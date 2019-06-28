Şahan’ın fayton yanlışı

İzmir’in yeni başkanı Tunç Soyer sözünü tuttu ve faytonlar Kordon’dan kaldırıldı...
Bakın bu kadar kolaymış demek ki bu iş...
Şahan Gökbakar klasik bir ecnebi diyarları görmüş kişi olarak bu karara karşı diyor ki, “New York Central Park’ta, Viyana’da fayton var. Oralardaki gibi atlar 3-4 saat çalıştırıp, çiftliklere tatillere gönderilip, denetim altına alınarak yeni bir düzenleme getirilebilirdi İzmir’e...”
Hayır sevgili Şahan getirilemezdi...
2012’de İzmir’in faytonlarını yazdığım bir yazıyı buldum, “Sadece hayvanlara değil insanlara da eziyet bu” dediğim...
Çünkü kafalarına göre bangır bangır müzik çalıp gürültü kirliliği yaratıyorlardı...
Ayrıca hayvanseverler New York’ta da kaldırılsın diyor, Viyana’da da...
İzmir’e gittiğinde atların çektiği bir fayton yerine, elektrikli bir faytona binsen hayatında ne değişir...
Nasıl bakıldığını öğrenmek için belediye her atın başına bir görevli dikemeyeceğine göre bu eziyete son vermek en doğru karar...
Sadece Kuşadası’nda, İzmir’de değil, New York’ta, Viyana’da da son verilmeli..
Bizim durduğumuz nokta bu olmalı...
Not: Umarım Büyükada için de aynı şeyi düşünmüyordur Şahan... Çünkü ada, Kordon ya da Central Park gibi düz değil, yokuşlu... İzmir de yasakladığına göre şimdi sıra İmamoğlu’na geldi demektir...
Dreamliner’ın adı Maçka
THY, filoya yeni
katılan ve Dreamliner olarak adlandırılan Boeing 787-9’un adı için bir anket düzenledi.
Dreamliner’ın adı ne olsun diye dört isim önerdi THY: Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma...
Belli ki THY’nin gönlünden geçen bir antik kentin ismini vermekti ilk Dreamliner uçağına...
Göbeklitepe yüzde 52’lik bir oranla açık ara önde gidiyordu ankette.
Göbeklitepe 2015’te Katmandu’da pistten çıkıp ağır hasar gören ve daha sonra müze olan 10 aylık Airbus’ın adı olduğu için sosyal medyada #AdıEren Olsun etiketiyle alternatif bir kampanya başlatıldı.
THY uçaklarına il, ilçe, tarihi ve turistik bölgelerin verilmesi bir gelenek haline gelmiş durumda yıllardır.
THY filosunda Akdeniz, Karadeniz de var, Aras, Göksu gibi nehir isimleri de, il ve ilçeler de...
2016’da THY filosundaki 8 uçağa 15 Temmuz darbe girişimine en yoğun tepkiyi gösteren semtlerin adı verilmişti...
Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı gibi...
Filoya yeni katılan Dreamliner’da da yer ismi koyma geleneği devam etsin diye Eren yerine, 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün doğduğu yer olan Maçka ismi konuldu...
THY’nin çağrıya uyup Göbeklitepe ismi yerine Maçka’yı tercih etmesi çok yerinde bir davranış oldu.
İlk uçuşun Eren Bülbül’ün memleketi Trabzon’a yapılacak olması da güzel.
Göbeklitepe ismi de bir sonraki Dreamliner’a konur artık...
Çünkü THY’nin Boing’le bu uçaktan 5’i opsiyonlu olmak üzere 30 adet almak için anlaşması var.
Göbeklitepe ismi de mutlaka gökyüzünde olmalı.
Toy Story 4
Yıllardır animasyon filmlerinin hastasıyım, çocuklar biraz büyüdükten sonra ise neredeyse hiçbir animasyon filmini kaçırmaz oldum...
Ferdinand, Coco, İnanılmaz Aile gibi tekrar tekrar izlediğimiz onlarca animasyon da var arşivimizde...
Geçen hafta vizyona giren Toy Story 4’ü de sinemada izledik çocuklarla.
O kadar naif bir hikayesi var ki...
Bir geri dönüşüm projesi olarak bildiğimiz plastik kaşıktan yapılmış Forky adlı bir oyuncak var.
Ama kendini asla oyuncak olarak kabul etmiyor, benim çorbalara dalmam, salatayı kaşıklamam gerek diyerek sahibinin evinden, diğer oyuncakların yanından kaçıyor...
Macera da böyle başlıyor...
Bizim 4 yaşındaki Pars finalde “Arkadaşları neden onu bıraktı” diye biraz ağladı ama Pera’yla “Arkadaşları bırakmadı o kendi kalmak istedi” diye ikna ettik onu...
Bayıldık biz Toy Story 4’e, serinin ilk üç filmi gibi yine eğlendiriyor haberiniz olsun...
