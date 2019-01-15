Simitçi Feridun Abi’nin kemiklerini sızlatmayın

Haziran 2016’da Firuzağa meydanında bir apartmanın en üst katında yaşanan doğalgaz patlaması sonucu kaybettik simitçi Feridun abimizi...
Apartmandan düşen beton parçaları 75 yaşındaki simitçi Feridun abimizi aldı, ağır yaralanan taksi şoförü Veysi Bulut hâlâ komada...
“Çocuklarım senin simitlerinle büyüdü hakkını helal et Feridun abi” diye bir yazı yazmıştım ölümünün ardından...
Feridun abiden sonra simitçi tezgahının başında oğlu Cemal Yükseltürk duruyor...
Taksici Veysi Bulut’un ailesi ise daha zor durumda: 15, 12 ve 4 yaşında çocukları var ve Bulut 2.5 yıldır iş göremez durumda...
Ve 2.5 yıldır bu dava sonuçlanmıyor.
Ev sahibinin izinsiz mutfak ocağı ve kombinin yerini değiştirdiği...
Olaydan birkaç gün önce alt kattakilerin “Gaz kokusu geliyor” diye İGDAŞ’ı aradığı...
İGDAŞ ekiplerinin gelip, “Bizim yapacağımız bir şey yok. Elektrikçi çağırın” dediği dava dosyasında var...
Peki 2.5 yıldır sonuçlanmayan ve son duruşması 10 Ocak 2019’da yapılan dava hangi noktada?
4 defa bilirkişi raporu istendi bu davada.
Bir raporda patlamanın olduğu dairenin sahibi asli kusurluyken, itiraz üzerine diğer bilirkişi heyeti kusursuz diye rapor verdi...
İGDAŞ da aynı şekilde önce kusurluydu, sonra kusursuz bulundu...
Bu arada mahkeme heyeti 3 defa değişti...
Son duruşma başkanı haklı olarak, “Benim bu çelişkili raporlarla karar ulaşmam mümkün değil” diyerek yeniden bilirkişi heyeti istedi ve duruşmayı 16 Nisan 2019’a erteledi.
Bakalım bu bilirkişi heyeti mutfak ocağı ve kombinin yerini izinsiz değiştiren ev sahibini ve buna ses çıkarmayan İGDAŞ’ı mı kusurlu bulacak, yoksa pazar sabahı meydanda müşteri bekleyen taksiciye ve simit satan rahmetli Feridun Abi’ye, “Ne işiniz vardı orada” mı diyecek... Feridun abiden sonra ailesinin nasıl zora düştüğünü, daha önce yazmıştım.
Hatta elektrik borcu için kolaylık sağlayan CLK Boğaziçi Elektrik’e teşekkür etmiştim.
Hâlâ komada olan üç çocuklu taksici Veysi Bulut ve ailesi daha da zor durumda...
Ve bu dava 2.5 yıl önce başladığı noktaya geri döndü...
Oysa babaları komada olan 3 küçük çocuğun ve ev kadını eşin... Zor durumda olan rahmetli Feridun abinin ailesinin kazanacağı tazminat acılarını azaltmasa da hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak.
Bu davayı izlemeye devam edeceğim...
Sesimizi duyurun...
Pazar sabahı rahmetli Feridun abinin Cihangir meydanındaki tezgahında simit almaya gittiğimde oğlu Cemal Yükseltürk’le konuştum...
“Herkes tarafından bilinen doğalgaz patlamasının başka taraflara çekilerek işin sulandırılması bizleri ve kamu vicdanını derinden yaralıyor...
Bir Cihangirli olarak konuya gösterdiğiniz hassasiyeti bildiğim için, biz ailelerin büyük mağduriyetini lütfen duyurun...
Bu zor süreçte destekleriniz için size ve değerli Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum” dedi... 2.5 yıldır süren davada iki ailenin yaşadığı zorluklar bunlar.
Bu röportajı tek bir kişi yapmak istemez
◊ Türkiye güzeli seçilip, tacı geri alınmış...
◊ Hepimiz tarafından eleştirilen, kendisinin de defalarca özür dilediği tweet’i haftalarca konuşulmuş...
◊ Şu sıralar Yunan bir sunucuyla birlikte Survivor YouTube projesi yapmaya hazırlanan...
◊ Üstelik tam da adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodusuna karışmışken hangi gazeteci Itır Esen’le röportaj yapmak istemez?
Yanıt veriyorum: Mevlüt Tezel...
Yukarıdaki konuların hepsini Itır Esen’e sordum, bu konularla ilgili ilk kez konuştu...
Elinde böyle yapmadığın konuşulacak röportajlar varsa bana gönder Mevlüt, ben yaparım... Gazetecilik bunları yapmayı gerektirir çünkü...
Yıllarca yanımızda öğrenmiş olman gerekiyordu ama...
