Reklamsız TRT olur mu?

Genel Müdür İbrahim Eren’in bu konuda uzun süredir ciddi ciddi çalışmalar yaptığı biliniyor.

Reytingden çıkmayı anlarım.

Geçmişte de TRT kanallarının reytingden ölçülmediği, sisteme girip çıktığı dönemler olmuştu.

Devlet kanalının özel kanallarla reyting rekabetine girmesi de yıllardır tartışılan bir konudur zaten.

Devlet kanalının bir yandan reytinglerde ölçülüp diğer yandan elektrik faturalarından, bandrollerden, cep telefonlarından pay alması haksız rekabet eleştirilerini de yıllardır gündeme getirir...

Bu yüzden TRT’nin reytingden çıkması anlaşılabilir.

Ama reklam almamak, TRT tarihinde de görülmemiş çok ciddi bir karar.

Reyting, reklam veren için ölçülüyor, reyting olmayınca reklam nasıl alınacak sorusunun da geçerliliği yok...

NTV, CNN Türk ve pek çok tematik kanal da anlık ölçülmüyor ama reklam alıyor...

TRT’nin bugün 300 milyonluk bir reklam geliri var.

Bu reklamdan vazgeçtiği zaman elektrik faturalarından, bandrollerden, cep telefonlarından elde edeceği gelire kalacak TRT...

Bu kadar kanal ve personel yatırımı yaparken bu gelirin TRT’yi ayakta tutması mümkün mü?

TRT’nin Çocuk kanalında bunu yapması çok doğruydu.

Çocuklara zararlı oyuncakların, ürünlerin önü kesildi ve temiz ekran sağlandı.

Bunun için alkışladık TRT yönetimini.

Ancak tüm kanallar için böyle bir karar vermek TRT’nin büyük yatırımlarının ve projelerinin önünü kesecektir...

TRT’nin bunu yapması özel kanalların 300 milyonluk yeni reklam pastasına kavuşması demek ama bir yandan da devlet kanalının gücünün azalması demek.

TRT’nin sezon sonunda reyting ölçümlerinden çıkacağını ama reklam almaya devam edeceğini tahmin ediyorum...

Baydı!

Bir festivalden nasıl soğur insan öyle soğudum Coachella festivalinden...

Fotoğraflar, yazılar, yorumlardan gına geldi.

Dünyanın en önemli şeyiymiş gibi üzerimize boca edilmesinden de bizim ünlülerin üşüşmesinden de fenalık geldi...

Gitmeyip görmediğim bir festivale, bizim ünlüler yüzünden gıcık olacağım aklıma gelmezdi...

Instagram’da magazin

Son bir yıldır yeni bir moda başladı Instagram’da, magazin haberleri yapan adresler mantar gibi türedi...

Bir ya da iki kişi oturuyor sağdan soldan topladığı haberleri yapıyor, sosyal medyada gördüğü ünlü resimlerini topluyor, altına yazıyor haberi...

Al sana magazin...

Bunu yapanların çoğu gazeteci falan değil, sosyal medya işsizi...

Kendine öyle bir tatmin yolu bulmuş, gazetecilik oynuyor Instagram’da...

Böyle o kadar çok adres var ki...

İnternetten gazetelere kadar uzanan pek çok yanlış magazin haberinin kaynağı da bu adresler. İşini doğru yapan birkaç adresi ayrı tutuyorum ama çoğu aklına geleni yazıyor...

Ne denetleyen var, ne hesap soran...

Sayıları her gün artan bu magazin adresleri büyük bir haber kirliliğini de beraberinde getiriyor. Burada iş gerçek gazetecilere düşüyor, her gördükleri habere balıklama atlamayacak meslek erbaplarına...

Magazin trollerine dikkat

Birce Akalay’ın eski eşi Sarp Levendoğlu’nun fotoğrafını beğenip kaldırdığı haberleri yapıldı internet ve gazetelerde...

Daha önce de aynı şeyi yaptığı yazılıp çizilmişti...

Dün bir açıklama yaptı Birce Akalay, “Ben böyle bir şey yapmadım” diye...

Ben de hiç ihtimal vermemiştim zaten.

Ya yanlışlıkla beğenmiştir dedim ya da kuvvetle muhtemel birileri Birce like’lamış gibi photoshop yapmıştır dedim...

İkincisi çıktı...

Çünkü aynısını Çağatay Ulusoy’a da zaman zaman yapıyorlar, “Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarını like’lıyormuş” diye...

Onların da photoshop olduğu ortaya çıkıyor sonra.

Bunları kim yapıyor? Magazin trolleri...

Ya da takıntılı fanlar...

Bu tür haberleri Instagram’da çıkarıyorlar, sosyal medyada hızla yayılıyor, sonra internet haber siteleri alıyor...

Haber gerçekmiş gibi algılanıp bir gün sonra da gazetelere basılıyor.

Tek başına bir kendini bilmez, bütün magazin basınını trollüyor.

Benim anlamadığım şu, gazetelerdeki arkadaşlar bunlara inanıp nasıl haber yapıyor...

İnternette her yazılana inanıyor musunuz siz?

Gazetecilik internette her gördüğünü gazeteye basmak mıdır?

Son not olarak şunu söyleyeyim...

Gazetem diye söylemiyorum ama Hürriyet’in hem yazılı tarafı ham internet bölümü böyle haberlere

hiç itibar etmiyor.