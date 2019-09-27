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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Röportajın ardından

27 Eylül 2019

Antalya’nın yeni belediye başkanı Muhittin Böcek röportajımda bir nokta eski başkan Menderes Türel’i rahatsız etti ve haklı olarak sosyal medyasında bunu dile getirdi...


Ama şunun altını çizmeliyim...
Muhittin Böcek röportajda eski dönemle ilgili konuşurken çok özenli kelimeler seçti...
Sözünü ettiği pahalı yabancı sanatçılar da Altın Portakal değil, Expo’yla ilgiliydi...
Daha sonra Menderes Başkan’la da telefonda konuştuk, ona da bizzat izah ettim durumu...
Ne yapıyorsunuz diye sorunca Menderes Başkan, şimdi daha çok zamanı olduğunu, ailesine daha çok vakit ayırdığını söyledi...
Antalya’da buluşup başkanlık telaşının arasına sıkıştırmadan, uzun uzun muhabbet yapmak için sözleştik...

Evde de sigara yasaklanmalı

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sigara yasağına daha ciddi denetim başladı...
Özellikle de araç içinde sürücülerin ve yolcuların içmesi konusunda...
Deniyor ki, araç benim aracım, can benim canım kim ne karışır...
Özgürlüklere müdahale bu, kendi arabamda istediğim gibi sigara içerim...
İçemezsiniz...
Devlet vatandaşının sağlığından sorumludur.
Hatta evinizde bile içemezsiniz.
Hem kendiniz hem aileniz hem de komşularınızın sağlığı için...
Sigara içmeyen biri olarak evde pencereler açıkken alt katta içilen sigarayı anlıyorum ben...
Kokusu dumanı benim burnuma kadar geliyor...
Kimin ne hakkı var...
Kaliforniya’da apartmanın önünden geçerken içemezsiniz, özgürlük insanın kendini ya da başkasını zehirlemek değildir...
Hele küçücük arabaları gaz odasına döndürmek hiç değildir...
Arabada sigara yasağını sonuna kadar destekliyorum, evlerde bile olmalı diyorum...

Bu gece Funda Arar

Bu gece Funda Arar konseri var Vadi Açıkhava’da...
Geçenlerde canlı yayında
sohbet etmiştim Funda Arar’la, nasıl bir heyecanla bu konsere hazırlandığını öğrendim...
Ağustostaki Harbiye Açıkhava’daki konseri de çok iyi geçmişti...
O konserin üzerine koyacağı sürprizler de varmış bu gece...
Cuma akşamı için iyi
bir müzik ziyafeti arayanlara duyurulur...

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