Simitçi Feridun Abi’nin kemiklerini sızlatmayın
Haziran 2016’da Firuzağa meydanında bir apartmanın en üst katında yaşanan doğalgaz patlaması sonucu kaybettik simitçi Feridun abimizi...
Apartmandan düşen beton parçaları 75 yaşındaki simitçi Feridun abimizi aldı, ağır yaralanan taksi şoförü Veysi Bulut hâlâ komada...
“Çocuklarım senin simitlerinle büyüdü hakkını helal et Feridun abi” diye bir yazı yazmıştım ölümünün ardından...
Feridun abiden sonra simitçi tezgahının başında oğlu Cemal Yükseltürk duruyor...
Taksici Veysi Bulut’un ailesi ise daha zor durumda: 15, 12 ve 4 yaşında çocukları var ve Bulut 2.5 yıldır iş göremez durumda...
Ve 2.5 yıldır bu dava sonuçlanmıyor.
Ev sahibinin izinsiz mutfak ocağı ve kombinin yerini değiştirdiği...
Olaydan birkaç gün önce alt kattakilerin “Gaz kokusu geliyor” diye İGDAŞ’ı aradığı...
İGDAŞ ekiplerinin gelip, “Bizim yapacağımız bir şey yok. Elektrikçi çağırın” dediği dava dosyasında var...
Peki 2.5 yıldır sonuçlanmayan ve son duruşması 10 Ocak 2019’da yapılan dava hangi noktada?
4 defa bilirkişi raporu istendi bu davada.
Bir raporda patlamanın olduğu dairenin sahibi asli kusurluyken, itiraz üzerine diğer bilirkişi heyeti kusursuz diye rapor verdi...
İGDAŞ da aynı şekilde önce kusurluydu, sonra kusursuz bulundu...
Bu arada mahkeme heyeti 3 defa değişti...
Son duruşma başkanı haklı olarak, “Benim bu çelişkili raporlarla karar ulaşmam mümkün değil” diyerek yeniden bilirkişi heyeti istedi ve duruşmayı 16 Nisan 2019’a erteledi.
Bakalım bu bilirkişi heyeti mutfak ocağı ve kombinin yerini izinsiz değiştiren ev sahibini ve buna ses çıkarmayan İGDAŞ’ı mı kusurlu bulacak, yoksa pazar sabahı meydanda müşteri bekleyen taksiciye ve simit satan rahmetli Feridun Abi’ye, “Ne işiniz vardı orada” mı diyecek... Feridun abiden sonra ailesinin nasıl zora düştüğünü, daha önce yazmıştım.
Hatta elektrik borcu için kolaylık sağlayan CLK Boğaziçi Elektrik’e teşekkür etmiştim.
Hâlâ komada olan üç çocuklu taksici Veysi Bulut ve ailesi daha da zor durumda...
Ve bu dava 2.5 yıl önce başladığı noktaya geri döndü...
Oysa babaları komada olan 3 küçük çocuğun ve ev kadını eşin... Zor durumda olan rahmetli Feridun abinin ailesinin kazanacağı tazminat acılarını azaltmasa da hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak.
Bu davayı izlemeye devam edeceğim...
Sesimizi duyurun...
Pazar sabahı rahmetli Feridun abinin Cihangir meydanındaki tezgahında simit almaya gittiğimde oğlu Cemal Yükseltürk’le konuştum...
“Herkes tarafından bilinen doğalgaz patlamasının başka taraflara çekilerek işin sulandırılması bizleri ve kamu vicdanını derinden yaralıyor...
Bir Cihangirli olarak konuya gösterdiğiniz hassasiyeti bildiğim için, biz ailelerin büyük mağduriyetini lütfen duyurun...
Bu zor süreçte destekleriniz için size ve değerli Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum” dedi... 2.5 yıldır süren davada iki ailenin yaşadığı zorluklar bunlar.
Bu röportajı tek bir kişi yapmak istemez
◊ Türkiye güzeli seçilip, tacı geri alınmış...
◊ Hepimiz tarafından eleştirilen, kendisinin de defalarca özür dilediği tweet’i haftalarca konuşulmuş...
◊ Şu sıralar Yunan bir sunucuyla birlikte Survivor YouTube projesi yapmaya hazırlanan...
◊ Üstelik tam da adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodusuna karışmışken hangi gazeteci Itır Esen’le röportaj yapmak istemez?
Yanıt veriyorum: Mevlüt Tezel...
Yukarıdaki konuların hepsini Itır Esen’e sordum, bu konularla ilgili ilk kez konuştu...
Elinde böyle yapmadığın konuşulacak röportajlar varsa bana gönder Mevlüt, ben yaparım... Gazetecilik bunları yapmayı gerektirir çünkü...
Yıllarca yanımızda öğrenmiş olman gerekiyordu ama...