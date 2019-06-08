Seda 7 yılda hiç değişmedi

Seda Sayan’ın yeni şarkısı Son Sözüm hafta başında piyasaya çıktı.
Sayan’ın şarkısından çok fotoğrafları gündemde.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarıyla (kendisi sosyal medyadan canlı yayınladığı için biliyoruz) konuşulan Seda Sayan’ın yeni görüntüsü beğenildi...
Tam bunun üzerine Seda’nın yeni single’ı ve fotoğrafları geldi...
“Genç kızlara taş çıkardı”, “Düzgün fiziğiyle dikkat çekti” vurgularıyla haber olan fotoğrafların altında Tamer Yılmaz imzası var...
Bunların hepsi doğru ama tek bir şey eksik:
Fotoğrafların 2012 yılında çekildiği...
Bu fotoğrafları bundan 7 yıl önce çektirdi Seda Sayan.
Tamer Yılmaz’ın çektiği bu kareler Nisan 2012 sayısında Marie Claire’e kapak oldu ve derginin iç sayfalarında kullanıldı...
7 yıl sonra aynı kareleri single kapağında yeniymiş gibi görünce şaşırdım...
Saçının modelinden mayo ve bikinisine kadar Seda 7 yılda hiç değişmeden duruyor...
Seda’nın buna hiç ihtiyacı yok, bugün 54 yaşında hâlâ bakımlı ve güzel, demek iş yoğunluğundan yeni fotoğraf çektirecek zaman bulamadı.
Kadın futbolu
Fransa’da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası, dün akşam oynanan Fransa-Güney Kore maçıyla başladı.
Bugün Almanya-Çin, İspanya-Güney Kore ve Norveç-Nijerya maçları var.
Maçlar TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.
Dünyada kadın futboluna ilgi giderek yükseliyor.
Göreceksiniz bu turnuva bizim medyamızda bile hiç olmadığı kadar ilgi görecektir...
Tribünlerde seyirci sayısının artması, rekorlar kırılması, televizyondan izleyenlerin sayısında büyük bir artış olması bekleniyor.
Kadın futbolcuların daha az para kazanması tartışıyor ya...
Hatta dün Jimmy Durmaz, 2020 elemelerinde İsveç Milli Takımı’ndan kazanacağı primleri kadın takımına vereceğini açıkladı...
Bu turnuva dünyada kadın futbolu için dönüm noktası olacak...
Peki biz ne yapıyoruz?
1995’te kurulan Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı’nın en ufak bir başarısı yok daha...
Fenerbahçe HeForShe hareketi başlatıyor ama bir kadın futbol takımı yok, mazide fotoğrafları var sadece...
Galatasaray desen üç sezon önce kadın futbol takımını kapattı.
Bir tek Beşiktaş’ın var ve onlar da şampiyon oluyor zaten...
Hakkari de bile kadınların kendi çabalarıyla kurduğu futbol takımı var, 1. Ligi 6. sırada tamamladılar Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadın takımı yok...
100’er yıllık kulüpler bizim gibi Kadınlar Dünya Kupası’nı izlemekle yetiniyor.
Sanki ejderhası var
Aleyna Tilki’nin Bodrum beach’lerinden bikinili fotoğraflar çıktı.
Boyu biraz daha uzamış, dünya starı olmanın keyfine biraz daha varmıştır herhalde.
19 yaşında bir genç...
Gezecek, yüzecek tabii, bikini de giyecek, mini etek de...
Uçuk kaçık videolar da paylaşacak...
Ama iskelede gördüğü ilgiden, herkesin fotoğrafını, videosunu çekmesinden şımarmayacak...
Havalara girmeyecek...
Sosyal medyada şu sıralar, “Bana diyorlar ki şu havalara bak falan... Sanki ejderhası var... Belki var...” sözleri çok moda...
Bütün genç kızlar bu sözlerle videolar çekip paylaşıyor...
Bu sözler en çok Aleyna’ya uyar...
Belki de gerçekten ejderhası var...
