Sıla ve Ahmet Kural aşkı

Bizim 20 yıllık genel yayın yönetmenliği döneminde Ertuğrul Özkök’ten öğrendiğimiz gazetecilik reflekslerinin başında ‘haber beklemez’ vardır.
Hele bugünün sosyal medya dünyasında haber hiç beklemez...
Yapıp hemen gazetene basacaksın.
Gerekiyorsa baskıyı bile beklemeden web’e koyacaksın haberi.
Meğer Sıla’yla Ahmet Kural’ın barıştığını hepimizden önce öğrenen, hatta belgeleyen Ertuğrul Özkök’müş...
Dün köşesine “Bu fotoğrafı cuma günü çektim” diyerek Sıla’yla Ahmet’in bulunduğu çok güzel bir fotoğraf koydu.
Cuma hep birlikte buluşmuşlar, oturup sohbet etmişler.
Cumadan salıya dört gün var.
Bu arada Sıla’yla Ahmet’in bir kitap tanıtımında birlikte fotoğrafları çıktı, barıştıkları her yerde haber oldu.
Özkök ise fotoğrafı kullanmak için salıyı bekledi.
Bu fotoğrafı bize verip, hikâyesini yazsan pazar günü Kelebek’in manşetine patlatırdık abi...
Hani haber beklemezdi.
NBA maçlarını kim yayınlıyor?
Her sabah 10’a yakın gazete okuyorum, dün hepsinin spor sayfasında NBA’de yeni sezonun başladığı haberi vardı.
Ajansın geçtiği cümleler birebir hepsinde aynıydı.
Ersan İlyasova’nın (Milwaukee Bucks) 11, Ömer Aşık’ın (Chicago Bulls) 9, Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve Furkan Korkmaz’ın (Philadelphia 76ers) NBA’deki 2’nci sezonları olduğu da hepsinde aynı şekilde yazıyordu.
Tek bir şey yoktu... Maçları hangi kanaldan izleyeceğimiz...
Bu sabaha karşı oynanan NBA’in açılışı Philadelphia-Boston maçının nereden seyredeceğimizi tek bir gazetede bulamadım.
Belli ki ajans göndermemiş,
kimse de merak edip bir not düşeyim dememiş.
Öyleyse ben söyleyeyim:
NBA maçları bu sezon da Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport’ta sabaha karşı canlı yayınlanacak.
S Sport, Digiturk’te 85, D-Smart’ta 78, Turkcell TV+’da 77, Tivibu’da 74. kanalda çıkıyor.
Evliliğin sayısı arttıkça süresi azalır mı?
Hakan Aysev, 6’ncı kez evlenerek bu alanda rekora doğru koşuyor.
Kendisinin de söylediği gibi evlilik kurumuna inancı tam, yılmadan deniyor.
Bu durumu da,
“Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi. İnsanları kıramıyorum, benimle evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum” diyerek açıklıyor.
İnsanları kırmadığı için belki de bu kadar çok düğün masrafı yapıyor, farkında değil...
Bu arada insanların hayatında evliliğin sayısıyla süresi arasında ters orantı var galiba...
Evliliğin sayısı arttıkça, süresi
azalıyor.
Hakan Aysev’den örnekleyelim:
1’inci evliliği 1988...
2’nci evliliği 2000...
3’üncü evliliği 2008...
4’üncü evliliği 2009...
5’inci evliliği 2016...
6’ncı evliliği 2018 yılında yaptı...
Yani evlilikleri arasında 12, 8, 1, 7 ve 2 yıl var.
Demek ki marifet çok evlenmekte değil, evli kalabilmekte Hakan.
Umarım bu sefer şeytanın bacağını kırar.
Not: 2008’deki evliliği sadece 3 ay sürdüğü için istatistik bozulmuş.
Çok iyi bir kurgu...
Hürriyet ekonominin en çalışkan isimlerinden Ceyhun’un (Kuburlu) bu yaz çıkan bir kitabı var: Deli misin Sen?
Uzun süredir elimin altındaydı, geçen hafta okudum.
Başlayınca da neden bu kadar beklettiğimi sordum kendime, çünkü bir solukta okunuyor kitap.
İş dünyasında zirveye çıkan 10 ismin hikayesini inanılmaz güzel bir kurguyla anlatmış Ceyhun.
Okurken sanki o icra kuruluna girmiş, o satış anlaşmasının yapıldığı toplantıya katılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi...
Toplantısına ‘katıldığınız’ şirketler ve isimler de öyle böyle değil;
Nevzat Aydın (Yemek Sepeti), Cem Boyner (Hopi), Gamze Cizreli (BigChefs), Acun Ilıcalı (TV8), Abdullah Kavukçu (Simit Sarayı), Vahap Küçük (LC Waikiki), Mehmet Özkan (Altınordu Futbol Kulübü), Ali Sabancı (Pegasus), Muzaffer Yıldırım (Mars Sinema) ve Galip Yorgancıoğlu (Mey İçki)...
Ortak özellikleri yolun başında hepsine “Deli misin sen, bu iş yapılır mı” denmiş olması.
Ceyhun da işte bu deli
misin sen denilen başarı hikayelerini anlatmış bize.
Mutlaka okuyun derim, çok güzel anektodlar var içinde.
Bu arada Ceyhun’dan kitabın ikincisini hazırladığını da öğrendim, tüm ısrarlarıma rağmen hikayesini anlatacağı yeni 10 ismi söylemedi bana.
