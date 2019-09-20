Şiddete reklam yok

Emine Bulut cinayetinden sonra tartışılmaya başlayan dizilerdeki şiddet konusuyla ilgili RTÜK yapımcıları ve kanal yönetimlerini çağırıp toplantı yapmıştı...
Daha özenli olunması gerektiği konusunda RTÜK taraflarla görüş alışverişinde bulundu...
Tüm bunların üzerine de, yıllardır tartışılan ama bir türlü yapılamayan bir konuda özel sektörden müthiş bir adım geldi...
Samsung kadına ve çocuğa şiddete yer veren hiçbir dizi ve programa reklam vermeyeceğini açıkladı.
Alkışlanacak, müthiş bir adım...
Yıllardır söylenen bir durumdur bu... Şirketler, şiddet içeren programlara reklam vermesin denir hep ama hiçbir şirket de bu konuda adım atamazdı...
İlk adım Samsung’tan geldi...
“Ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddet içeren hiçbir dizi ve programa, Eylül 2019 yeni yayın dönemi itibariyle reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmeme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” dediler...
Reklam veren diğer tüm kuruluşları da bu adımı atmaya davet ettiler...
Reklam, televizyon ve dizilerin can damarı...
Bu bir yaygınlaşırsa var ya, şiddetin ş’sini göremeyiz ekranda...
Kapitalist sistemde rekabet halindeki şirketlerin böyle toplu hareket etmesi uzak bir ihtimaldir o da ayrı...
Ama Samsung’un attığı adımın kıymetini azaltmaz bu durum, tebrikler...
Faruk Sabancı: Norm Ender’e 1 kuruş desteğim olmadı
Faruk Sabancı’yla ilk kez radyo programımda tanışmıştım, bolca müzik konuşmuştuk...
Sabancı Ailesi’nden DJ’lik yapan birinin çıkmasına şaşırmıştım ama ilk gençlik yıllarından beri yaptığı müzik kariyerini öğrenince alkışlamıştım.
Hafta başında rap’çi Killa Hakan, TV’de konuğum olduğu programda ilginç bir iddia ortaya attı.
Ezhel, Ceza ve Ben Fero’yla yaptıkları Fight Kulüp şarkısının bu kadar çok ‘dislike’ almasının arkasında Norm Ender’e ‘kol kanat geren’ Faruk Sabancı’nın olduğunu söyledi...
İsim vermedi ama tarifinden anladık...
Ben Faruk Sabancı’yla Norm Ender’in arkadaş olduğunu bile bilmiyordum.
Killa’nın iddiasına göre Faruk Sabancı para harcayarak, bot hesaplarla Norm Ender için böyle bir şey yapıyordu...
Faruk’la konuştum...
“Norm Ender’le çok eskiye dayanan İzmir yıllarından arkadaşlığımız var ama bu iddia çok komik.
Ben işi gücü bırakacağım bot hesaplarla dislike peşinde mi koşacağım...
Bugüne kadar Norm Ender’e 1 kuruş maddi desteğim olmamıştır” dedi...
Sosyal medyasından da, ekranda yumruğunu gösterdiği için Killa Hakan’a tehdit suçlamasıyla dava açacağını duyurdu...
Killa Hakan da “Neden üzerine alındın” diye bir açıklama yaptı...
Bir rap’çi olmamasına rağmen Faruk Sabancı da rap’çilerin tartışmasının arasında böyle kaldı...
Klasik derbi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 8 gün var, dünya derbisi dediğimiz maça gidişimize bakın hele...
Başkanlar birbirine girmiş, teknik direktör ceza almış, diğer başkan disiplin kuruluna sevk edilmiş...
Bunun gazını alan taraftar sosyal medyada birbirine girmiş...
10 gün öncesinden başlayan bu gerginlikle oynanacak maçta bir olay çıksa, bir canı kaybetsek bunun sorumlusu kim olacak?
Galatasaray-Fenerbahçe maçları için dünya derbisi diyoruz ya...
Gerçekten dünyada futboldan çok kavganın konuşulduğu böyle bir derbi yok...
Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değil
Bir insan eşcinsel olduğu için oturduğu siteden atılabilir mi ya da sosyal medyada uygunsuz bir içerik paylaştığı için?
Kerimcan Durmaz’ı oturduğu Acarkent’te site sakinleri istemiyormuş, bunun üzerine yönetim de siteyi terk etmesini söylemiş.
Böyle bir durum varsa insan haklarına aykırı bu...
Kime ne bir site sakinin cinsel yöneliminden, kime ne sosyal medyada ne paylaştığından...
Belki sitede oturan eskort da vardır, belki çok iddialı paylaşımlar yapan site sakinleri de vardır. Ne yapacaksınız, onları da mı atacaksınız?
Ya da sitede ev alacak olanların cinsel yönelimlerini sorup, sosyal medya paylaşımlarını mı inceleyeceksiniz bundan sonra...
Olacak şey mi bu?
Kerimcan’ı başından beri en çok eleştirenlerden biri benim...
Ama oturduğu sitede uçakta olduğu gibi orasını burasını açıp göstermiyorsa, evinde verdiği partilerle komşularını rahatsız etmiyorsa... Kim ne karışabilir Kerimcan’a...