Şahan’ın fayton yanlışı
İzmir’in yeni başkanı Tunç Soyer sözünü tuttu ve faytonlar Kordon’dan kaldırıldı...
Bakın bu kadar kolaymış demek ki bu iş...
Şahan Gökbakar klasik bir ecnebi diyarları görmüş kişi olarak bu karara karşı diyor ki, “New York Central Park’ta, Viyana’da fayton var. Oralardaki gibi atlar 3-4 saat çalıştırıp, çiftliklere tatillere gönderilip, denetim altına alınarak yeni bir düzenleme getirilebilirdi İzmir’e...”
Hayır sevgili Şahan getirilemezdi...
2012’de İzmir’in faytonlarını yazdığım bir yazıyı buldum, “Sadece hayvanlara değil insanlara da eziyet bu” dediğim...
Çünkü kafalarına göre bangır bangır müzik çalıp gürültü kirliliği yaratıyorlardı...
Ayrıca hayvanseverler New York’ta da kaldırılsın diyor, Viyana’da da...
İzmir’e gittiğinde atların çektiği bir fayton yerine, elektrikli bir faytona binsen hayatında ne değişir...
Nasıl bakıldığını öğrenmek için belediye her atın başına bir görevli dikemeyeceğine göre bu eziyete son vermek en doğru karar...
Sadece Kuşadası’nda, İzmir’de değil, New York’ta, Viyana’da da son verilmeli..
Bizim durduğumuz nokta bu olmalı...
Not: Umarım Büyükada için de aynı şeyi düşünmüyordur Şahan... Çünkü ada, Kordon ya da Central Park gibi düz değil, yokuşlu... İzmir de yasakladığına göre şimdi sıra İmamoğlu’na geldi demektir...
Dreamliner’ın adı Maçka
THY, filoya yeni
katılan ve Dreamliner olarak adlandırılan Boeing 787-9’un adı için bir anket düzenledi.
Dreamliner’ın adı ne olsun diye dört isim önerdi THY: Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma...
Belli ki THY’nin gönlünden geçen bir antik kentin ismini vermekti ilk Dreamliner uçağına...
Göbeklitepe yüzde 52’lik bir oranla açık ara önde gidiyordu ankette.
Göbeklitepe 2015’te Katmandu’da pistten çıkıp ağır hasar gören ve daha sonra müze olan 10 aylık Airbus’ın adı olduğu için sosyal medyada #AdıEren Olsun etiketiyle alternatif bir kampanya başlatıldı.
THY uçaklarına il, ilçe, tarihi ve turistik bölgelerin verilmesi bir gelenek haline gelmiş durumda yıllardır.
THY filosunda Akdeniz, Karadeniz de var, Aras, Göksu gibi nehir isimleri de, il ve ilçeler de...
2016’da THY filosundaki 8 uçağa 15 Temmuz darbe girişimine en yoğun tepkiyi gösteren semtlerin adı verilmişti...
Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Kazan, Acıbadem, Atışalanı gibi...
Filoya yeni katılan Dreamliner’da da yer ismi koyma geleneği devam etsin diye Eren yerine, 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün doğduğu yer olan Maçka ismi konuldu...
THY’nin çağrıya uyup Göbeklitepe ismi yerine Maçka’yı tercih etmesi çok yerinde bir davranış oldu.
İlk uçuşun Eren Bülbül’ün memleketi Trabzon’a yapılacak olması da güzel.
Göbeklitepe ismi de bir sonraki Dreamliner’a konur artık...
Çünkü THY’nin Boing’le bu uçaktan 5’i opsiyonlu olmak üzere 30 adet almak için anlaşması var.
Göbeklitepe ismi de mutlaka gökyüzünde olmalı.
Toy Story 4
Yıllardır animasyon filmlerinin hastasıyım, çocuklar biraz büyüdükten sonra ise neredeyse hiçbir animasyon filmini kaçırmaz oldum...
Ferdinand, Coco, İnanılmaz Aile gibi tekrar tekrar izlediğimiz onlarca animasyon da var arşivimizde...
Geçen hafta vizyona giren Toy Story 4’ü de sinemada izledik çocuklarla.
O kadar naif bir hikayesi var ki...
Bir geri dönüşüm projesi olarak bildiğimiz plastik kaşıktan yapılmış Forky adlı bir oyuncak var.
Ama kendini asla oyuncak olarak kabul etmiyor, benim çorbalara dalmam, salatayı kaşıklamam gerek diyerek sahibinin evinden, diğer oyuncakların yanından kaçıyor...
Macera da böyle başlıyor...
Bizim 4 yaşındaki Pars finalde “Arkadaşları neden onu bıraktı” diye biraz ağladı ama Pera’yla “Arkadaşları bırakmadı o kendi kalmak istedi” diye ikna ettik onu...
Bayıldık biz Toy Story 4’e, serinin ilk üç filmi gibi yine eğlendiriyor haberiniz olsun...