Seda 7 yılda hiç değişmedi
Seda Sayan’ın yeni şarkısı Son Sözüm hafta başında piyasaya çıktı.
Sayan’ın şarkısından çok fotoğrafları gündemde.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarıyla (kendisi sosyal medyadan canlı yayınladığı için biliyoruz) konuşulan Seda Sayan’ın yeni görüntüsü beğenildi...
Tam bunun üzerine Seda’nın yeni single’ı ve fotoğrafları geldi...
“Genç kızlara taş çıkardı”, “Düzgün fiziğiyle dikkat çekti” vurgularıyla haber olan fotoğrafların altında Tamer Yılmaz imzası var...
Bunların hepsi doğru ama tek bir şey eksik:
Fotoğrafların 2012 yılında çekildiği...
Bu fotoğrafları bundan 7 yıl önce çektirdi Seda Sayan.
Tamer Yılmaz’ın çektiği bu kareler Nisan 2012 sayısında Marie Claire’e kapak oldu ve derginin iç sayfalarında kullanıldı...
7 yıl sonra aynı kareleri single kapağında yeniymiş gibi görünce şaşırdım...
Saçının modelinden mayo ve bikinisine kadar Seda 7 yılda hiç değişmeden duruyor...
Seda’nın buna hiç ihtiyacı yok, bugün 54 yaşında hâlâ bakımlı ve güzel, demek iş yoğunluğundan yeni fotoğraf çektirecek zaman bulamadı.
Kadın futbolu
Fransa’da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası, dün akşam oynanan Fransa-Güney Kore maçıyla başladı.
Bugün Almanya-Çin, İspanya-Güney Kore ve Norveç-Nijerya maçları var.
Maçlar TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.
Dünyada kadın futboluna ilgi giderek yükseliyor.
Göreceksiniz bu turnuva bizim medyamızda bile hiç olmadığı kadar ilgi görecektir...
Tribünlerde seyirci sayısının artması, rekorlar kırılması, televizyondan izleyenlerin sayısında büyük bir artış olması bekleniyor.
Kadın futbolcuların daha az para kazanması tartışıyor ya...
Hatta dün Jimmy Durmaz, 2020 elemelerinde İsveç Milli Takımı’ndan kazanacağı primleri kadın takımına vereceğini açıkladı...
Bu turnuva dünyada kadın futbolu için dönüm noktası olacak...
Peki biz ne yapıyoruz?
1995’te kurulan Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı’nın en ufak bir başarısı yok daha...
Fenerbahçe HeForShe hareketi başlatıyor ama bir kadın futbol takımı yok, mazide fotoğrafları var sadece...
Galatasaray desen üç sezon önce kadın futbol takımını kapattı.
Bir tek Beşiktaş’ın var ve onlar da şampiyon oluyor zaten...
Hakkari de bile kadınların kendi çabalarıyla kurduğu futbol takımı var, 1. Ligi 6. sırada tamamladılar Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadın takımı yok...
100’er yıllık kulüpler bizim gibi Kadınlar Dünya Kupası’nı izlemekle yetiniyor.
Sanki ejderhası var
Aleyna Tilki’nin Bodrum beach’lerinden bikinili fotoğraflar çıktı.
Boyu biraz daha uzamış, dünya starı olmanın keyfine biraz daha varmıştır herhalde.
19 yaşında bir genç...
Gezecek, yüzecek tabii, bikini de giyecek, mini etek de...
Uçuk kaçık videolar da paylaşacak...
Ama iskelede gördüğü ilgiden, herkesin fotoğrafını, videosunu çekmesinden şımarmayacak...
Havalara girmeyecek...
Sosyal medyada şu sıralar, “Bana diyorlar ki şu havalara bak falan... Sanki ejderhası var... Belki var...” sözleri çok moda...
Bütün genç kızlar bu sözlerle videolar çekip paylaşıyor...
Bu sözler en çok Aleyna’ya uyar...
Belki de gerçekten ejderhası var...