Şiddete reklam yok
Emine Bulut cinayetinden sonra tartışılmaya başlayan dizilerdeki şiddet konusuyla ilgili RTÜK yapımcıları ve kanal yönetimlerini çağırıp toplantı yapmıştı...
Daha özenli olunması gerektiği konusunda RTÜK taraflarla görüş alışverişinde bulundu...
Tüm bunların üzerine de, yıllardır tartışılan ama bir türlü yapılamayan bir konuda özel sektörden müthiş bir adım geldi...
Samsung kadına ve çocuğa şiddete yer veren hiçbir dizi ve programa reklam vermeyeceğini açıkladı.
Alkışlanacak, müthiş bir adım...
Yıllardır söylenen bir durumdur bu... Şirketler, şiddet içeren programlara reklam vermesin denir hep ama hiçbir şirket de bu konuda adım atamazdı...
İlk adım Samsung’tan geldi...
“Ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddet içeren hiçbir dizi ve programa, Eylül 2019 yeni yayın dönemi itibariyle reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmeme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” dediler...
Reklam veren diğer tüm kuruluşları da bu adımı atmaya davet ettiler...
Reklam, televizyon ve dizilerin can damarı...
Bu bir yaygınlaşırsa var ya, şiddetin ş’sini göremeyiz ekranda...
Kapitalist sistemde rekabet halindeki şirketlerin böyle toplu hareket etmesi uzak bir ihtimaldir o da ayrı...
Ama Samsung’un attığı adımın kıymetini azaltmaz bu durum, tebrikler...
Faruk Sabancı: Norm Ender’e 1 kuruş desteğim olmadı
Faruk Sabancı’yla ilk kez radyo programımda tanışmıştım, bolca müzik konuşmuştuk...
Sabancı Ailesi’nden DJ’lik yapan birinin çıkmasına şaşırmıştım ama ilk gençlik yıllarından beri yaptığı müzik kariyerini öğrenince alkışlamıştım.
Hafta başında rap’çi Killa Hakan, TV’de konuğum olduğu programda ilginç bir iddia ortaya attı.
Ezhel, Ceza ve Ben Fero’yla yaptıkları Fight Kulüp şarkısının bu kadar çok ‘dislike’ almasının arkasında Norm Ender’e ‘kol kanat geren’ Faruk Sabancı’nın olduğunu söyledi...
İsim vermedi ama tarifinden anladık...
Ben Faruk Sabancı’yla Norm Ender’in arkadaş olduğunu bile bilmiyordum.
Killa’nın iddiasına göre Faruk Sabancı para harcayarak, bot hesaplarla Norm Ender için böyle bir şey yapıyordu...
Faruk’la konuştum...
“Norm Ender’le çok eskiye dayanan İzmir yıllarından arkadaşlığımız var ama bu iddia çok komik.
Ben işi gücü bırakacağım bot hesaplarla dislike peşinde mi koşacağım...
Bugüne kadar Norm Ender’e 1 kuruş maddi desteğim olmamıştır” dedi...
Sosyal medyasından da, ekranda yumruğunu gösterdiği için Killa Hakan’a tehdit suçlamasıyla dava açacağını duyurdu...
Killa Hakan da “Neden üzerine alındın” diye bir açıklama yaptı...
Bir rap’çi olmamasına rağmen Faruk Sabancı da rap’çilerin tartışmasının arasında böyle kaldı...
Klasik derbi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 8 gün var, dünya derbisi dediğimiz maça gidişimize bakın hele...
Başkanlar birbirine girmiş, teknik direktör ceza almış, diğer başkan disiplin kuruluna sevk edilmiş...
Bunun gazını alan taraftar sosyal medyada birbirine girmiş...
10 gün öncesinden başlayan bu gerginlikle oynanacak maçta bir olay çıksa, bir canı kaybetsek bunun sorumlusu kim olacak?
Galatasaray-Fenerbahçe maçları için dünya derbisi diyoruz ya...
Gerçekten dünyada futboldan çok kavganın konuşulduğu böyle bir derbi yok...
Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değil
Bir insan eşcinsel olduğu için oturduğu siteden atılabilir mi ya da sosyal medyada uygunsuz bir içerik paylaştığı için?
Kerimcan Durmaz’ı oturduğu Acarkent’te site sakinleri istemiyormuş, bunun üzerine yönetim de siteyi terk etmesini söylemiş.
Böyle bir durum varsa insan haklarına aykırı bu...
Kime ne bir site sakinin cinsel yöneliminden, kime ne sosyal medyada ne paylaştığından...
Belki sitede oturan eskort da vardır, belki çok iddialı paylaşımlar yapan site sakinleri de vardır. Ne yapacaksınız, onları da mı atacaksınız?
Ya da sitede ev alacak olanların cinsel yönelimlerini sorup, sosyal medya paylaşımlarını mı inceleyeceksiniz bundan sonra...
Olacak şey mi bu?
Kerimcan’ı başından beri en çok eleştirenlerden biri benim...
Ama oturduğu sitede uçakta olduğu gibi orasını burasını açıp göstermiyorsa, evinde verdiği partilerle komşularını rahatsız etmiyorsa... Kim ne karışabilir Kerimcan’a...