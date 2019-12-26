Popu öldüren Spotify olmasın

Pop müzik öldü, rap müzik pop’u bitirdi tartışmalarına bir de başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz...
İyi de arkadaşlar ülkede pop çalan radyo sayısı halen rap çalan radyolardan çokken, gazetelerde hâlâ popçuların haberi daha çok yer alırken, az da kalsa müzik kanallarımızda popçuların ağırlığı sürerken neye göre pop müziğin bittiğini iddia ediyoruz...
Hangi veriler üzerinden söylüyoruz rap’in pop’u bitirdiğini...
Dijital müzik platformları, en başta da Spotify’in dinlenme rakamlarına bakarak...
İyi de o da bir yazılım sonuçta... Bütün veriler bir algoritmanın işlemesi sonucunda önümüze geliyor.
Şimdi Spotify’da bu listelerin tek bir lokal editör tarafından yapıldığını ve bu listelerde bilinçli olarak rap’e önem verildiğini söylesem ne dersiniz?
Editör, hem en çok dinlenenler listesinde hem de editoryal listelerde rap tarzını bilinçli olarak öne çıkartıyorsa ne yapacağız?
Spotify kullanıcı dinleme alışkanlıklarını araştırın, dinleme kaynaklarının yüzde 55’e varan kısmının listelerden olduğunu göreceksiniz... Yani yarıdan fazla kullanıcı listelerdeki şarkılara tıklayarak ulaşıyor dinleyeceği müziğe...
Siz pop bir şarkı açsanız da listeler sizi belli bir müzik tarzına ve o tarzdaki belli sanatçılara doğru sürüklüyor.
Yani bize dayatılan listeler var ve biz o müzik türünden kaçamıyoruz.
Bu ülkede popu, halk müziğini, sanat müziğini dinleyen kimse mi kalmadı?
Sektörde büyük yapımcıların, pop müzik sanatçılarının, halk müziği ozanlarının da bu durumdan şikayetçi olduğunu biliyorum.
Hatta kulislerde Spotify’dan çekilecekleri bile konuşuluyor.
Büyük prodüksiyonlarla iş yapan pop müzik sanatçıları adaletsiz liste oluşturulması ve algı yönetimine karşı ortak bir tepki vermeye hazırlanıyor.
Birkaç rap’çi de geçtiğimiz dönemlerde lokal editör ve liste politikası hakkında bazı isimlerin bilinçli olarak adaletsizce öne çıkarılmasıyla ilgili tepkilerini dile getirmişti.
Yani “pop bitti bitti” diyenler, Spotify’da bir manipülasyonun gazına geliyor olabilir...
Alternatif Deezer olabilir mi?
Spotify’ın belli tarz müziği öne çıkaran liste politikası, tek bir tarzın hegemonyasında olmasının nedeni tartışılabilir...
Ama bu politika Spotify’a zarar verecek gözüküyor.
Çünkü 500 şirket ve yaklaşık 300 bin Türkçe şarkı ocak ayından itibaren Deezer’a giriyor...
Deezer zaten piyasada vardı ama yeni yılla birlikte dijital atağa kalkıyor.
Apple Müzik ve Spotify’ın yanında daha sessiz kalan Deezer’ın agresif bir pazarlama yapmak için iki büyük dağıtımcı şirketle de görüşme halinde olduğunu öğrendim...
Müzik kültürümüze ne kadar çok oyuncu olursa o kadar zenginleşeceğimiz ve değişik listelerle karşılaşacağımız kesin...
Makyaj ve ışık
Pazartesi akşamı Habertürk’te Ceren Bektaş’a bakıyordum...
Ana haberin başarılı sunucusu...
Ama o akşam sunduğu haberlerden çok görüntüsü dikkatimi çekti.
Yanaklarına olması gerektiğinden koyu bir allık sürmüş, ışığı da yüzüne sadece tepeden düşünce ortaya bu görüntü çıkmış...
Elmacık kemiklerinde morluklar var gibi görünüyor, alt dudağının altında simsiyah bir gölge var...
Şu görüntü bile televizyonda makyajın ve ışığın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetiyor... Ceren Bektaş gibi başarılı sunucuları makyaj ve ışık kurbanı yapmayın...
Hekimoğlu tam gaz
Bu diziyle ilgili ne dediysem çıkıyor, 6.9 demiştim ilk bölüm reytingi için 6.6 çıktı...
Üzerine koyarak gider, 7 barajını aşar demiştim ikinci bölümü AB’de 7.34 ABC1 grubunda ise 7.03 reyting aldı... Salı akşamları “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Kadın” arasından kafayı uzatır demiştim aynen de öyle oldu. “Hekimoğlu”, üçüncü bölümünde sonra 8 bandına oturacak ve salı akşamlarının birbirine yakın reytingte üç dizisi olacak artık. Başta Timuçin Esen olmak üzere bütün ekibi tebrik ediyorum...
