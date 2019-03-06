Sokak kedisini zorla eve kapattı

Nilay Toprak adında bir sosyal medya fenomeni var, kısa, komik videolar çekip yüklüyor sayfasına...
Önceki akşam dişi bir sokak kedisini kandırarak eve alınca kendisini tanıdım ben...
Evde Yoldaş adında bir erkek kedisi var, pencerenin önündeki dişi kediyi ıslak mama koklatarak ‘eve atıyor’...
Sonra kedileri bir odaya kapatıyor çiftleşsinler diye...
Çiftleşecekler, kendi kedisi rahatlayacak, hamile kalan kediyi de yeniden sokağa bırakacak...
“Nasıl olsa sokakta yapacaksın bu işi, benim Yoldaş’ıma da pas versen ne olacak” diye anlatıyor bir de olayı. 2-3 gün sürüyormuş bu kaçıp kovalamaca, sonra çiftleşiyorlarmış... Fenomen arkadaşımız böyle anlatıyor.
Zavallı sokak kedisi de aç karnımı doyuracağım diye girdiği evde, korkudan perdelerin altına saklanıyor.
Tıslıyor, pıslıyor erkek kediyi yaklaştırmamak için kendine...
Bunları nereden biliyoruz?
Gizli kamera koymuş odaya kedilerin kaçıp kovalamacasını çekmiş de oradan...
“Belgesel gibi çektim” diyor ama hayvan pornosu çektiğinin farkından değil...
Videolarını izledim Nilay Toprak’ın hayvan sevgisine diyecek bir şey yok ama bir sokak kedisini zorla çiftleştirmeye çalışmanın hayvan haklarına aykırı olduğunu bilmiyor.
Aynısını senin kedine yapsalar ne dersin Nilay?
O bir sokak kedisi olduğu için mi alıkonulmayı, korkutulmayı, zorla çiftleşmeyi hak ediyor...
En çok kendi hayvanını seven, sadece kendi hayvanı için hayvansever olan insanlar var.
Geçen hafta da Beşiktaş’ta köpeğinin bir sokak kedisinin boğazlamasını izleyen bir kadının videoları çıkmıştı.
Köpek, kediyi boğarken telefonda konuşuyor, hiçbir şey yapmıyor. Kedi öldükten sonra alıp çöp kutusuna atıyor.
Bunlar hayvanseverse kusura bakmayın da ben de bu tür insanları sever değilim...
Kürkleri atalım mı, satalım mı?
Dünkü yazısını görünce hemen aradım, “Delirdin mi Ömür 40 bin liralık kürk barınakta sokak hayvanlarının altına mı serilir” dedim... “Ya ne yapacaktık” dedi...
“Satalım, 40 bin lirayla hayvanlara yeni barınak bile yaparsın” dedim... “Olmaz” yanıtını verdi...
Onu yaparsak kürk ticaretine alet olurmuşuz, bu yüzden satıp yeniden giyilmesini sağlamak yerine böyle yok edilmesi daha uygunmuş... Evet mantık olarak doğru ama elde edilecek para çok daha hayırlı bir iş için kullanılacaksa neden olmasın?
Bu arada, Pınar Eliçe’nin kürkleri bağışlayacağım dedikten sonra kendisinden ses seda çıkmıyor... Belki de biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz.
Gol sevinci anında Instagram’da...
Instagram’da çok şey gördük ama gol atan oyuncunun sevincini anında paylaşmasını görmedik...
Pazar günü oynanan Marsilya-Saint Etienne maçında Balotelli takımının ilk golünü çok şık bir şekilde attı.
Sonra da saha kenarındaki Marsilya takımının kameramanından kendi telefonunu aldı ve anında gol sevincini video çekip post etti...
Maçı canlı izleyenler o an Balotelli’nin sayfasına girdiklerinde saha içinden gol sevincini Balotelli ve arkadaşlarıyla yaşadılar...
Çok eğlenceli, çok yaratıcı, çok güzel bir gol sevinciydi...
Balotelli’nin golü kadar güzeldi...
Bu arada hakeme de bir alkış, Balotelli’ye abartılı gol sevinci diyerek sarı kart göstermediği için...
Bizde her şeye sarı kart çıkarıyor hakemler, bu sevince de kesin bir sarı çıkarırlardı.
Ama futbol böyle hareketlerle güzel işte...
Not: Balotelli’nin gol sevinci sosyal medyada bir anda fenomene dönüştü. Ünlü futbolcunun böyle çizimlerini yaptılar. Balotelli de bu grafiği sayfasında paylaştı...
Uçak kaçırma korkusu
Genel olarak uçağa son dakika yetişme gibi bir durumum var, kendimden bir tık beterini sadece Acun’da gördüm...
THY hostesleri bile bilirdi artık onun namını...
Hadi o uçak aldı, istediği saatte biniyor artık, ben ya koştura koştura kapıya yetişiyorum ya da kös kös eve dönüyorum.
Dün 10.20 uçağıyla Alanya’ya uçacağım, 09.55’te havaalanı girişine geldim, check-in de yapmışım rahatım, o sırada telefonum çaldı, uçak iptal oldu diye...
11.30 uçağı varmış. “Bak hiç acele etmemize gerek yokmuş” dedim.
Sonra 11.30 uçağının dolu olduğunu öğrendik. 14.00’te Antalya varmış...
Antalya-Alanya 2.5 saat araçla gideceğiz...
“Bu iş olmaz” dedim, geldiğim gibi döndüm...
Havaalanına erken gitmeyerek bir kez daha kazandım...
Tamam benimki de fazla ama bazı insanlarda abartılı bir uçağı kaçırma korkusu vardır. Saatler önce giderler havalimanına...
Biraz öyle insanlarla takılmam lazım belki de...
