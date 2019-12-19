Pop müzik öldüyse bu şarkılar ne Hande?

Bu yıl rap müziğin yılı oldu, tamam...
Rap’çiler, pop’çulardan çok dinlendi, tamam...
Daha çok rap şarkılarını konuşuldu, ona da tamam.
Ama Hande Yener’in dediği gibi rap müziğin popu öldürdüğü falan yok...
Günlerdir öldürdü mü öldürmedi mi diye tartışılıyor...
Tam da bunun üzerine Hande Ünsal’ın “Daha İyi” şarkısı çıktı piyasaya...
Eşiyle boşandığı dönemde yazdığı bir şarkı, her cümleyi hissederek yazdım diye anlattı şarkısını geçen gün bana...
Onunla da konuştum pop-rap meselesini, “pop müzik öldüyse bu şarkılar ne” dedi...
Sonra oturduk birlikte 2019’un en iyi 13 pop şarkısını listeledik...
1- Yaramızda Kalsın (Merve Özbey)
2- Karanfil (Sıla)
3- Bana da Söyle (Ziynet Sali)
4- Yekten (Demet Akalın)
5- Ayrılmam (Berkay)
6- Hiç Yok (Göksel)
7- Karanfil (Sıla)
8- Nokta (Ersay Üner)
9- Acemi Balık (İrem Derici)
10- Geliyorum Yanına (Hadise)
11- Deme Bana Yokum (Yalın)
12- Mod (Mustafa Sandal-Zeynep Bastık)
Ben bu listeye Hande Ünsal’ın “Nerdesin” ve yeni çıkan “Daha İyi” şarkılarını da ekledim...Tamam bu şarkıların bazıları cover ama içinde yeni yapılmış ve bu yıl dillere dolanmış şarkılar var.
Popçular kendilerine haksızlık ediyor...
Türkiye’nin ilk rap filmi
Rap’in yükselişi dedik ya 2019 için buyurun onu kanıtlayan bir haber vereyim size...
Türkiye’nin ilk rap filmi çekiliyor.
Protest/sokak rap yapan, Kuşadası’nda yaşayan ve son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki Stabil (Dağra Solmaz) başrolünde oynayacak.
Filmin adı Kovala...
Birbirine taban tabana zıt görünen iki farklı insanın hikayesi bu...
Bir rap’çinin, hayallerinin peşinden koşarken bir beyaz yakalıyla karşılaşma ve onun özgürleşmesine ilham kaynağı
olduğu filmde, ikilinin birbirlerine tutunarak yarattığı başarı öyküsü anlatılıyor.
Türkiye’nin bu ilk rap filmi 17 Nisan 2020’da vizyona girecek.
Hekimoğlu neden sevildi
Salı akşamı küçük bir grup Hekimoğlu dizisini, dizinin yapımcısı Ömer Özgüner’in evinde izledik...
Dizinin ortalarında 6.9’du reyting tahminim.
Bittikten sonra 7.1 olarak revize ettim...
Dün sonuçlar geldi: 6.6...
Önümüzdeki hafta benim tahminlerimin de üzerine çıkacağı kesin.
Peki neden sevildi Hekimoğlu?
Hemen özetliyorum:
1- Timuçin Esen, Dr. House’u unutturacak kadar iyi bir Dr. House olmuş... Herkes arıza doktor Ateş Hekimoğlu rolünde Timuçin’in oyunculuğunu çok beğendi...
2- Çiğ köfte ve tenya meselesiyle hikayenin yerelleşmesi seyircinin hoşuna gitti...
3- Bir anti karakter olarak Hekimoğlu fenomen olacağının ipuçlarını verdi. Şimdiden söylüyorum, iki üç hafta sonra dışarıda Hekimoğlu gibi çay içenleri göreceğiz...
4- Timuçin gibi Okan Yalabık’ı da özlemişiz... Ebru Özkan’ı, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın oyunculukları da çok iyiydi.
5- Göreceksiniz Timuçin’le Okan ekranın yeni fenomen ikilisi olacak...
6- Hakan Meriçliler’in turuncu suratlı hasta rolüyle konuk oyuncu olarak katılması ilerleyen bölümlerde çok iyi isimlerin kadroda olacağını gösterdi.
7- Seyirci şiddetten, silahtan, çatışmadan sıkıldığını, farklı hikayeleri satın alacağını bir kez daha kanıtladı.
8- Dizinin müzikleri etkileyiciydi ve Dr. House’a yakışan modernlikteydi...
9- Çok temiz pırıl pırıl çekilmiş bir işti...
10- Kanal D ekranına Hekimoğlu kadrosu çok yakıştı...
Tunç Başaran...
80 darbesi sonrasında 1989’da çekilen Uçurtmayı Vurmasınlar, hapishaneyi bir çocuğun gözünden anlatmasıyla o kadar etkileyici ki sırf bu filmi bile Tunç Başaran’ı her zaman büyük bir minnetle anmamıza yeter.
Allah rahmet eylesin...
Türk sinemasının büyük bir ustasını kaybettik.
