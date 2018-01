Serra pilateste

Hem de zor bir hareketi spor hocasının yardımıyla başarıyla yapıyor. Sporcunun havada asılı durduğu bu harekette en önemli şey yere tamamen paralel olabilmektir.Serra Yılmaz da bunu başarıyla gerçekleştirmiş...Fazla kilolarına aldırış etmeden de pilates salonunun sayfasında fotoğrafın yayınlanmasına izin vermiş.Spor böyledir, başardığınızı göstermek istersiniz.O yüzden spor salonlarından bu kadar çok video düşüyor sosyal medyada önümüze...Ama en güzeli Serra Yılmaz’ın bu fotoğrafı...

Cihangir’in sansarları

Şehirde, Cihangir gibi kalabalık, binalarla dolu bir yerde sansar yaşar mı?

Vallahi yaşarmış, gözümle gördüm.

Ben sansarı köylerde, tavan aralarında yaşayan, kümes hayvanlarını boğazlayan katil ruhlu bir hayvan olarak bilirdim.

Meğer şehirde de karşımıza çıkıyormuş işte...

Geçen sabah 06.00’da kanaldan gelen araca binerken şoförün çığlığıyla duydum.

“Abi sansar dolanıyor buralarda” dedi. Sonra da çöplerin oradaki sansarı gösterdi.

Hiç kedidir o kedi demeyin, bildiğiniz sansar! Fotoğrafını çekelim derken kaçtı gitti...

İnternette araştırınca Yaban Hayvan Veterineri Ahmet Emre Kütükçü’nün geçen yaz yaptığı açıklamayı gördüm.

“Geceleri beslenmeye çıkıyorlar.

İstanbul’da sıçan ve güvercinler gibi avlayabilecekleri çok hayvan var.

Tatlıya da düşkünler.

Bazen açık pencere bulurlarsa evlere girebilirler.

Yumurtayı da severler.

Burunlarıyla kırıp içerisinden emerler.

İstanbul’da sansarlar için hem barınma hem de beslenme imkânı geniş.

Daha önce Fatih ve Beyoğlu’ndan çok ihbar geldi.

Bu bölgelerde bir sürü yavru sansar bulduk.

Sansarlar, şehirde yaşamaya ayak uydurmuş bir hayvan” demiş Kütükçü...

Bu da önceki sabah benim gördüğümün sansar olduğunun en iyi kanıtı...



Er meydanına iddialı çıktı

“Arif v 216”nın ilk gün açılışının 300 bin, ilk üç gün rakamının 1 milyon 300 bin olduğunu açıkladı Box Office Türkiye.

İlk üç gün gişelerine göre, Türk sinemasında en iyi açılış yapan 4’üncü film oldu “Arif v 216”.

Cem Yılmaz’dan bir rekor gelir mi?

7,.5 milyona ulaşıp Şahan’dan liderliği devralabilir mi?

Cem Yılmaz’a laf çakmak için Kırkpınar er meydanı fotoğrafı paylaşıp, “Buraya çıkan herkes yiğittir. Tüm pehlivanlara başarılar dilemek de erdemliktir” dedi ya Şahan...

Cem Yılmaz da er meydanına iddialı çıktığını gösterdi ilk üç gün gişesiyle.

Cem Yılmaz filminin Şahan Gökbakar’ı geçmesini isteyen...

Cem Yılmaz sinemasının Şahan’la kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna inanan geniş bir sinemasever kitlesi var.

Hangisi peki?

Bu sene bir tarafa “Arif v 216”yı…

Diğer tarafa Şahan’ın yeni karakteri Kayhan’ı koyarak bulacağız bu sorunun yanıtını.



The Cut’ı çekince küfret Altın Küre’yi kazanınca öv

Ayla’nın aday olamadığı Oscar’a Fatih Akın’ın çektiği “In The Fade” Almanya adına ‘En İyi Yabancı Film” dalında aday olmayı başarmıştı. Fatih Akın, Oscar’ın habercisi Altın Küre’yi kazanarak büyük başarı elde etti.

Altın Küre’yi kazanan ilk Türk...

Bravo Fatih Akın...

Bir Türk olarak sevindik gibi yorumlar okudum...

Oysa aynı Fatih Akın’ı “The Cut” filmiyle Ermeni meselesi tartışmasında yerden yere vurmuştuk...

3 yıl önce The Cut’la dövüyorduk...

3 yıl sonra Golden Globe’la övüyoruz...

Fatih Akın’da mı problem, bizde mi?