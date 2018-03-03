Sıla’nın duruşunu Ahmet göstermeliydi



Dedi ki, “Ahmet’le dostluğumuz baki. Elbette son filmini izlemeye giderim. Çok emek verdiklerini biliyorum. Aramızda sorun yok...”

Oysa daha hafta başında Ahmet Kural ne demişti;

“Hiç âşık olmadım...”

Sonra da kıvırıp, “Şaka yapmıştım” diye açıklama yaptı Ömür Gedik’e.

Açıkçası bu süreçte hiç Ahmet’in yerinde olmak istemezdim.

Çünkü Sıla çok daha olgun, daha makul davrandı bu ayrılık sürecinde.

Erkek tarafı, “Hiç âşık olmadım” diyor.

Kime yorumlanacak bu, elbette son aşkı Sıla’ya...

Kadın tarafı ise “dostluğumuz baki” diyor.

Erkek tarafı “yok şaka yaptım” diye olayı toparlamaya çalışırken...

Kadın tarafı “neden gitmeyecekmişim, elbette filmini izlemeye giderim” diyor.

Vallahi bravo Sıla’ya...

Bu kadının hayata karşı da, müziğe karşı da, ayrıldığı sevgiliye de hep omurgalı bir duruşu var.

Belki de o yüzden seviyoruz kendisini.

Oysa tam da bu duruşu erkek tarafının sergilemesi gerekmiyor mu?

En başta erkek, ayrıldığı ilişkinin peşinden düzgün konuşan taraf olmalı.

Yaşadığı ne olursa olsun bir ilişkinin ardından öyleydi böyleydi dememeli erkek.

Oysa bu örnekte Sıla gösterdi o tavrı.

Yerinde olmak istemedim Ahmet çünkü biraz değil epey ezdi seni.

Protestoya devam

Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın Arsenal maçına yakasında sarı kurdele ile çıkıp çıkmayacağını yazmıştım önceki gün.

Meraklısına not;

Federasyon ceza verecekmiş, o olacakmış, bu olacakmış umuru bile olmadı.

Katalonya’nın bağımsızlığını savunan Guardiola duruşunu bozmadı ve basın toplantısına da sahaya da yakasında sarı kurdeleyle çıktı.

Üzerine bir de Londra’da 3-0 yendiler Arsenal’i ve bitime 10 hafta kala en yakın rakibine 16 puan fark attı ‘ayrılıkçı’ Pep Guardiola.

Yakasındaki sarı kurdeleyle hem Katalan siyasetçilerin hapiste olmasını protesto etmeye devam ediyor hem de İngiltere’de şampiyonluğa koşuyor.

Selda Bağcan: Yasaklı listesinde ben var mıyım

TRT’nin yasakladığı şarkılarla ilgili haber tam gündeme düştüğü sırada Selda Bağcan’la röportaj yapıyordum.

“TRT 208’e yakın sanatçının şarkısını yasaklamış” dedim.

İlk sorduğu soru; “Listede ben var mıyım” oldu.

“Yoksunuz” deyince de güldü.

1980’den 87’e kadar şarkıları yasaklı olan bir sanatçıdan başka nasıl bir tepki beklersiniz ki?

80, 87, 2017, 2037 fark etmiyor.

Gerekçeleri değişse de galiba hep aynı şeyleri konuşuyoruz.

Not: Çok keyifli bir sohbet yaptık Selda Bağcan’la, yarın Pazar Kelebek’te kaçırmayın derim.

Yaradana Kurban

“Ailecek Şaşkınız” filmi vizyona girdi. Dün filmi izleyen Savaş Özbey de Kelebek’te yazdı.

Yaradana Kurban şarkısının nasıl dile dolandığını...

Her filmlerinde bunu yapmayı çok iyi başarıyor Ahmet Kural ve Murat Cemcir.

İlk filmleri “Çalgı Çengi”de hadi piyanist şantörcülerdi, bolca şarkı vardı.

İlk “Düğün Dernek”te ise “Entarisi Dım Dım Yar”ın gişeye büyük katkısı vardı.

Sonra Şamama olarak bilinen, “Fistan biçtim dar geldi Huriyem”i buldular.

Bu filmde de Burhan Çaçan’ın “Yaradana Kurban”ıyla iş yapacaklardır eminim...

Keşke A Capella Boğaziçi Korosu’yla birlikte Burhan Çaçan da yer alsaydı klipte...