani paylaştığınız bir video ya da fotoğrafın ne kadar beğenildiğini sizden başka kimse göremeyecek.
Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyorlar:
“Paylaşımların ne kadar beğeni aldığıyla değil, ne paylaşıldığıyla ilgilenilmesini istiyoruz.”
Beğeni sayılarının gizlenmesi pek çok çöp içeriğin gücünü yitirmesine neden olacak.
Kullanıcıların sürü psikolojisine kapılarak binlerce beğeni alan içerikleri takip etmesinin önüne geçmesi bekleniyor yeni uygulamanın...
Yani Instagram beğeni değil içerik odaklı bir hale dönecek.
Bana kalırsa sadece beğeni değil, takipçi sayıları bile gizlenmeli...
Ancak o zaman Tim Cook’un dediği gerçek olabilir, o da bir alt kutudaki yazıda...
Tim Cook da bunu diyorsa
Bakın Apple’ın CEO’su Tim Cook bile mobil cihaz bağımlılığından şikayet etmeye başladı.
“Bir insanın gözlerine baktığınızdan daha çok telefonunuza bakıyorsanız yanlış yapıyorsunuz” dedi...
Tim Cook, “Günde binlerce bildirim almam gerekiyor mu? Bu hayatıma değer katan bir şey değil ya da beni daha iyi insan yapmıyor” diyerek aldığı bildirimleri azaltmaya karar vermiş...
Bu işten para kazanan Linux’un yaratıcısı Linus Torvalds ve Tim Cook bile bunları diyorsa sosyal medyada ve telefon başında geçirdiğiniz süreyi acilen azaltmanızın zamanı gelmiş demektir.
Karşındakine dokunmak yok ama hakaret serbest!
Hanımefendi, “Hop hop hop, dokunmak yok” diyecek kadar karşısındakine dokunmamayı öğrenmiş ama hakaret etmemesi gerektiğini öğrenememiş.
İstanbul Havalimanı’ndaki görevliye, “Sokak süprüntüsü”, “Koca kıçını büyütene kadar aklını çalıştır” diyecek kadar nobran, karşısındakine nasıl hitap edileceğinden bihaber...
İster parasıyla, ister güzelliğiyle, ister eğitimiyle olsun...
Kendilerini üstün görüp, garsonu, görevliyi, çalışanı, emekçiyi ilk fırsatta ezmeye kalkan bu tipler var ya, bir üniversitede insan ilişkilerini öğrenmeli...
YARIN: Aynur Aydın anlatıyor
◊ Gerçekten hack’lendi mi, reklam peşinde mi koşuyor?
◊ İnsanlar neden hack’lenmediğini düşündüler?
◊ Fotoğrafları ortaya çıktığında ne hissetti?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...
Sosyal medya denilen çöplük
◊ Twitter, Facebook ve Instagram, bir hastalık...
◊ Teknoloji endüstrisinin yüzleştiği en büyük sorunlardan biri sosyal medya...
◊ Çünkü kötü davranışları teşvik ediyor...
◊ Beğenme (like) ve paylaşma (share) modeli tamamen bir çöpten ibaret...
◊ Bu mekanizma hiçbir çaba ve kalite kontrol içermiyor, gücünü sadece kalite kontrolsüzlükten alıyor...
◊ Klik avcılığı üzerine kurulu bu yapı çoğu kez ahlaksız da olacak şekilde duygusal tepki vermek üzerine kurgulanmış durumda.
Bunları kim söylüyor biliyor musunuz; Bedava bir işletim sistemi olan Linux’un Finlandiyalı yaratıcısı Linus Torvalds...
Geçtiğimiz hafta Milliyet’te Menderes Özel’in köşesinde okudum Torvalds’ın bu sözlerini.
Tam da benim düşündüğümü söylemiş dedim.
Sosyal medya gerçekten de vasatı öne çıkaran, kalite kontrol olmadan içerik üretilen ve kötü davranışları teşvik eden bir mecra...
Bunun en büyük nedeni de sistemin like almak, takipçi kazanmak, bunu paraya dönüştürmek üzerine kurulması.