Popu öldüren Spotify olmasın
Pop müzik öldü, rap müzik pop’u bitirdi tartışmalarına bir de başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz...
İyi de arkadaşlar ülkede pop çalan radyo sayısı halen rap çalan radyolardan çokken, gazetelerde hâlâ popçuların haberi daha çok yer alırken, az da kalsa müzik kanallarımızda popçuların ağırlığı sürerken neye göre pop müziğin bittiğini iddia ediyoruz...
Hangi veriler üzerinden söylüyoruz rap’in pop’u bitirdiğini...
Dijital müzik platformları, en başta da Spotify’in dinlenme rakamlarına bakarak...
İyi de o da bir yazılım sonuçta... Bütün veriler bir algoritmanın işlemesi sonucunda önümüze geliyor.
Şimdi Spotify’da bu listelerin tek bir lokal editör tarafından yapıldığını ve bu listelerde bilinçli olarak rap’e önem verildiğini söylesem ne dersiniz?
Editör, hem en çok dinlenenler listesinde hem de editoryal listelerde rap tarzını bilinçli olarak öne çıkartıyorsa ne yapacağız?
Spotify kullanıcı dinleme alışkanlıklarını araştırın, dinleme kaynaklarının yüzde 55’e varan kısmının listelerden olduğunu göreceksiniz... Yani yarıdan fazla kullanıcı listelerdeki şarkılara tıklayarak ulaşıyor dinleyeceği müziğe...
Siz pop bir şarkı açsanız da listeler sizi belli bir müzik tarzına ve o tarzdaki belli sanatçılara doğru sürüklüyor.
Yani bize dayatılan listeler var ve biz o müzik türünden kaçamıyoruz.
Bu ülkede popu, halk müziğini, sanat müziğini dinleyen kimse mi kalmadı?
Sektörde büyük yapımcıların, pop müzik sanatçılarının, halk müziği ozanlarının da bu durumdan şikayetçi olduğunu biliyorum.
Hatta kulislerde Spotify’dan çekilecekleri bile konuşuluyor.
Büyük prodüksiyonlarla iş yapan pop müzik sanatçıları adaletsiz liste oluşturulması ve algı yönetimine karşı ortak bir tepki vermeye hazırlanıyor.
Birkaç rap’çi de geçtiğimiz dönemlerde lokal editör ve liste politikası hakkında bazı isimlerin bilinçli olarak adaletsizce öne çıkarılmasıyla ilgili tepkilerini dile getirmişti.
Yani “pop bitti bitti” diyenler, Spotify’da bir manipülasyonun gazına geliyor olabilir...
Alternatif Deezer olabilir mi?
Spotify’ın belli tarz müziği öne çıkaran liste politikası, tek bir tarzın hegemonyasında olmasının nedeni tartışılabilir...
Ama bu politika Spotify’a zarar verecek gözüküyor.
Çünkü 500 şirket ve yaklaşık 300 bin Türkçe şarkı ocak ayından itibaren Deezer’a giriyor...
Deezer zaten piyasada vardı ama yeni yılla birlikte dijital atağa kalkıyor.
Apple Müzik ve Spotify’ın yanında daha sessiz kalan Deezer’ın agresif bir pazarlama yapmak için iki büyük dağıtımcı şirketle de görüşme halinde olduğunu öğrendim...
Müzik kültürümüze ne kadar çok oyuncu olursa o kadar zenginleşeceğimiz ve değişik listelerle karşılaşacağımız kesin...
Makyaj ve ışık
Pazartesi akşamı Habertürk’te Ceren Bektaş’a bakıyordum...
Ana haberin başarılı sunucusu...
Ama o akşam sunduğu haberlerden çok görüntüsü dikkatimi çekti.
Yanaklarına olması gerektiğinden koyu bir allık sürmüş, ışığı da yüzüne sadece tepeden düşünce ortaya bu görüntü çıkmış...
Elmacık kemiklerinde morluklar var gibi görünüyor, alt dudağının altında simsiyah bir gölge var...
Şu görüntü bile televizyonda makyajın ve ışığın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetiyor... Ceren Bektaş gibi başarılı sunucuları makyaj ve ışık kurbanı yapmayın...
Hekimoğlu tam gaz
Bu diziyle ilgili ne dediysem çıkıyor, 6.9 demiştim ilk bölüm reytingi için 6.6 çıktı...
Üzerine koyarak gider, 7 barajını aşar demiştim ikinci bölümü AB’de 7.34 ABC1 grubunda ise 7.03 reyting aldı... Salı akşamları “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Kadın” arasından kafayı uzatır demiştim aynen de öyle oldu. “Hekimoğlu”, üçüncü bölümünde sonra 8 bandına oturacak ve salı akşamlarının birbirine yakın reytingte üç dizisi olacak artık. Başta Timuçin Esen olmak üzere bütün ekibi tebrik ediyorum...