(Deli misin Sen, Ceyhun Kuburlu, Hürriyet Kitap,
253 Sayfa)
Sıla ve Ahmet Kural aşkı
Bizim 20 yıllık genel yayın yönetmenliği döneminde Ertuğrul Özkök’ten öğrendiğimiz gazetecilik reflekslerinin başında ‘haber beklemez’ vardır.
Hele bugünün sosyal medya dünyasında haber hiç beklemez...
Yapıp hemen gazetene basacaksın.
Gerekiyorsa baskıyı bile beklemeden web’e koyacaksın haberi.
Meğer Sıla’yla Ahmet Kural’ın barıştığını hepimizden önce öğrenen, hatta belgeleyen Ertuğrul Özkök’müş...
Dün köşesine “Bu fotoğrafı cuma günü çektim” diyerek Sıla’yla Ahmet’in bulunduğu çok güzel bir fotoğraf koydu.
Cuma hep birlikte buluşmuşlar, oturup sohbet etmişler.
Cumadan salıya dört gün var.
Bu arada Sıla’yla Ahmet’in bir kitap tanıtımında birlikte fotoğrafları çıktı, barıştıkları her yerde haber oldu.
Özkök ise fotoğrafı kullanmak için salıyı bekledi.
Bu fotoğrafı bize verip, hikâyesini yazsan pazar günü Kelebek’in manşetine patlatırdık abi...
Hani haber beklemezdi.
NBA maçlarını kim yayınlıyor?
Her sabah 10’a yakın gazete okuyorum, dün hepsinin spor sayfasında NBA’de yeni sezonun başladığı haberi vardı.
Ajansın geçtiği cümleler birebir hepsinde aynıydı.
Ersan İlyasova’nın (Milwaukee Bucks) 11, Ömer Aşık’ın (Chicago Bulls) 9, Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve Furkan Korkmaz’ın (Philadelphia 76ers) NBA’deki 2’nci sezonları olduğu da hepsinde aynı şekilde yazıyordu.
Tek bir şey yoktu... Maçları hangi kanaldan izleyeceğimiz...
Bu sabaha karşı oynanan NBA’in açılışı Philadelphia-Boston maçının nereden seyredeceğimizi tek bir gazetede bulamadım.
Belli ki ajans göndermemiş,
kimse de merak edip bir not düşeyim dememiş.
Öyleyse ben söyleyeyim:
NBA maçları bu sezon da Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport’ta sabaha karşı canlı yayınlanacak.
S Sport, Digiturk’te 85, D-Smart’ta 78, Turkcell TV+’da 77, Tivibu’da 74. kanalda çıkıyor.
Evliliğin sayısı arttıkça süresi azalır mı?
Hakan Aysev, 6’ncı kez evlenerek bu alanda rekora doğru koşuyor.
Kendisinin de söylediği gibi evlilik kurumuna inancı tam, yılmadan deniyor.
Bu durumu da,
“Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi. İnsanları kıramıyorum, benimle evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum” diyerek açıklıyor.
İnsanları kırmadığı için belki de bu kadar çok düğün masrafı yapıyor, farkında değil...
Bu arada insanların hayatında evliliğin sayısıyla süresi arasında ters orantı var galiba...
Evliliğin sayısı arttıkça, süresi
azalıyor.
Hakan Aysev’den örnekleyelim:
1’inci evliliği 1988...
2’nci evliliği 2000...
3’üncü evliliği 2008...
4’üncü evliliği 2009...
5’inci evliliği 2016...
6’ncı evliliği 2018 yılında yaptı...
Yani evlilikleri arasında 12, 8, 1, 7 ve 2 yıl var.
Demek ki marifet çok evlenmekte değil, evli kalabilmekte Hakan.
Umarım bu sefer şeytanın bacağını kırar.
Not: 2008’deki evliliği sadece 3 ay sürdüğü için istatistik bozulmuş.
Çok iyi bir kurgu...
Hürriyet ekonominin en çalışkan isimlerinden Ceyhun’un (Kuburlu) bu yaz çıkan bir kitabı var: Deli misin Sen?
Uzun süredir elimin altındaydı, geçen hafta okudum.
Başlayınca da neden bu kadar beklettiğimi sordum kendime, çünkü bir solukta okunuyor kitap.
İş dünyasında zirveye çıkan 10 ismin hikayesini inanılmaz güzel bir kurguyla anlatmış Ceyhun.
Okurken sanki o icra kuruluna girmiş, o satış anlaşmasının yapıldığı toplantıya katılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi...
Toplantısına ‘katıldığınız’ şirketler ve isimler de öyle böyle değil;
Nevzat Aydın (Yemek Sepeti), Cem Boyner (Hopi), Gamze Cizreli (BigChefs), Acun Ilıcalı (TV8), Abdullah Kavukçu (Simit Sarayı), Vahap Küçük (LC Waikiki), Mehmet Özkan (Altınordu Futbol Kulübü), Ali Sabancı (Pegasus), Muzaffer Yıldırım (Mars Sinema) ve Galip Yorgancıoğlu (Mey İçki)...
Ortak özellikleri yolun başında hepsine “Deli misin sen, bu iş yapılır mı” denmiş olması.
Ceyhun da işte bu deli
misin sen denilen başarı hikayelerini anlatmış bize.
Mutlaka okuyun derim, çok güzel anektodlar var içinde.
Bu arada Ceyhun’dan kitabın ikincisini hazırladığını da öğrendim, tüm ısrarlarıma rağmen hikayesini anlatacağı yeni 10 ismi söylemedi bana.
(Deli misin Sen, Ceyhun Kuburlu, Hürriyet Kitap,
253 Sayfa)