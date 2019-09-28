Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cengiz SEMERCİOĞLU>Reynmen elbette aday olacaktı
"Cengiz Semercioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cengiz Semercioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Reynmen elbette aday olacaktı

28 Eylül 2019

Günaydın’da Yüksel Aytuğ, Reynmen’in Pantene Altın Kelebek’te aday gösterilmesini eleştirdi geçen gün...


“Sosyal medya paylaşımlarında küfürlü konuşan, gazeteci tokatlayan birini bir basın kuruluşu nasıl onurlandırmaya kalkar” diye sordu...
Sevgili Yüksel, Reynmen’i gazetecilere saldırdığı için en çok eleştirenlerden biri biziz...
Elbette bu tasvip edilecek bir hareket değil...
Ama bunu yaptı diye bir şarkıcıyı ‘cezalandırmak’ da bizim işimiz değil.
Sean Penn de gazeteci tekmelemişti...
Hatta kariyerinin ilk yıllarında gazeteciler kafalarına kask takarak Sean Penn’i takip ederlerdi. Bu fotoğraflar hâlâ Hollywood’un ünlü kafelerinin, otellerinin duvarını süsler...
Daha da ilginci var, 2009’da, gazeteciyi tekmelediği yıl “Milk”le En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı Sean Penn..
2004’te de “Gizemli Nehir”le kazanmıştı...
Kimse de kalkıp “Gazeteci tekmeleyen nasıl Oscar’la ödüllendirilir!” diye sormadı.
Sean Penn, bunu yaptığı için 300 saat sosyal hizmet veren bir kurumda çalıştı, 36 saat öfke kontrolü seansına katıldı, makinesini kırdığı gazetecinin tüm masraflarını karşıladı, o ayrı...
Sean Penn’i hukuk cezalandırdı, Oscar jürisi değil...
Reynmen’in de yaptığı hatanın farkında olduğunu, bir daha tekrar etmeyeceğini ümit ediyoruz.
Saldırdığı Show TV’nin değil bizim muhabirimiz olsaydı da emin ol Reynmen’i yine aday gösterirdik...
Çünkü bizim işimiz kızgınlıkla, intikam duygusuyla birilerini cezalandırmak değil.
Öyleyse bize kızan, bizi eleştireni de aday göstermeyelim...
Geçmişinde hata yapanları da listeden çıkaralım...
Gazetecilerle ünlüler arasında bu sürtüşmeler hep oldu, hep olacak. Önemli olan her iki tarafın da işi kan davasına çevirmemesi.
Yaptıkları işi beğen ya da beğenme sevgili Yüksel, biz Reynmen, Ezhel, Şanışer’i ve tüm diğerlerini yok sayamayız...
Pantene Altın Kelebek, popüler kültürü ödüllendiren bir törendir ve herhalde kabul edersin ki popüler kültüre bu yıl onlar damga vurdu.

WhatsApp olmasaydı

Perşembe günü saat 13.59’da meydana gelen 5.8’lik deprem sonrasında telefonlar kilitlendi.
Saatlerce doğru düzgün çalışmayan GSM hatları vardı, olacak şey değil...
Dün Hürriyet Ekonomi’de Ahmet Can’ın uzmanlara danışarak telefonların neden kilitlendiğini araştırdığı bir yazısı vardı...
Yok 2.5 G’ymiş, yok 3G’ymiş...
8 şeritli otoban gibiymiş de, 3 şeride sıkışıyormuş falan filan...
Ee, tüm bunlardan bize ne?
Millet çoluğuna çocuğuna, sevdiklerine ulaşabildi mi, ulaşamadı mı ondan haber verin bize...
Saatlerce ulaşılamadı, daha ötesi yok bunun...
5.8’de böyle oluyorsak Allah korusun binaların yıkıldığı daha büyük bir depremde, panik anında ne yapacağız?
WhatsApp olmasaydı yanmıştık...
Perşembe günü herkes WhatsApp üzerinden haberleşti.

Bravo Çağla

Çağla Kubat’la “Başka Yerde Yok”u yaptığımız yıllardan tanışırız.
Bana rüzgar sörfünü öğreten de odur, hoş devam etmedim ama...
Çağla ise bu sporu hiçbir zaman bırakmadı. Evlendi, anne oldu ama Alaçatı’da sörfe hep devam etti. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası başarılar elde etti.
Uzun süredir de kendi adına kurduğu Windsurf Academy’de genç sporcular yetiştiriyor.
Geçen hafta Alaçatı’da yapılan Windsurf Avrupa Şampiyonası’nda Çağla Kubat’ın Windsurf Academy’den öğrencisi olan 10 sporcu dereceye girdi.
Dikkatinizi çekerim, 10 farklı ülkeden 120 sporcu yarıştı bu şampiyonada...
Çağla’nın geçmişte sponsorlar bulmakta, maddi destek bulmakta ne kadar zorlandığını bilirim...
Buna rağmen yılmadı, anne olduktan sonra da bu sporu başarıyla yapmaya devam etti.
Daha da güzeli şimdi genç sporcular yetiştiriyor.
Helal olsun diyorum...

Reynmen elbette aday olacaktı

X
Cengiz SEMERCİOĞLU Cengiz SEMERCİOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bir masal gibiMehmet SOYSALBir masal gibi28.09.2019
Derbi böyle kazanılırUğur MELEKEDerbi böyle kazanılır28.09.2019
Başkalarının hikâyeleri ve Bizim DünyamızVedat MİLORBaşkalarının hikâyeleri ve Bizim Dünyamız28.09.2019
Tüm dünyaya insanlık dersiFuat BOLTüm dünyaya insanlık dersi28.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.