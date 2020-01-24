Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cengiz SEMERCİOĞLU>Sayfiye yerlerinde neden daha az cinayet işlenir?
"Cengiz Semercioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cengiz Semercioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Sayfiye yerlerinde neden daha az cinayet işlenir?

24 Ocak 2020

Bana sorsalar “İstanbul’un en tehlikeli ilçesi neresi?” diye, Esenyurt derdim.


Genelde okuduğum haberler, önümüze gelen olaylarda hep bu ilçenin ismine rastlıyorum.
Ama yanılmışım. Birinci sırada Fatih varmış. Esenyurt daha geriden geliyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü, yılsonuna doğru İstanbul’da en çok cinayet işlenen ilçeleri açıkladı.
Birinci sırada 27 cinayetle Fatih var. İkinci sırada 22 cinayetle Küçükçekmece.
Üçüncü sırada 17 cinayetle Esenyurt yer alıyor.
2019’da cinayet olayının yaşanmadığı iki ilçe var İstanbul’da:
Biri Şile, diğeri Adalar.
Yazlık ve sayfiye hayatının stresi ve şiddeti azalttığının bir kanıtı da bu olmalı.
Deniz ve plaj havası herkese
iyi gelir.

Semtin en güzel sakiniydi

Her semtin nev-i şahsına münhasır yüzleri vardır.
Herkesin tanıdığı, herkesin bildiği, mahallede hep gördüğü simalar.
Bizim semtin böyle isimlerinden biri de Yüksel Abimizdi.
Cihangir’de Firuzağa Camisi’nin köşesinde her zamanki yerinde oturur, gelenle geçenle sohbet ederdi.
Cihangir’e ilk geldiğim yıllardan tanırım, neredeyse 25 yıla yakın zaman...
“Amerikalı” derdi herkes ona.
İlginç bir hikayesi vardı; Amerika’da kalmış yıllarca, boksörlük yapmış.
25 yıl önce gücü kuvveti yerindeyken eşya taşıma işleri yapardı semtte.
Buzdolabını, çamaşır makinesini tek başına sırtladığı gibi iki sokak öteye, bir solukta başka bir eve yerleştirebilirdi.
Tek başına sırtında ev taşırdı, öyle kuvvetliydi.
Şakır şakır İngilizce konuşurdu ama Amerikalı denmesini sevmezdi kendisine, “Milliyetçiyim ben, Türküm” derdi.
Hasta Galatasaraylıydı.
Bizim Ağa Bilardo’ya gidip gelirken Firuzağa’da her karşılaştığımızda maç muhabbeti yapardık.
Dilenci gibi para verilmesini asla kabul etmezdi ama tanıdıkları yemek falan ısmarlarsa kabul ederdi.
Son yıllarında yürümekte iyice zorluk çekmeye başlamıştı.
Çukurcuma’da bir otele uyumaya gider, bütün gün caminin kenarında otururdu.
Önceki gün Firuzağa Camisi’nde lavabonun önünde düşerek hayatını kaybettiği haberi geldi.
“Ne! Bizim Amerikalı mı?” dedim önce.
Sonra düzelttim, “Yüksel Abimiz mi ölmüş?” dedim. Çok üzüldüm...
Duvarın dibinde her gün oturduğu gibi sessiz sedasız çıktı hayatımızdan.
Semtin en güzel sakinlerindendi...
Bir sessiz rengini daha kaybetti Cihangir...

Sayfiye yerlerinde neden daha az cinayet işlenir

En çok kullandığım 10 emoji’yi buldum

Telefonumu açtım ve en çok kullandığım 10 emoji’nin hangileri olduğuna baktım. Şöyle bir sıralamayla karşılaştım:
1) Gülen surat
2) Gözyaşlarıyla gülen surat
3) Başparmak havada ok işareti
4) Kalp öpücüğü atan surat
5) Zafer işareti
6) Göz kırpan surat
7) Kırmızı şarap kadehi
8) Alkışlama hareketi
9) Dil dışarıda göz kırpan surat
10) Kahkaha atan mutlu surat

Hadise’nin body’si

 Hadise’nin arkadan gördüğümüz Brazilian kesimi body’si;
Fazla iddialı...
Gereksiz iddialı...
Estetikten uzak iddialı...
“Kim ne derse desin ben buradayım” diyecek kadar iddialı...
“Şimdi bunu neden yaptı” dedirtecek kadar iddialı...
Her şeye rağmen kendini gösterecek kadar iddialı...
Kendini konuşturacak kadar iddialı...
Sonuçta iddialı mı iddialı.

Sayfiye yerlerinde neden daha az cinayet işlenir

X
Cengiz SEMERCİOĞLU Cengiz SEMERCİOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Meryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...Onur BAŞTÜRKMeryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...24.01.2020
VAR polisiBülent YAVUZVAR polisi24.01.2020
Önce insan hakları amaDeniz SİPAHİÖnce insan hakları ama24.01.2020
Sayın bakan Şu çizimleri bir de eşinize göstersenizErtuğrul ÖZKÖKSayın bakan! Şu çizimleri bir de eşinize gösterseniz24.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.