Şeyh’le yemeğe çıkmak!

Burak Özçivit, Katar’a gitti ve saraya yakın zengin kadınlarla buluşup bir akşam yemeği yedi...
19.00’dan gece 01.00’e kadar süren yemekte Katarlı kadın hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraflar çektirdi.
Bunun karşılığında da 1 milyon lira aldı...
Hemen bir flashback yapıp Ekim 2017’ye ışınlıyorum şimdi sizi...
Meryem Uzerli’yle o tarihte yaptığım röportajda sormuştum:
“Arap ülkelerinde hiç para karşılığı yemek teklifi aldın mı” diye...
Tüm samimiyetiyle, “Aldım. Üstelik gittim de...” diye yanıt vermişti.
Ben, “Bir şeyhle para karşılığı yemek mi yedin” diye üsteleyince de, “Evet, bir kere gittim ama oradan aldığım parayı bağışladım.
Çünkü o bir iş değildi, çalışmadım ve sadece bir akşam yemeği yedim. Terleyerek para kazanmadım ki...
Hiç tanımadığın bir insanla yemeğe çıkmak bana garip geliyor.
Bir daha yapacağımı sanmıyorum ama yaparsam da yine bu parayı kendim için kullanmam.
Ben ancak çalışıp kazandığım bir parayı kullanırım. Etik prensiplerim var” demişti
O dönem, “Para karşılığı şeyhle yemeğe çıktı” diye çok tantanası olmuştu bu konunun...
Bunu bir kadın oyuncu yapınca iş hemen başka yerlere çekiliyor...
Bir erkek oyuncu yapınca ise çok normal karşılanıyor.
Oysa Burak’ın yaptığı da aynı şey, ha şeyhle yemeğe çıkmışsın, ha şeyhe/saraya yakın kadınlarla...
İkisi de para karşılığı değil mi?
Burak da terleyerek para kazanmadı.
Hiç tanımadığı insanlarla yemeğe çıktı...
Ama arada önemli bir fark var:
Meryem kazandığı parayı çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesine harcadı... Burak cebe attı...
Meryem, Alman ekolünden geldiği için, “Ben ancak çalışıp kazandığım bir parayı kullanırım” dedi.
Burak’ın böyle bir şey aklının ucundan bile geçmedi...
Destekleme Kurulu’nda 7 üye sayısı 8’e çıktı...
Yeni sinema yasası perşembe gecesi Genel Kurul’da oylandı ve Meclis’ten geçti...
Bir değişiklikle... Destekleme Kurulu’nda üye sayısı 7’den 8’e çıkarıldı...
Bu kurulda bakanlığın 4, sinema temsilcilerinin 3 kişi olmasını başından beri eleştiriyordum...
Bakanlık temsilcisi 1, bakanlığın sinema sektöründen atayacağı kişi sayısı 3’tü taslakta...
Sinema sektöründen de 3 kişi vardı...
“Bu dengenin 4-3 bakanlık lehine olması doğru değil” diye başından beri yazıyorum...
Çarşamba günü Meclis’te yasayı konuşurken de aynısını söyledim.
“Sinema temsilcilerinin sayısı 4, bakanlık kanadının 3 olmalı” dedim...
Ak Partililer, “Olabilir... Belki son dakikada bir değişiklik yaparız” yanıtını verdiler.
Gerçekten de yapmışlar...
Bakanlık kanadının sayısı 3’e düşmemiş ama sinema temsilcilerinin sayısı 1 arttı Meclis’ten geçen yasada...
Destekleme Kurulu’nda şimdi denge 4-4 oldu...
Sinema sektörünün göndereceği 4 temsilci, bakanlığın sinema sektöründen atayacağı 3 kişi ve 1 bakanlık temsilcisinden oluşacak şimdi Destekleme Kurulu...
Yeni sinema yasamız tüm sektöre hayırlı olsun...
Instagram’a günde 20 dakika...
Sosyal medyanın bir hastalık olduğunu hep söylüyorum. Kafayı sardığın anda saatlerini geçirebilirsin ve nasıl geçtiğini de anlamazsın...
Benim başından beri hep “mesafeli” bir ilişkim oldu sosyal medyayla...
Gerektiği kadar fotoğraf paylaştım, çoğu işle ilgili... Bazen günlerce hiçbir şey paylaşmadığım da oluyor.
Geçen hafta Onur Baştürk yazdı, aralık ayında Instagram’da günde ortalama geçirdiği süre 3 saatmiş...
Ocak ayında 1 saate düşürdüğü için seviniyordu.
Merak edip “Hareketlerin” bölümüne baktım ben ne kadar zaman harcıyorum diye Instagram’da...
Geçen hafta ortalama harcadığım süre günlük 20 dakikaymış...
Ondan önceki hafta 22 dakikaydı...
Mesela çarşamba günü sadece 3 dakikamı harcamışım, perşembe ise 8 dakika...
Pek çoğuna göre benim harcadığım zaman komik olabilir ama günde 3 saatinizi harcıyorsanız gerçekten bir doktora görünün derim...
YARIN
◊ Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yeni sinema yasasını anlatıyor...
◊ Mısır kriziyle ilgili neler söyledi...
◊ Yeni yasa neleri değiştirecek, yapımcı-Mars krizi bitecek mi?
◊ Sansür iddialarına ne cevap verdi?
