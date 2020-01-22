Seyirci dijital ve tiyatroya kaçtı

Geçen hafta sonu vizyona giren iki iddialı film de beklenenin altında açılış yaptı...
Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler 2’si 140 bin kişi tarafından izlendi.
İlk filmin açılış rakamının neredeyse yarısı bu.
Demek ki Karakomik Filmler’in 2’si ilkinden daha az izlenecek.
30 milyon lira harcanıp yapılan Diriliş ve Osmanlı dizilerini arkasına alan büyük prodüksiyon “Türkler Geliyor”u sadece 117 bin kişi izledi...
Bu filmle ilgili beklenti rekorlar kırması yönündeydi...
Cem’in filmiyle ilgili beklenti ilkini geçmesi yönündeydi...
Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı Biz Böyleyiz 226 binde kaldı...
Ya gişe rekortmenleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir?
Nerede 6-7 milyon gişelik Düğün Dernekler, nerede 3 milyon barajını zorlayan Çalgı Çengi, nerede Baba Parası’nın 3 haftada 1 milyonu zor geçen gişesi...
Peki nerede bu sinema seyircisi?
Neden gitmiyor gişe rekortmeni oyuncuların filmlerine...
Neden 5-6 milyonluk filmler çıkmıyor. Bu arada bir tek 7. Koğuştaki Mucize çıktı, onu atlamayalım.
Bunun üç nedeni var:
1- Netflix ve internet platformları...
2- Yükselen tiyatro ve sahne sanatları...
3- Ekonomik sıkıntı...
◊ Mesela ben Joker’i sinemada değil, Apple TV’den satın alarak izledim. Sinemaya gideceğime evde bacağımı keyif yaparım fikri daha ağır basmaya başladı...
◊ Sinema seyirci çekemezken tiyatro ve müzikallere bilet bulunamıyor. Her iyi tiyatro oyunu kapalı gişe... Aylar sonrasına bilet bulamıyorsunuz. Sinema müşterisi aynı tarz filmleri izlemek yerine sevdiği isimleri sahnede canlı görmeyi tercih etmeye başladı...
◊ İnsanların alım gücü azaldı, bilet fiyatları yükseldi... Eşi ve çocuğuyla sinemaya giden bir arkadaşım geçen gün dert yanıyordu, “65 liraya bilet mi” olur diye...
Tüm bu faktörlerin hepsi sinemayı olumsuz etkilemeye başladı.
O yüzden son olarak Cem Yılmaz’ın ve Gupse Özay’ın filmlerine imza atan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın “100 milyon bütçeli filmler çok yakında” açıklamasına katılmıyorum...
Onun nedeni de bir alt kutu da...
100 milyon bütçeli filmler hayal gibi
NuLook’un sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım, ekonomi müdürümüz Sefer Levent’e verdiği röportajda “100 milyon bütçeli filmler çok yakında” dedi...
Mısır krizinin aşılması nedeniyle yapımcıların hak ettiği payı almaya başladığı için bunu söylüyor ama büyük bütçeli işler bu gişelerde kalırsa, söylediği hayal öteye geçemeyecek.
İşte 30 milyona çekilen “Türkler Geliyor” filmi ilk 3 günde 117 bin kişi tarafından izlendi...
Mahsun Kırmızıgül’ün bir daha büyük bütçeli filmler çekmeyeceğini yakın çevresine söylediğine ben biliyorum...
Müthiş dönem dekorları yarattığı, çok kalabalık bir oyuncu/figüran kadrosu kullandığı Mucize Aşk 2 filmi 1.864.000’de kaldı.
Bu dönemde yine çok iyi gişe ama böyle bir film 5 milyon gişe yaparsa, Mahsun çok daha büyük prodüksiyonlara cesaret edebilirdi.
Bir daha aynı riski alacağını sanmam.
2019’u mısır kriziyle kapattık, 2020’ye tüm filmlerde düşük gişelerle başladık...
7. Koğuştaki Mucize dışında tek bir başarı yok sinemada son 13 aydır.
Durum böyleyken nasıl 100 milyon bütçeli filmlere çıkacağız biz...
Tüm sinema sektörü dikkat etmeli, seyirci sıkılmaya başladı...
Sonunda kurtuluyoruz
Geçen gün bir fayton sahibi “300 bin liraya kümes alınmaz” diyordu.
Belediyenin fayton başına verdiği 300 bin lirayı ve 6 atı geçmemek üzere at başına verdiği 4 bin lirayı beğenmiyor...
Yani 324 bin liraya kümes alınmazmış.
Fayton sahipleri fayton plakalarını taksi plakalarıyla karıştırıyor galiba...
İBB bu konuya alkışlanacak bir çözüm buldu.
Fayton sorununu çözmek için bu kadar para harcanır mı da demeyin.
Yıllardır bitmeyen bir sorundan, hayvan eziyetinden, at ölümlerinden, salgınlardan, topyekûn tüm tartışmalardan ömür boyu kurtulmak için bu para harcanır. Üstelik İBB bazı faytoncuları, elektrikli faytonlarda da görevlendirileceğini açıkladı...
Daha ne yapsın size belediye...
