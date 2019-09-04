Reina saldırısından çıkan aşkın düğünü

Bundan 2.5 yıl önce 31 Aralık 2016’yı yeni yıla bağlayan gece korkunç bir terör saldırısıyla sarsılmıştık.
39 kişinin öldüğü Reina saldırısından hemen önce başlayıp pazartesi akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda taçlanan bir aşk hikayesini anlatacağım şimdi size...
Hollanda’da yaşayan üç genç Türk kadını, yılbaşı tatili için İstanbul’a gelirler...
Tuğba Demir, kız kardeşi ve kuzenleri...
Saldırının sabahı Taksim’de kaldıkları otelde görevli olan Sami’yle konuşurlarken, yılbaşı eğlencesi için Reina’ya gideceklerini söylüyorlar.
“Ne kadar para verdiniz” sorusuna “2 bin lira” yanıtını alınca, “O kadar çok para verilir mi ben yarı fiyatına Bebek’te Chilai’yı ayarlayayım size” diyor Sami...
Kadınlar “Reina’ya kapora verdik ama” deyince Sami, tanıdığı olduğunu ve kaporayı geri alabileceğini söylüyor...
Gerçekten de dediğini yapıyor...
Reina’ya ödenen kaporayı alıyor, Chilai’da yarı fiyatına rezervasyon yaptırıyor, 3 kadın da yılbaşı eğlencesi için, otel görevlisinin yönlendirmesi sonrası hiç akıllarında yokken Reina yerine Chilai’ya gidiyorlar.
Ve aynı gece 01.15’te Reina’da korkunç katliam gerçekleşiyor. 3 kilometre ilerideki Bebek’te haberi alan kadınlar yaşanan kaosa tanık oluyorlar, otele dönmek istiyorlar, taksi bulamıyorlar. Terörist kaçmış, her tarafta yoğun güvenlik önlemleri var...
Gözyaşları içinde kaldıkları oteli arıyorlar. Sami arabasına atlayıp kadınları Bebek’ten alıyor ve otellerine getiriyor...
İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Kadınlar hayatlarını kurtardığı için Sami’ye teşekkür üzerine teşekkür ediyorlar.
Belki Reina’ya gitseler hayatta olmayacaklardı.
Ertesi gün Hollanda’ya ailelerinin yanına dönüyorlar ama Tuğba hayatını değiştiren bu olayı unutamıyor...
Bir süre sonra İstanbul’a dönüp Sami’yle yeniden görüşmeye karar veriyor ve yapıyor da...
Sami’ye, “Sen benim kaderimsin, seninle evlenmek istiyorum” diyor...
İşte pazartesi akşamı Sait Halim Paşa’da bu aşkın düğünü vardı, Tuğba’yla Sami o korkunç geceden 2.5 yıl sonra evlendiler...
Hayat ne garip tesadüfler üzerine kurulu değil mi...
Hollanda’da diş hekimi olan bir genç kadınla, İstanbul’daki bir otel görevlisinin aşk kurgusunu katliam gerçekleştiren bir terörist yapıyor.
11 yabancıyla çıkan ilk hoca Şenol Güneş
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçları öncesi yaptığı basın toplantısında “Keşke Galatasaray’dan oyuncu alabilseydim” dedi, yabancı sayısının düşmesi gerektiğini söyledi.
Çok değil 3 yıl önce Beşiktaş’ın başındayken Şampiyonlar Ligi maçına 11 yabancıyla çıkan hoca kimdi peki?
Şenol Güneş...
1 Kasım 2016’da 1-1 biten Napoli maçına 11 yabancıyla çıkarak, bunu gerçekleştiren ilk Türk hoca olarak tarihe geçmişti Şenol Güneş.
Şimdi Milli Takım hocası olarak, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Galatasaray’da iki-üç Türk oyuncu olması lazım” diyor.
Bir basın mensubu da çıkıp 2 yıl önceki bu maçı hatırlatmıyor.