Sokak kedisini zorla eve kapattı
Nilay Toprak adında bir sosyal medya fenomeni var, kısa, komik videolar çekip yüklüyor sayfasına...
Önceki akşam dişi bir sokak kedisini kandırarak eve alınca kendisini tanıdım ben...
Evde Yoldaş adında bir erkek kedisi var, pencerenin önündeki dişi kediyi ıslak mama koklatarak ‘eve atıyor’...
Sonra kedileri bir odaya kapatıyor çiftleşsinler diye...
Çiftleşecekler, kendi kedisi rahatlayacak, hamile kalan kediyi de yeniden sokağa bırakacak...
“Nasıl olsa sokakta yapacaksın bu işi, benim Yoldaş’ıma da pas versen ne olacak” diye anlatıyor bir de olayı. 2-3 gün sürüyormuş bu kaçıp kovalamaca, sonra çiftleşiyorlarmış... Fenomen arkadaşımız böyle anlatıyor.
Zavallı sokak kedisi de aç karnımı doyuracağım diye girdiği evde, korkudan perdelerin altına saklanıyor.
Tıslıyor, pıslıyor erkek kediyi yaklaştırmamak için kendine...
Bunları nereden biliyoruz?
Gizli kamera koymuş odaya kedilerin kaçıp kovalamacasını çekmiş de oradan...
“Belgesel gibi çektim” diyor ama hayvan pornosu çektiğinin farkından değil...
Videolarını izledim Nilay Toprak’ın hayvan sevgisine diyecek bir şey yok ama bir sokak kedisini zorla çiftleştirmeye çalışmanın hayvan haklarına aykırı olduğunu bilmiyor.
Aynısını senin kedine yapsalar ne dersin Nilay?
O bir sokak kedisi olduğu için mi alıkonulmayı, korkutulmayı, zorla çiftleşmeyi hak ediyor...
En çok kendi hayvanını seven, sadece kendi hayvanı için hayvansever olan insanlar var.
Geçen hafta da Beşiktaş’ta köpeğinin bir sokak kedisinin boğazlamasını izleyen bir kadının videoları çıkmıştı.
Köpek, kediyi boğarken telefonda konuşuyor, hiçbir şey yapmıyor. Kedi öldükten sonra alıp çöp kutusuna atıyor.
Bunlar hayvanseverse kusura bakmayın da ben de bu tür insanları sever değilim...
Kürkleri atalım mı, satalım mı?
Dünkü yazısını görünce hemen aradım, “Delirdin mi Ömür 40 bin liralık kürk barınakta sokak hayvanlarının altına mı serilir” dedim... “Ya ne yapacaktık” dedi...
“Satalım, 40 bin lirayla hayvanlara yeni barınak bile yaparsın” dedim... “Olmaz” yanıtını verdi...
Onu yaparsak kürk ticaretine alet olurmuşuz, bu yüzden satıp yeniden giyilmesini sağlamak yerine böyle yok edilmesi daha uygunmuş... Evet mantık olarak doğru ama elde edilecek para çok daha hayırlı bir iş için kullanılacaksa neden olmasın?
Bu arada, Pınar Eliçe’nin kürkleri bağışlayacağım dedikten sonra kendisinden ses seda çıkmıyor... Belki de biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz.
Gol sevinci anında Instagram’da...
Instagram’da çok şey gördük ama gol atan oyuncunun sevincini anında paylaşmasını görmedik...
Pazar günü oynanan Marsilya-Saint Etienne maçında Balotelli takımının ilk golünü çok şık bir şekilde attı.
Sonra da saha kenarındaki Marsilya takımının kameramanından kendi telefonunu aldı ve anında gol sevincini video çekip post etti...
Maçı canlı izleyenler o an Balotelli’nin sayfasına girdiklerinde saha içinden gol sevincini Balotelli ve arkadaşlarıyla yaşadılar...
Çok eğlenceli, çok yaratıcı, çok güzel bir gol sevinciydi...
Balotelli’nin golü kadar güzeldi...
Bu arada hakeme de bir alkış, Balotelli’ye abartılı gol sevinci diyerek sarı kart göstermediği için...
Bizde her şeye sarı kart çıkarıyor hakemler, bu sevince de kesin bir sarı çıkarırlardı.
Ama futbol böyle hareketlerle güzel işte...
Not: Balotelli’nin gol sevinci sosyal medyada bir anda fenomene dönüştü. Ünlü futbolcunun böyle çizimlerini yaptılar. Balotelli de bu grafiği sayfasında paylaştı...
Uçak kaçırma korkusu
Genel olarak uçağa son dakika yetişme gibi bir durumum var, kendimden bir tık beterini sadece Acun’da gördüm...
THY hostesleri bile bilirdi artık onun namını...
Hadi o uçak aldı, istediği saatte biniyor artık, ben ya koştura koştura kapıya yetişiyorum ya da kös kös eve dönüyorum.
Dün 10.20 uçağıyla Alanya’ya uçacağım, 09.55’te havaalanı girişine geldim, check-in de yapmışım rahatım, o sırada telefonum çaldı, uçak iptal oldu diye...
11.30 uçağı varmış. “Bak hiç acele etmemize gerek yokmuş” dedim.
Sonra 11.30 uçağının dolu olduğunu öğrendik. 14.00’te Antalya varmış...
Antalya-Alanya 2.5 saat araçla gideceğiz...
“Bu iş olmaz” dedim, geldiğim gibi döndüm...
Havaalanına erken gitmeyerek bir kez daha kazandım...
Tamam benimki de fazla ama bazı insanlarda abartılı bir uçağı kaçırma korkusu vardır. Saatler önce giderler havalimanına...
Biraz öyle insanlarla takılmam lazım belki de...