Pop müzik öldüyse bu şarkılar ne Hande?
Bu yıl rap müziğin yılı oldu, tamam...
Rap’çiler, pop’çulardan çok dinlendi, tamam...
Daha çok rap şarkılarını konuşuldu, ona da tamam.
Ama Hande Yener’in dediği gibi rap müziğin popu öldürdüğü falan yok...
Günlerdir öldürdü mü öldürmedi mi diye tartışılıyor...
Tam da bunun üzerine Hande Ünsal’ın “Daha İyi” şarkısı çıktı piyasaya...
Eşiyle boşandığı dönemde yazdığı bir şarkı, her cümleyi hissederek yazdım diye anlattı şarkısını geçen gün bana...
Onunla da konuştum pop-rap meselesini, “pop müzik öldüyse bu şarkılar ne” dedi...
Sonra oturduk birlikte 2019’un en iyi 13 pop şarkısını listeledik...
1- Yaramızda Kalsın (Merve Özbey)
2- Karanfil (Sıla)
3- Bana da Söyle (Ziynet Sali)
4- Yekten (Demet Akalın)
5- Ayrılmam (Berkay)
6- Hiç Yok (Göksel)
7- Karanfil (Sıla)
8- Nokta (Ersay Üner)
9- Acemi Balık (İrem Derici)
10- Geliyorum Yanına (Hadise)
11- Deme Bana Yokum (Yalın)
12- Mod (Mustafa Sandal-Zeynep Bastık)
Ben bu listeye Hande Ünsal’ın “Nerdesin” ve yeni çıkan “Daha İyi” şarkılarını da ekledim...Tamam bu şarkıların bazıları cover ama içinde yeni yapılmış ve bu yıl dillere dolanmış şarkılar var.
Popçular kendilerine haksızlık ediyor...
Türkiye’nin ilk rap filmi
Rap’in yükselişi dedik ya 2019 için buyurun onu kanıtlayan bir haber vereyim size...
Türkiye’nin ilk rap filmi çekiliyor.
Protest/sokak rap yapan, Kuşadası’nda yaşayan ve son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki Stabil (Dağra Solmaz) başrolünde oynayacak.
Filmin adı Kovala...
Birbirine taban tabana zıt görünen iki farklı insanın hikayesi bu...
Bir rap’çinin, hayallerinin peşinden koşarken bir beyaz yakalıyla karşılaşma ve onun özgürleşmesine ilham kaynağı
olduğu filmde, ikilinin birbirlerine tutunarak yarattığı başarı öyküsü anlatılıyor.
Türkiye’nin bu ilk rap filmi 17 Nisan 2020’da vizyona girecek.
Hekimoğlu neden sevildi
Salı akşamı küçük bir grup Hekimoğlu dizisini, dizinin yapımcısı Ömer Özgüner’in evinde izledik...
Dizinin ortalarında 6.9’du reyting tahminim.
Bittikten sonra 7.1 olarak revize ettim...
Dün sonuçlar geldi: 6.6...
Önümüzdeki hafta benim tahminlerimin de üzerine çıkacağı kesin.
Peki neden sevildi Hekimoğlu?
Hemen özetliyorum:
1- Timuçin Esen, Dr. House’u unutturacak kadar iyi bir Dr. House olmuş... Herkes arıza doktor Ateş Hekimoğlu rolünde Timuçin’in oyunculuğunu çok beğendi...
2- Çiğ köfte ve tenya meselesiyle hikayenin yerelleşmesi seyircinin hoşuna gitti...
3- Bir anti karakter olarak Hekimoğlu fenomen olacağının ipuçlarını verdi. Şimdiden söylüyorum, iki üç hafta sonra dışarıda Hekimoğlu gibi çay içenleri göreceğiz...
4- Timuçin gibi Okan Yalabık’ı da özlemişiz... Ebru Özkan’ı, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın oyunculukları da çok iyiydi.
5- Göreceksiniz Timuçin’le Okan ekranın yeni fenomen ikilisi olacak...
6- Hakan Meriçliler’in turuncu suratlı hasta rolüyle konuk oyuncu olarak katılması ilerleyen bölümlerde çok iyi isimlerin kadroda olacağını gösterdi.
7- Seyirci şiddetten, silahtan, çatışmadan sıkıldığını, farklı hikayeleri satın alacağını bir kez daha kanıtladı.
8- Dizinin müzikleri etkileyiciydi ve Dr. House’a yakışan modernlikteydi...
9- Çok temiz pırıl pırıl çekilmiş bir işti...
10- Kanal D ekranına Hekimoğlu kadrosu çok yakıştı...
Tunç Başaran...
80 darbesi sonrasında 1989’da çekilen Uçurtmayı Vurmasınlar, hapishaneyi bir çocuğun gözünden anlatmasıyla o kadar etkileyici ki sırf bu filmi bile Tunç Başaran’ı her zaman büyük bir minnetle anmamıza yeter.
Allah rahmet eylesin...
Türk sinemasının büyük bir ustasını kaybettik.