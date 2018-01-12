Şahan’la Cem Yılmaz birlikte oynamayacak



Mutfak’ın genç ve yeni öğrencilerine oyunculuk ve hayat dersleri veriyor.

Oyunculuk anlatıyor, hayata dair deneyimlerini paylaşıyor.

Bu kadar işinin arasında genç oyunculara saatlerce zaman ayırmasını takdirle karşılıyorum.

Önceki gün de Gupse Özay’la röportaj için BKM Mutfak’a girdiğimde, tam sahnede Yılmaz, “Benim de güzel manitalarım oldu” diye bir şey söylüyordu.

Tam bu lafın üzerine düştüm ve sahnedeki Yılmaz’la göz göze geldik...

“Cümlenin öncesini kaçırdım rica etsem baştan anlatabilir misin bu bölümü” dedim...

“O da Cengiz’i takip edin, bu konuyla ilgili bir şey yazarsa bir köşede kıstırın” diye öğrencilerine talimat verdi...

Ders bir anda bölündü, gülüştük.

“Hazır dersi bölmüşken, Cem Yılmaz’la Şahan’ın birlikte Organize İşler’de oynayacağı doğru mu söyler misin” dedim...

“İyi ki sordun, çok iddialı bir kadro olmuş” dedi...

Sonra da Organize İşler’in kastının 10 gün içinde netleşeceğini ve kadroyu önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi...

Şahan’la Cem’i karşılıklı bir filmde görmek başka bahara kaldı yani...

Uzaklaştırma kararını beğendin mi Yeşim?

Geçen çarşamba Yeşim Salkım’ın TV8 sunucusu Seda Akgül hakkında aldırmak istediği uzaklaştırma kararını eleştirmiştim...

Bu kararı vermeyen hakimi alkışlamıştım ki...

Bu kez Seda Sayan son tartışmalarının ardından Yeşim Salkım hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı...

Yani ava giderken avlandı Yeşim...

“Seda Akgül sokakta Yeşim’i görse dövecek mi ki, Yeşim uzaklaştırma kararı aldırmaya çalışıyor” demiştim.

Şimdi aynı şeyi onu savunmak için söylüyorum...

Yeşim Salkım, Seda Sayan’ı gördüğü yerde dövecek mi, sokakta sopayla mı kovalayacak da bu uzaklaştırma kararı veriliyor...

Yeşim Salkım’ın talebini reddetmişti mahkeme...

Keşke Seda Sayan’ın talebi de reddedilseydi.

Kadına şiddeti önlemek için yürürlüğe konulan uygulama istismar edilmemiş olurdu.

Not: Bu tür kararları heyecanla sosyal medyanızda paylaşmayın, Seda Sayan gibi bir büyük hata yapabilirsiniz. Yeşim Salkım’ın TC kimlik no’su ve evinin açık adresini olduğu gibi yayınladı Seda Sayan...

Cevabı bulan beri gelsin

Bir bilmecem var çocuklar:

Gülben, Seren ve Yeşim’le kanlı bıçaklı...

Seren’le Demet kanka...

Demet ise hem Hande hem Gülben’i bir kaşık suda boğacak...

Bu arada Yeşim’le Seda da kanlı bıçaklı...

Seren’le Seda ise abla-kardeş gibi... Şimdi küstüler...

Ama Seda da Gülben’in kankası..

Bu durumda, magazin dünyası kadınları içinde kim kimin arkadaşıdır...

Yansın kafalar!...

Kadınlar daha cesur

Son dört yıl içinde ekranların iki başarılı anchorwoman’ı kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldı...

İkisi de zirvedeydi...

İkisi de istese aynı başarıyla yollarına devam edebilirlerdi.

Ama onlar kendi hayatlarını yaşamayı seçti...

2013 yılında Nazlı Tolga, Fox Haber’de reytinglerde zirvedeyken, üst üste Altın Kelebek’ler kazanırken, ceketini alıp çekti gitti.

Hollandalı eşiyle evlenip Brezilya’ya yerleşti.

Bir dönem Çin’e taşınmışlardı, sanıyorum en son İtalya’da yaşıyorlar.

Jülide Ateş de ikinci kez mesleğinin zirvesindeyken geçen hafta Show Haber’i bıraktı...

“Sıkıştırılmış zamanlarda yaşamak istemiyorum artık. Kendi zamanımın efendisi olmak istiyorum” diyerek ekrana veda etti.

Sevgili arkadaşımız eşi Emre İsekeçeli’ye ve oğlu Ali’ye daha çok zaman ayıracak artık Jülide...

Bakıyorum da kadınlar her konuda erkeklerden daha cesur.

Ben bugüne kadar anchorman’lik koltuğunu kendi isteğiyle terk eden bir erkek görmedim daha....

Ama iki kadın haberci, kariyerlerinin zirvesindeyken bunu yaptı.

Vallahi helal olsun kadınların bu cesaretine...