Reina saldırısından çıkan aşkın düğünü
Bundan 2.5 yıl önce 31 Aralık 2016’yı yeni yıla bağlayan gece korkunç bir terör saldırısıyla sarsılmıştık.
39 kişinin öldüğü Reina saldırısından hemen önce başlayıp pazartesi akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda taçlanan bir aşk hikayesini anlatacağım şimdi size...
Hollanda’da yaşayan üç genç Türk kadını, yılbaşı tatili için İstanbul’a gelirler...
Tuğba Demir, kız kardeşi ve kuzenleri...
Saldırının sabahı Taksim’de kaldıkları otelde görevli olan Sami’yle konuşurlarken, yılbaşı eğlencesi için Reina’ya gideceklerini söylüyorlar.
“Ne kadar para verdiniz” sorusuna “2 bin lira” yanıtını alınca, “O kadar çok para verilir mi ben yarı fiyatına Bebek’te Chilai’yı ayarlayayım size” diyor Sami...
Kadınlar “Reina’ya kapora verdik ama” deyince Sami, tanıdığı olduğunu ve kaporayı geri alabileceğini söylüyor...
Gerçekten de dediğini yapıyor...
Reina’ya ödenen kaporayı alıyor, Chilai’da yarı fiyatına rezervasyon yaptırıyor, 3 kadın da yılbaşı eğlencesi için, otel görevlisinin yönlendirmesi sonrası hiç akıllarında yokken Reina yerine Chilai’ya gidiyorlar.
Ve aynı gece 01.15’te Reina’da korkunç katliam gerçekleşiyor. 3 kilometre ilerideki Bebek’te haberi alan kadınlar yaşanan kaosa tanık oluyorlar, otele dönmek istiyorlar, taksi bulamıyorlar. Terörist kaçmış, her tarafta yoğun güvenlik önlemleri var...
Gözyaşları içinde kaldıkları oteli arıyorlar. Sami arabasına atlayıp kadınları Bebek’ten alıyor ve otellerine getiriyor...
İşte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Kadınlar hayatlarını kurtardığı için Sami’ye teşekkür üzerine teşekkür ediyorlar.
Belki Reina’ya gitseler hayatta olmayacaklardı.
Ertesi gün Hollanda’ya ailelerinin yanına dönüyorlar ama Tuğba hayatını değiştiren bu olayı unutamıyor...
Bir süre sonra İstanbul’a dönüp Sami’yle yeniden görüşmeye karar veriyor ve yapıyor da...
Sami’ye, “Sen benim kaderimsin, seninle evlenmek istiyorum” diyor...
İşte pazartesi akşamı Sait Halim Paşa’da bu aşkın düğünü vardı, Tuğba’yla Sami o korkunç geceden 2.5 yıl sonra evlendiler...
Hayat ne garip tesadüfler üzerine kurulu değil mi...
Hollanda’da diş hekimi olan bir genç kadınla, İstanbul’daki bir otel görevlisinin aşk kurgusunu katliam gerçekleştiren bir terörist yapıyor.
11 yabancıyla çıkan ilk hoca Şenol Güneş
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçları öncesi yaptığı basın toplantısında “Keşke Galatasaray’dan oyuncu alabilseydim” dedi, yabancı sayısının düşmesi gerektiğini söyledi.
Çok değil 3 yıl önce Beşiktaş’ın başındayken Şampiyonlar Ligi maçına 11 yabancıyla çıkan hoca kimdi peki?
Şenol Güneş...
1 Kasım 2016’da 1-1 biten Napoli maçına 11 yabancıyla çıkarak, bunu gerçekleştiren ilk Türk hoca olarak tarihe geçmişti Şenol Güneş.
Şimdi Milli Takım hocası olarak, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Galatasaray’da iki-üç Türk oyuncu olması lazım” diyor.
Bir basın mensubu da çıkıp 2 yıl önceki bu maçı hatırlatmıyor.