Bu mesele, biz köşe yazarlarının da sorunuydu bir dönem.
Kaç like aldığı, ne kadar paylaşıldığı sayfamızda yer alıyordu...
Yazarlar arasında garip bir yarış başlamıştı.
Yazılar sosyal medyada beğenilmek, daha çok like almak üzerine kuruluyordu.
Neyse ki bir süre sonra bu yanlıştan dönüldü.
Şimdi aynı yanlıştan Instagram da dönmeye hazırlanıyor, o yazı da bir alt kutuda...
Yaşasın Instagram beğeniyi kaldırıyor...
Sosyal medyada bütün kötülüklerin anası, sistemin beğeni ve takipçi üzerine kurulu olması...
Herkes beğenilmek, takipçi sayısı artırmak, bu sayede şöhret olup para kazanma derdinde...
Artık sosyal medyanın tek amacı bu oldu.
Bu beraberinde Instagram’ın denetleyemediği pek çok sorunu da beraberinde getiriyor...
Kirli içerik, sahte takipçi ve like’lar satan şirketler, asla denetlenemeyen bir reklam pazarı...
İşte Instagram bunu değiştirmek için ilk adımı attı.
Artık alınan like’lar sadece o paylaşımı yapan kullanıcı tarafından görülecek.
Yani paylaştığınız bir video ya da fotoğrafın ne kadar beğenildiğini sizden başka kimse göremeyecek.
Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyorlar:
“Paylaşımların ne kadar beğeni aldığıyla değil, ne paylaşıldığıyla ilgilenilmesini istiyoruz.”
Beğeni sayılarının gizlenmesi pek çok çöp içeriğin gücünü yitirmesine neden olacak.
Kullanıcıların sürü psikolojisine kapılarak binlerce beğeni alan içerikleri takip etmesinin önüne geçmesi bekleniyor yeni uygulamanın...
Yani Instagram beğeni değil içerik odaklı bir hale dönecek.
Bana kalırsa sadece beğeni değil, takipçi sayıları bile gizlenmeli...
Ancak o zaman Tim Cook’un dediği gerçek olabilir, o da bir alt kutudaki yazıda...
Tim Cook da bunu diyorsa
Bakın Apple’ın CEO’su Tim Cook bile mobil cihaz bağımlılığından şikayet etmeye başladı.
“Bir insanın gözlerine baktığınızdan daha çok telefonunuza bakıyorsanız yanlış yapıyorsunuz” dedi...
Tim Cook, “Günde binlerce bildirim almam gerekiyor mu? Bu hayatıma değer katan bir şey değil ya da beni daha iyi insan yapmıyor” diyerek aldığı bildirimleri azaltmaya karar vermiş...
Bu işten para kazanan Linux’un yaratıcısı Linus Torvalds ve Tim Cook bile bunları diyorsa sosyal medyada ve telefon başında geçirdiğiniz süreyi acilen azaltmanızın zamanı gelmiş demektir.
Karşındakine dokunmak yok ama hakaret serbest!
Hanımefendi, “Hop hop hop, dokunmak yok” diyecek kadar karşısındakine dokunmamayı öğrenmiş ama hakaret etmemesi gerektiğini öğrenememiş.
İstanbul Havalimanı’ndaki görevliye, “Sokak süprüntüsü”, “Koca kıçını büyütene kadar aklını çalıştır” diyecek kadar nobran, karşısındakine nasıl hitap edileceğinden bihaber...
İster parasıyla, ister güzelliğiyle, ister eğitimiyle olsun...
Kendilerini üstün görüp, garsonu, görevliyi, çalışanı, emekçiyi ilk fırsatta ezmeye kalkan bu tipler var ya, bir üniversitede insan ilişkilerini öğrenmeli...
YARIN: Aynur Aydın anlatıyor
◊ Gerçekten hack’lendi mi, reklam peşinde mi koşuyor?
◊ İnsanlar neden hack’lenmediğini düşündüler?
◊ Fotoğrafları ortaya çıktığında ne hissetti?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...