Şeyh’le yemeğe çıkmak!
Burak Özçivit, Katar’a gitti ve saraya yakın zengin kadınlarla buluşup bir akşam yemeği yedi...
19.00’dan gece 01.00’e kadar süren yemekte Katarlı kadın hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraflar çektirdi.
Bunun karşılığında da 1 milyon lira aldı...
Hemen bir flashback yapıp Ekim 2017’ye ışınlıyorum şimdi sizi...
Meryem Uzerli’yle o tarihte yaptığım röportajda sormuştum:
“Arap ülkelerinde hiç para karşılığı yemek teklifi aldın mı” diye...
Tüm samimiyetiyle, “Aldım. Üstelik gittim de...” diye yanıt vermişti.
Ben, “Bir şeyhle para karşılığı yemek mi yedin” diye üsteleyince de, “Evet, bir kere gittim ama oradan aldığım parayı bağışladım.
Çünkü o bir iş değildi, çalışmadım ve sadece bir akşam yemeği yedim. Terleyerek para kazanmadım ki...
Hiç tanımadığın bir insanla yemeğe çıkmak bana garip geliyor.
Bir daha yapacağımı sanmıyorum ama yaparsam da yine bu parayı kendim için kullanmam.
Ben ancak çalışıp kazandığım bir parayı kullanırım. Etik prensiplerim var” demişti
O dönem, “Para karşılığı şeyhle yemeğe çıktı” diye çok tantanası olmuştu bu konunun...
Bunu bir kadın oyuncu yapınca iş hemen başka yerlere çekiliyor...
Bir erkek oyuncu yapınca ise çok normal karşılanıyor.
Oysa Burak’ın yaptığı da aynı şey, ha şeyhle yemeğe çıkmışsın, ha şeyhe/saraya yakın kadınlarla...
İkisi de para karşılığı değil mi?
Burak da terleyerek para kazanmadı.
Hiç tanımadığı insanlarla yemeğe çıktı...
Ama arada önemli bir fark var:
Meryem kazandığı parayı çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesine harcadı... Burak cebe attı...
Meryem, Alman ekolünden geldiği için, “Ben ancak çalışıp kazandığım bir parayı kullanırım” dedi.
Burak’ın böyle bir şey aklının ucundan bile geçmedi...
Destekleme Kurulu’nda 7 üye sayısı 8’e çıktı...
Yeni sinema yasası perşembe gecesi Genel Kurul’da oylandı ve Meclis’ten geçti...
Bir değişiklikle... Destekleme Kurulu’nda üye sayısı 7’den 8’e çıkarıldı...
Bu kurulda bakanlığın 4, sinema temsilcilerinin 3 kişi olmasını başından beri eleştiriyordum...
Bakanlık temsilcisi 1, bakanlığın sinema sektöründen atayacağı kişi sayısı 3’tü taslakta...
Sinema sektöründen de 3 kişi vardı...
“Bu dengenin 4-3 bakanlık lehine olması doğru değil” diye başından beri yazıyorum...
Çarşamba günü Meclis’te yasayı konuşurken de aynısını söyledim.
“Sinema temsilcilerinin sayısı 4, bakanlık kanadının 3 olmalı” dedim...
Ak Partililer, “Olabilir... Belki son dakikada bir değişiklik yaparız” yanıtını verdiler.
Gerçekten de yapmışlar...
Bakanlık kanadının sayısı 3’e düşmemiş ama sinema temsilcilerinin sayısı 1 arttı Meclis’ten geçen yasada...
Destekleme Kurulu’nda şimdi denge 4-4 oldu...
Sinema sektörünün göndereceği 4 temsilci, bakanlığın sinema sektöründen atayacağı 3 kişi ve 1 bakanlık temsilcisinden oluşacak şimdi Destekleme Kurulu...
Yeni sinema yasamız tüm sektöre hayırlı olsun...
Instagram’a günde 20 dakika...
Sosyal medyanın bir hastalık olduğunu hep söylüyorum. Kafayı sardığın anda saatlerini geçirebilirsin ve nasıl geçtiğini de anlamazsın...
Benim başından beri hep “mesafeli” bir ilişkim oldu sosyal medyayla...
Gerektiği kadar fotoğraf paylaştım, çoğu işle ilgili... Bazen günlerce hiçbir şey paylaşmadığım da oluyor.
Geçen hafta Onur Baştürk yazdı, aralık ayında Instagram’da günde ortalama geçirdiği süre 3 saatmiş...
Ocak ayında 1 saate düşürdüğü için seviniyordu.
Merak edip “Hareketlerin” bölümüne baktım ben ne kadar zaman harcıyorum diye Instagram’da...
Geçen hafta ortalama harcadığım süre günlük 20 dakikaymış...
Ondan önceki hafta 22 dakikaydı...
Mesela çarşamba günü sadece 3 dakikamı harcamışım, perşembe ise 8 dakika...
Pek çoğuna göre benim harcadığım zaman komik olabilir ama günde 3 saatinizi harcıyorsanız gerçekten bir doktora görünün derim...
YARIN
◊ Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yeni sinema yasasını anlatıyor...
◊ Mısır kriziyle ilgili neler söyledi...
◊ Yeni yasa neleri değiştirecek, yapımcı-Mars krizi bitecek mi?
◊ Sansür iddialarına ne cevap verdi?