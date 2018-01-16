Sezen ve Candan MSG’ye el koyuyor

Yıllardır alınan teliflerin azlığı, neye göre telif dağıtıldığı tartışılır durur hep.

Canlı yayında ağırladığım, aldığı 70 lira telifi sallayıp “Bunu MSG’ye iade ediyorum” diyen şarkıcılar bile olmuştu.

Geçen hafta MSG Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Göçer’e “Madem yapılacak iş değil, neden yıllardır o koltuklardan kalkmıyor yöneticiler?” diye sormuştum.

O da, “Çok zor soru bu. Konuşursam ortalık karışır” diyerek yanıt vermekten kaçmıştı.

İşte şimdi müzik camiasının önde gelen isimleri, yıllardır uygulamaları tartışma konusu olan MSG ile ilgili ellerini taşın altına koymaya karar verdiler.

Bu toplantılar sonrasında da Candan Erçetin, MSG başkanlığına aday olmaya karar verdi.

Üstelik Sezen Aksu’nun tam desteğiyle...

Geçen hafta Sezen’in de yönetim kurulunda olacağı yönünde haberler gelmişti kulağıma.

Ancak son dakikada değişiklik olmazsa yönetime girmeyecek Sezen Aksu. Seçimde ve sonrasında Candan Erçetin ve yönetim kurulunu destekleyecek sadece.

Uzun süredir MSG’nin başkanlığını Garo Mafyan yürütüyor ve şu an yönetim kurulunda Ferhat Göçer, Ozan Çolakoğlu, Aşkın Tuna, Cengiz Erdem, Bora Öztoprak gibi

isimler var.

Sezen Aksu ve Candan Erçetin’in listesinde ise Zeynep Talu, Ömer Teoman bulunuyor, birkaç büyük şarkıcının da yönetime gireceğini öğrendim.

Sezen-Candan’ın listesi uzun süredir başkanlık görevini sürdüren Garo Mafyan’ın listesine karşı yarışacak.

Bu sefer müzik sektörünün ünlüleri işi ciddiye almış durumda ve çok sıkı çalışıyorlar.

MSG’de Candan Erçetin’in başkanlığı ve yeni dönem eli kulağında gözüküyor...

Cem Yılmaz’dan bir ilk: “Arif v 216” Arapça altyazıyla gösterimde

Cem Yılmaz, ilk haftada 2 milyon 92 bin gişe yapan “Arif v 216”yla rekora gözünü dikmiş gözüküyor.

7 milyon üzeri gişeyi hedefleyen, hatta “Recep İvedik 5”in elinde bulunan rekoru kırmayı gözüne kestiren Cem Yılmaz, bu hafta bir ilki gerçekleştiriyor ve filmini Arapça altyazıyla gösterime sokuyor.

Bunun için filmin ortağı ve dağıtımcısı olan Muzaffer Yıldırım’ın CGV Mars Media’sı (Şirketin yüzde 80’i Korelilerin artık), bir saha araştırması yaptırdı ve İstanbul’da Arap turistlerin en fazla olduğu 6 lokasyonu belirledi.

Bu 6 lokasyonda yer alan 6 AVM’de bu haftadan itibaren “Arif v 216” Arapça altyazıyla gösterilecek.

O AVM’ler şunlar: Marmara Park, Forum İstanbul, Viaport, Vialand, Historia ve Cevahir AVM.

Böylece Türk sineması doğrudan Arap turisti de hedefler hale geldi ki, bu diğer filmlerin de aynı uygulamayı yapmasına neden olacak.

Cem Yılmaz’ın açtığı “Arapça altyazı seçeneği” yolundan diğer filmler de gidecektir eminim.

Özellikle de Ortadoğu’da fanları olan oyuncular

için bulunmaz bir fırsat olacak bu...





Bülent Ersoy: Alacak olsam Tarkan Beyefendiye’ye 36 bin liralık hediye mi alırım?

Bülent Ersoy’un Tarkan’ın eşine 11 bin liralık beşibiyerde taktığı, 25 bin liralık da pırlanta seti hediye ettiği söylenmişti.

Bülent Hanım’a sordum.

“Ne münasebet!” dedikten sonra ekledi: “Alacak olsam Tarkan Beyefendiye’ye 36 bin liralık hediye mi alırım? O çok daha fazlasını hak ediyor.”

“Şu sıralar düet yapmak üzere üstünde çalıştığınız ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı için Tarkan’a ödeme yaptınız mı?” diye sordum...

“Bizim seviyemizdeki isimler arasında böyle şeyler konuşulmaz.

Tarkan Beyefendi daha önce düet yaptığımız ‘Kor’ şarkısı için de, şimdiki şarkı için de eskilerin deyimiyle tek bir delikli kuruş talep etmemiştir.

Bilgilerinize sunarım gazeteci bey” yanıtını verdi.

Bu hafta yemeğe çıkarmaya söz verdim Bülent Hanım’ı.

Asıl havadisleri o yemekten sonra veririm...