Seyirci dijital ve tiyatroya kaçtı
Geçen hafta sonu vizyona giren iki iddialı film de beklenenin altında açılış yaptı...
Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler 2’si 140 bin kişi tarafından izlendi.
İlk filmin açılış rakamının neredeyse yarısı bu.
Demek ki Karakomik Filmler’in 2’si ilkinden daha az izlenecek.
30 milyon lira harcanıp yapılan Diriliş ve Osmanlı dizilerini arkasına alan büyük prodüksiyon “Türkler Geliyor”u sadece 117 bin kişi izledi...
Bu filmle ilgili beklenti rekorlar kırması yönündeydi...
Cem’in filmiyle ilgili beklenti ilkini geçmesi yönündeydi...
Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı Biz Böyleyiz 226 binde kaldı...
Ya gişe rekortmenleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir?
Nerede 6-7 milyon gişelik Düğün Dernekler, nerede 3 milyon barajını zorlayan Çalgı Çengi, nerede Baba Parası’nın 3 haftada 1 milyonu zor geçen gişesi...
Peki nerede bu sinema seyircisi?
Neden gitmiyor gişe rekortmeni oyuncuların filmlerine...
Neden 5-6 milyonluk filmler çıkmıyor. Bu arada bir tek 7. Koğuştaki Mucize çıktı, onu atlamayalım.
Bunun üç nedeni var:
1- Netflix ve internet platformları...
2- Yükselen tiyatro ve sahne sanatları...
3- Ekonomik sıkıntı...
◊ Mesela ben Joker’i sinemada değil, Apple TV’den satın alarak izledim. Sinemaya gideceğime evde bacağımı keyif yaparım fikri daha ağır basmaya başladı...
◊ Sinema seyirci çekemezken tiyatro ve müzikallere bilet bulunamıyor. Her iyi tiyatro oyunu kapalı gişe... Aylar sonrasına bilet bulamıyorsunuz. Sinema müşterisi aynı tarz filmleri izlemek yerine sevdiği isimleri sahnede canlı görmeyi tercih etmeye başladı...
◊ İnsanların alım gücü azaldı, bilet fiyatları yükseldi... Eşi ve çocuğuyla sinemaya giden bir arkadaşım geçen gün dert yanıyordu, “65 liraya bilet mi” olur diye...
Tüm bu faktörlerin hepsi sinemayı olumsuz etkilemeye başladı.
O yüzden son olarak Cem Yılmaz’ın ve Gupse Özay’ın filmlerine imza atan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın “100 milyon bütçeli filmler çok yakında” açıklamasına katılmıyorum...
Onun nedeni de bir alt kutu da...
100 milyon bütçeli filmler hayal gibi
NuLook’un sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım, ekonomi müdürümüz Sefer Levent’e verdiği röportajda “100 milyon bütçeli filmler çok yakında” dedi...
Mısır krizinin aşılması nedeniyle yapımcıların hak ettiği payı almaya başladığı için bunu söylüyor ama büyük bütçeli işler bu gişelerde kalırsa, söylediği hayal öteye geçemeyecek.
İşte 30 milyona çekilen “Türkler Geliyor” filmi ilk 3 günde 117 bin kişi tarafından izlendi...
Mahsun Kırmızıgül’ün bir daha büyük bütçeli filmler çekmeyeceğini yakın çevresine söylediğine ben biliyorum...
Müthiş dönem dekorları yarattığı, çok kalabalık bir oyuncu/figüran kadrosu kullandığı Mucize Aşk 2 filmi 1.864.000’de kaldı.
Bu dönemde yine çok iyi gişe ama böyle bir film 5 milyon gişe yaparsa, Mahsun çok daha büyük prodüksiyonlara cesaret edebilirdi.
Bir daha aynı riski alacağını sanmam.
2019’u mısır kriziyle kapattık, 2020’ye tüm filmlerde düşük gişelerle başladık...
7. Koğuştaki Mucize dışında tek bir başarı yok sinemada son 13 aydır.
Durum böyleyken nasıl 100 milyon bütçeli filmlere çıkacağız biz...
Tüm sinema sektörü dikkat etmeli, seyirci sıkılmaya başladı...
Sonunda kurtuluyoruz
Geçen gün bir fayton sahibi “300 bin liraya kümes alınmaz” diyordu.
Belediyenin fayton başına verdiği 300 bin lirayı ve 6 atı geçmemek üzere at başına verdiği 4 bin lirayı beğenmiyor...
Yani 324 bin liraya kümes alınmazmış.
Fayton sahipleri fayton plakalarını taksi plakalarıyla karıştırıyor galiba...
İBB bu konuya alkışlanacak bir çözüm buldu.
Fayton sorununu çözmek için bu kadar para harcanır mı da demeyin.
Yıllardır bitmeyen bir sorundan, hayvan eziyetinden, at ölümlerinden, salgınlardan, topyekûn tüm tartışmalardan ömür boyu kurtulmak için bu para harcanır. Üstelik İBB bazı faytoncuları, elektrikli faytonlarda da görevlendirileceğini açıkladı...
Daha ne yapsın size belediye...